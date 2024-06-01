Короли большинства рвутся в финал НХЛ! «Эдмонтон» растерзал «Даллас» любимым приёмом

В предыдущем матче «Эдмонтон», отыгравшийся с 0:2, удивил обывателей тем, что у команды прорезалась глубина в составе: помимо привычных Макдэвида и Драйзайтля, результат определили и ролевики «нефтяников». В том числе Кори Перри, который сегодня по матчам в плей-офф сравнялся с глыбами – Ягром и Гретцки. Болельщики «Далласа» переживали насчёт состояния здоровья Криса Танева, который не доиграл четвёртую игру, но обошлось – ведущий защитник «звёзд» принял участие в пятом матче.

Команды успели приучить к тому, что первый период всегда богат на события, однако сегодня сценарий оказался иной – акцент был сделан на внимательной игре в обороне. Стоит напомнить, что у «Эдмонтона» в этой серии не было ни одной шайбы в большинстве, что является аномалией. Во второй половине периода этому был положен конец – Райан Ньюджент-Хопкинс выиграл борьбу у защитника и добил шайбу в ворота.

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Во втором отрезке большинство вновь проявилось — Ньюджент-Хопкинс оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через четыре минуты «Даллас» оказался в катастрофическом положении, пропустив ещё и третью шайбу – бросок Филипа Броберга от синей линии Эттингер парировать не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, хозяева должны были полететь вперёд и попытаться спасти матч, но время шло, а моменты у ворот Скиннера так и не создавались. 10 бросков по итогам двух периодов как яркое тому доказательство.

«Старз» взвинтили темп в третьем периоде, создали несколько опасных моментов, но Скиннер играл превосходно. Отметить надо и здоровый прагматизм «Ойлерз» в ситуации, когда это необходимо – команда здорово играла по счёту, контратаковала и не давала плести кружева в своей зоне, а «Даллас» в этом очень силён. Но одну брешь хозяева всё-таки нашли – Харли набросил от синей, а Джонстон идеально подставил клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:1 – «Эдмонтон» блестяще воспользовался большинством, реализовав два удаления соперника, и оказался в одном шаге от финала Кубка Стэнли. «Даллас», в свою очередь, почти шесть периодов кряду не может найти ключи к воротам противника, что вызывает глобальные проблемы. То преимущество, которое они себе создавали при помощи позиционных атак во втором и третьем матчах, «звëзды» больше не получают. Похоже на творческий тупик для подопечных Дебура.