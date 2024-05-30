Очередной громкий трансфер в КХЛ! В «Спартак» едет скандально известный словак из НХЛ

Московский «Спартак» провернул довольно громкий трансфер — в Москву едет словацкий форвард Адам Ружичка. За спиной у 25-летнего нападающего 117 матчей и 40 очков в НХЛ в составе «Калгари» и «Аризоны» (правда, за «койотов» он сыграл всего три раза). Однако громким этот трансфер в первую очередь можно назвать не столько с точки зрения статуса игрока — лучшую лигу в мире Ружичка покинул с большим скандалом и переехал в Россию скорее вынужденно. Впрочем, об этом чуть позже.

Пока же о том, что приобретают красно-белые в лице Адама. Словак — леворукий центр с довольно большими габаритами: при росте 195 см он весит 98 кг. С точки зрения физических показателей в Ружичке можно углядеть замену Максиму Цыплакову, который, наоборот, отправился покорять Америку: Адам — типичный пример силового форварда, который, впрочем, не так часто играл в тело в НХЛ.

Зато на пятаке Ружичка появлялся очень часто, что неудивительно. Оттуда и пришла бóльшая часть его голов в «Калгари», где в одно время словак котировался довольно высоко. «Флэймз» задрафтовали его под 109-м номером в 2017 году, а уже в 2021-м, после нескольких сезонов в ОХЛ и АХЛ, Адам дебютировал в составе «огоньков».

Сезон-2022/2023 форвард начал в статусе полноценного игрока НХЛ, и первое время дела в Альберте у него шли очень даже неплохо — Ружичка получал много минут в сочетаниях с лидерами команды, выходил в большинстве, исправно набирал очки, пользуясь не только своими размерами на пятаке, но и довольно техничными руками и хорошим катанием. Однако к концу 2022 года его айс-тайм стал гораздо меньше, а затем Адам и вовсе угодил в ротацию, изредка появляясь в заявке на матч.

Та же самая участь постигла его и в завершившемся сезоне — «Калгари» давал нападающему возможность показать себя в основе, тот относительно неплохо ей пользовался, но в итоге ближе к январю вновь выпадал из обоймы.

Адам Ружичка Фото: Larry MacDougal/AP Photo/ТАСС

Дело дошло до драфта отказов, откуда в конце января Ружичку забрала «Аризона». Но его карьере в ростере «койотов» также не суждено было стать успешной — словацкий игрок дебютировал в новой команде в середине февраля, затем провёл там ещё два матча, а через несколько дней совершил, пожалуй, самый глупый поступок в своей жизни.

23 февраля в соцсетях Адама появилось видео, на котором довольный игрок демонстрирует полоску некоего белого порошка, лежащего рядом с банковской картой. Этот отрывок вряд ли должен был стать достоянием общественности и, скорее всего, должен был быть отправлен кому-либо из друзей Ружички, однако попал в общий доступ. Форвард вскоре спохватился и удалил фрагмент, но интернет, как известно, помнит всё — через несколько часов ролик обсуждали все крупные заокеанские спортивные СМИ, а «Аризона» в тот же день расторгла контракт с игроком, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Подбирать в одночасье ставшего скандально известным нападающего в Северной Америке никто не стал, а вот «Спартак» решил предоставить ему шанс на исправление, подписав со словаком однолетний контракт. По этому договору Ружичка получит 45 млн рублей — больше среди красно-белых, у которых действует внутренний потолок зарплат, не получает никто, а такой же зарплатой может похвастаться только Николай Голдобин.

Адаптироваться к игре в КХЛ Адаму будет довольно просто — в «Спартаке» уже есть два его соотечественника — Патрик Рыбар и Михал Чайковски, при этом защитник является мужем сестры Ружички. Получается практически семейная связка.

В условиях неопределённости с будущим Ивана Морозова и Михаила Мальцева приобретение Адама — хорошее усиление для центральной линии команды Алексея Жамнова. Если учитывать исключительно спортивную составляющую его перехода, то пока что есть все основания полагать, что Ружичка впишется в состав красно-белых — словаку хватает техники, чтобы играть в тот хоккей, который «Спартаку» ставит Жамнов.

Главный вопрос — сможет ли Адам оставить все скандальные события позади. И на него уже ответит время.