«Они сбиты с толку». Панарин и другие лидеры «Рейнджерс» молчат в финале Востока

У Артемия пока нет голов в серии с «Флоридой», а его команда в шаге от того, чтобы вылететь.

Помните шайбы Артемия Панарина «Каролине» во втором раунде? Они уже забыты. Самый высокооплачиваемый игрок «Рейнджерс» проводит восемь матчей подряд без голов, не забивал «Флориде», и вот американские соцсети уже полнятся шутками про Панарина, картинками с плесневелым хлебом и прочими малоприятными мемами. «Рейнджерс» же тем временем находятся в шаге от вылета, и параллели с чемпионской командой 1994-го, которая тоже уступала 2-3 в финале Востока, сейчас мало кого порадуют.

Впрочем, Панарин — не единственный игрок, кому предъявляют претензии. Они летят ещё в двух дорогих форвардов команды — Криса Крайдера и Мику Зибанеджада. Хотя Крайдер всё-таки отличился в меньшинстве в пятой игре, от него в первую очередь ждут другого — фирменной работы на пятаке, «грязных» голов в большинстве, которое «Флорида» пока чётко прикрывает. Иранского шведа вообще подпинывают весь сезон, а по ходу плей-офф к связке Крайдер — Зибанеджад тренерам пришлось добавлять нового партнёра.

При этом звено Панарина выгодно выделяется на фоне партнёров по команде. «Рейнджерс» и в регулярном сезоне были далеко не лучшей командой по игре в равных составах, и по серии инициативой тоже чаще владеет «Флорида». Однако в финале Востока тройка Панарин — Трочек — Лафреньер при игре «5 на 5» выглядит великолепно: они переигрывают оппонентов и по броскам (37-19), и по опасным моментам (13-8) и по голам в целом (4-2). Если процентовка ожидаемых голов второй тройки «Рейнджерс» превышает 70%, то первая и третья тройки команды не дотягиваются даже до ужасно низкой отметки в 25%: это значит, что соперник создаёт в три раза больше моментов во время их игры!

Артемий Панарин Фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Конкретно Панарин — вообще лучший игрок «Рейнджерс» по продвинутой статистике в этой серии. С ним на льду команда создала 20 опасных моментов и допустила 13 (60,6%): кроме Артемия, лишь Лафреньер перешагнул за отметку в 50%. Правда, на себя Артемий берёт реже: конкретно у него 0 опасных моментов за серию, даже у тафгая Мэтта Ремпе есть один. Если брать индивидуальный показатель ожидаемых голов, то здесь Панарин идёт наравне с чистым силовиком Троубой.

И тут многое упирается в стиль «Флориды». В первых двух сериях эта команда показала, что может запрессинговать кого угодно и перекрыть кислород любому, может не позволить «Бостону» за половину матча пробить отметку в 10 бросков, а «Тампе» половину периода вообще вылезать в атаку. И мало просто нарисовать игрокам схемы для прессинга — у тебя должны быть подходящие кадры, которые у «пантер» есть. Бóльшая часть форвардов команды Пола Мориса умеет не только ответственно играть в обороне, но ещё и делать это жёстко.

В случае с Панариным, например, эксперты отдельно разбирали эпизод из первого матча. Артемий очутился с шайбой на неплохой фланговой позиции, где ему противостоял Густав Форслинг. Швед, которого когда-то забрали с драфта отказов, сыграл максимально правильно: позицию он не терял, сыграл активно и выставил клюшку в давление, благодаря чему спровоцировал потерю. Скоро на помощь подоспели партнёры Форслинга, которые подобрали шайбу, а сам шведский защитник помог организовать атаку «3 в 2».

«Мы не готовимся играть против их лидеров как-то по-особенному, мы рассматриваем их одинаково. Разница лишь в том, что наши звёзды выходят играть непосредственно против их звёзд. Не думаю, что здесь есть какие-то тактические особенности. Мы не закрывали отдельно Кучерова в первом раунде или Пастрняка во втором», — сказал Пол Морис. Журналисты New York Post резюмировали: «Стиль «Флориды» сильно урезает пространство игрокам «Рейнджерс», и после этого игроки «Рейнджерс» выглядят совершенно сбитыми с толку. У них нет ответов на этот прессинг».

Ну а когда полевые игроки «Флориды» уже не могут помешать осуществлению броска, в дело вступает Сергей Бобровский. Его статистика в целом по плей-офф вряд ли поражает воображение — но надо учитывать, что «Флорида» очень успешно ограничивает попытки соперника. В постлокаутную эпоху «пантеры» идут на третьем месте по допущенным броскам в створ, и если до Боба что-то долетает, то это в основном опасные моменты.

Сергей Бобровский Фото: nhl.com

«Бобровский не был лучшим голкипером этой серии после «сухого» первого матча, но в четверг он переиграл Шестёркина. Игорь сделал 34 сэйва и бóльшую часть матча был нагружен сильнее, однако шайба Лунделля была из категории берущихся: причём это уже третий схожий гол, который забивает «Флорида». Бобровский сыграл спокойно и уверенно, как и в первом матче», — пишет автор The Athletic Артур Стэпл. Не стало ли фактором ещё и то, что два бывших одноклубника по «Коламбусу» хорошо знают друг друга, и Бобровский пока пользуется этими знаниями лучше Панарина?

В начале текста мы вспомнили, что в 1994-м чемпионские «Рейнджерс» оказались в такой же ситуации — и тогда Марк Мессье перед шестой игрой публично заявил, что «Рейнджерс» выиграют и вернут серию на родной лёд. Слова капитана моментально заняли место в заголовках всех газет, и Мессье не обманул, сделав хет-трик в победном матче. «Представляю себе, если бы прошло пять игр, а я заработал 0. 0 очков, 0 голов – за одиннадцать шестьсот!» — говорил когда-то Артемий о своём дебюте в клубе. Так что именно сейчас пришло время показать, что эти средства были выделены не только на успешный регулярный сезон.