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Кто такой Дмитрий Куликов, история русского защитника Флориды

Самый загадочный русский в плей-офф НХЛ. В чём феномен незаметного Куликова?
Родион Власов
Кто такой Дмитрий Куликов
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В 33 года Дмитрий впервые проводит плей-офф в команде, которая реально может выиграть Кубок Стэнли.

В 2009-м «Флорида» выбрала Дмитрия Куликова в середине первого раунда — и с 1998-го, когда под пятым номером был задрафтован Виталий Вишневский, ни одного защитника из России не драфтовали выше. Не помешал «русский фактор», который так пугал клубы НХЛ — Куликов провёл сезон в лиге Квебека, где сразу же стал чемпионом, набирал по очку за матч и собрал три индивидуальных приза. «После тренировок Куликова нужно выгонять со льда. Если дать ему восемь тысяч шайб, то он будет бросать и бросать», — говорил один из тренеров юниорского клуба защитника.

В первый же свой сезон Куликов пробился в основу «Флориды», у которой тогда была совсем неслабая защита, и сейчас снова играет за «пантер». Правда, между обменом защитника в «Баффало» в 2016-м и возвращением в почти родной клуб в прошлом межсезонье Куликов успел поиграть за семь клубов НХЛ. Из потенциального лидера обороны и основного защитника для большинства защитник превратился в игрока для третьей пары — однако именно в этой роли Дмитрий впервые смог пройти первый раунд со своей командой. Удивительно, что это случилось только сейчас, но это лишний повод поговорить про редкого русского игрока, о котором не говорят на родине.

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«Я начинал нападающим. Просто в Ярославле было много форвардов, а защитников не хватало. И я сам, можно сказать, попросился, чтобы меня в защиту перевели. В атаке был центральным нападающим, так что в защите всегда отрабатывал. Никаких особых перемен от меня переход не потребовал», — говорил Куликов в интервью в 2011-м.

Несмотря на то что в квебекской лиге Куликов формально играл, имея контракт с «Локомотивом», в Ярославле защитника не разглядели — даже ходили слухи, что тренера Куликова за это уволили, но сам игрок всё опровергал.

Дмитрий Куликов в 2014 году

Дмитрий Куликов в 2014 году

Фото: AP/TASS

У Куликова были отличные учителя в НХЛ. «Было очень много партнёров. Про самого первого скажу – Брайана Маккэйба. Он помогал, когда мне было ещё 18-19 лет, и я ничего не знал. Подсказывал, за кем смотреть, кто может голову оторвать. Ты, молодой игрок, увереннее, потому что знаешь, что опытный не провалится. Маккэйб – надёжный защитник; не знаю, сознательно или нет, но он пытался сделать так, чтобы у меня игра лучше шла», — говорил Куликов в интервью Sports.ru в 2022-м.

В первом сезоне в НХЛ Куликов набрал 16 очков в 68 матчах, и это было неплохим результатом — дебютировавший параллельно за «Тампу» Виктор Хедман при большем игровом времени отметился 20 очками за 74 игры. Однако после солидного дебюта скачка не произошло, «пантеры» какое-то время рассматривали возможность обмена Куликова. В числе вариантов назывался и «Вашингтон»: в обратном направлении мог отправиться Дмитрий Орлов, на тот момент ещё не имевший стабильного места в основе.

Российские болельщики не имели много возможностей следить за Куликовым: на ЧМ-2012 его не отпустили из-за травмы, через год он не смог доиграть до конца сезон во «Флориде» из-за травмы. На домашнюю Олимпиаду в Сочи Дмитрия не взяли тренеры — и это несмотря на то, что в последний момент штаб Билялетдинова решил по максимуму насытить сборную хоккеистами из НХЛ. Возможно, сказался показатель полезности — «-26» во «Флориде», которая в тот момент находилась в вечной перестройке.

В 2016-м период «молодого и подающего надежды» защитника закончился — летом Куликова приобрёл «Баффало», который стремился поскорее выйти из перестройки и усилиться опытными игроками. «Нам определённо нравится Куликов. Не знаю, защитник ли он для первой пары или вообще первый. То есть Расмус Ристолайнен – наш первый защитник, так что Дмитрий будет вторым», — сиял генеральный менеджер Тим Мюррей, который рассказывал, что его клуб отдельно выслеживал игрока на матчах плей-офф.

Сам Куликов в позднейшем интервью рассказывал, что «хотел бросить телефон в стенку». Обмен в «Сэйбрз» вместо нового уровня в карьере превратился в кошмар. Смешалось всё – сразу несколько полученных по ходу чемпионата травм и в целом очень плохая игра команды. Какое-то время Куликов был худшим защитником лиги в плане продвинутой атакующей статистики. «Он должен играть лучше. Куликов не будет попадать в состав, если не покажет хорошую игру в следующих 19 матчах», — говорил тренер «Сэйбрз» Дэн Байлсма. В результате в новом сезоне в команде не было ни тренера, ни игрока.

Дмитрий Куликов в «Баффало»

Дмитрий Куликов в «Баффало»

Фото: Zuma/TASS

Летом 2017-го Куликов перешёл в «Виннипег», где провёл три года — но он переходил в команду с уже укомплектованной защитой, где было кому поиграть в большинстве. Функционал игрока сменился: Куликов играл в третьей паре и был главным убийцей меньшинства вместе с Тайлером Майерсом. Это было незаметно, но достаточно эффективно: увы, почти весь плей-офф Куликов пропустил из-за травмы — а ведь именно в тот год «Виннипег» дошёл до финала конференции.

Пожалуй, после этого и произошла смена профиля Куликова с атакующего защитника в условные домоседы. Это ярче всего показывает статистика времени на льду: Дмитрий почти перестал выходить в большинстве, но при этом куда чаще играл «4 на 5». Сам хоккеист с таким разделением не соглашался. «Я вообще никогда не думал про термин «защитник-домосед» как про правильный. Мне кажется, его не нужно использовать, потому что каждый игрок должен уметь и подключиться, и в защите сыграть. Нападающий ты или защитник – тут не так важно», — говорил Куликов.

Редкое интервью защитника из 2018-го:
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За три года с 2018-го по 2021-й Куликов набрал только 20 очков в 156 матчах — но перебил этот показатель за один сезон в «Миннесоте», где он играл вместе с Капризовым, а шеф-повар команды готовила им борщ и блины. Увы, плей-офф перечеркнул всё это — журналисты прямо называли игру защитника «кошмаром», и команда, которая экстренно чистила платёжку, скинула защитника в «Анахайм».

После нескольких не самых удачных лет Куликов вернулся в клуб, где начинал карьеру в НХЛ, причём к тренеру, который ему доверял ещё в «Виннипеге». Во «Флориде» Мориса силовые приёмы должны делать всё, и сейчас Дмитрий пробил рекордные для себя 145 хитов за сезон.

«Злонамеренность у «Пантерз» в крови. Они встречают высоко, делают это жёстко и с определённой целью. Их защитники не останавливаются», — пишут журналисты из Нью-Йорка, имея в виду и Куликова.

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Фото: AP/TASS

Удивительно, но только в 33 Куликов впервые играет в команде, которая прошла первый раунд. Да, был «Виннипег» в 2018-м, но опять же — из-за травмы защитник в том плей-офф сыграл лишь один матч и девять минут. Сейчас Дмитрий превратился в надёжного партнёра для Оливера Экман-Ларссона в третьей паре. В одном из матчей серии с «Бостоном» эти ребята оставили соперника лишь с одной бросковой попыткой за время своей игры. И история Куликова с кубком над головой может стать не менее красивой, чем у Бобровского, Панарина или Дадонова.

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