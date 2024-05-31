«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче

«Пантеры» могут оформить путёвку в решающую серию на своей арене.

После четырёх матчей в серии финала Восточной конференции «Рейнджерс» — «Флорида» сложилось равенство в счёте — обе команды выиграли по одному домашнему и гостевому матчу и вернулись в Нью-Йорк, чтобы определить, кто окажется в шаге от финала Кубка Стэнли, а перед кем всерьёз замаячит преждевременный отпуск. При этом три последние встречи заканчивались овертаймами — отдавать преимущество сопернику, естественно, не хочет ни один из клубов, но в этом противостоянии борьба получается невероятно напряжённой.

Такой же напряжённой получилась и эта игра. «Рейнджерс», кажется, начали чуть лучше — хозяева активнее угрожали воротам оппонентов, однако Сергей Бобровский, который сегодня догнал Евгения Набокова по количеству матчей в плей-офф НХЛ (по 86) и вышел на второе место среди россиян, справлялся со всеми бросками в стартовом отрезке. «Пантеры», в свою очередь, едва не открыли счёт после первого же опасного момента, однако после броска Сэма Беннетта шайба угодила в штангу.

Голы пошли во второй трети игры — уже через две минуты за спиной Бобровского загорелся красный свет. Его команда получила право на розыгрыш большинства, однако вместо успешных действий в зоне атаки накликала беду на свои ворота. Мика Зибанеджад и Крис Крайдер, которые в этой серии до сей поры не набрали ни одного очка, получили возможность убежать в отрыв, и в очной борьбе американец оказался сильнее российского вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через несколько минут уже «синерубашечники» заработали численное преимущество, но действие вскоре перенеслось к владениям Игоря Шестёркина. В одном из эпизодов вратарь «рейнджеров» едва не заработал для своей команды ещё один штраф, однако на грубость Нико Микколы ответил Эрик Густафссон, который вынудил судей выписать обоюдные удаления.

А спустя ещё четыре минуты гости восстановили равновесие — защита ньюйоркцев проспала подключение к атаке Густава Форслинга, который оказался в полном одиночестве у самого пятака и с неудобной руки отправил шайбу в верхний угол ворот Шестёркина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Этот гол изменил положение дел в матче — «Флорида» почувствовала уверенность, стала играть наглее во всех смыслах и чаще нападать на вратаря соперника. Дошло даже до того, что Игорю пришлось ответить — после одного из столкновений от него досталось Мэттью Ткачуку.

Материалы по теме Видео Шестёркин нанёс боксёрский удар Ткачуку во время пятого матча серии с «Флоридой»

Развязка же в этот раз наступила раньше овертайма. В середине третьего периода Антон Лунделль броском из левого круга вбрасывания вывел «пантер» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но самым важным оказался даже не этот гол — в концовке встречи Питер Лавиолетт заменил вратаря на шестого полевого, и Беннетт воспользовался этим, сделав счёт 3:1.

Его шайба оказалась победной — через минуту «рейнджеры» отыграли один гол, но на большее их уже не хватило. Южане удержали победу и сделали счёт в серии 3-2 — возможно, в ночь на 2 июня команда Пола Мориса обеспечит себе второй финал Кубка Стэнли подряд.