«Автомобилист» сохранил творцов чуда в плей-офф КХЛ. Но кто будет духовным лидером?

Главное удивление Кубка Гагарина в плане психологии — «Автомобилист». Команда, которая давно и справедливо заработала ярлык некубковой, весной показала стальную волю, не гнулась под ударами и организовала пару ярчайших камбэков, попутно выбив «Ак Барс» и СКА. Одной из возможных причин называлось то, что это мог быть последний сезон «Авто» в таком составе. Контракты летом заканчивались у полутора десятка хоккеистов, и половина из них выходила на рынок НСА.

Однако в Екатеринбурге смогли сохранить практически всех. Ушли из клуба Сергей Широков, Денис Баранцев и Алексей Макеев. Первые два трансфера были ожидаемы: Широков посреди сезона не всегда попадал в состав, да и в плей-офф иногда смотрел матчи из вип-ложи, Баранцев пропустил бóльшую часть сезона из-за травмы и вряд ли давал ту атакующую продуктивность, которая ожидалась. А вот расставание с Макеевым, который переродился в плей-офф, да ещё и является одним из немногих местных воспитанников, многих удивило.

«Отталкиваемся от потребностей команды, тренерского видения, от требования потолка зарплат, что для нас немаловажно. Комплекс этих причин привёл к тому, что говорим им спасибо, — сказал директор клуба Максим Рябков. На пресс-конференции «Автомобилиста» вообще говорилось про омоложение команды, что логично: состав «Авто» был одним из самых возрастных в лиге. Однако, судя по всему, решено идти дальше с тем же костяком, что и был.

Кёртис Валк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Клуб сохранил всю «бронзовую» линию центров. Кёртис Валк мог оказаться в «Металлурге», где тогда бы воссоединилась успешная связка с Никитой Михайлисом, однако неясности с легионерским статусом форварда не позволили сделке состояться. Контракты со Стефаном Да Костой и Алексеем Бывальцевым были переподписаны на новых условиях, но базовая ставка не поменялась. Был продлён контракт с Данилом Романцевым, который может сыграть как на фланге, так и в центре, а ещё является важной частью сильного меньшинства команды.

Продление соглашения с Анатолием Голышевым было только юридическим вопросом — пару лет назад форвардом довольно предметно интересовался ЦСКА, однако ничего существенного предложить не смог. С немалой долей вероятности Голышев будет капитаном «Автомобилиста» в следующем сезоне — да и в Екатеринбурге форвард уже давно стал своим, хотя родился в Перми. Наконец, был продлён и контракт с Бруксом Мэйсеком, несмотря на провальный с точки зрения статистики плей-офф. Максим Рябков говорил: «Если он выходит на лёд, то будет пахать, если не идёт бросок — будет играть на перехвате, на команду, приносить пользу другими способами».

Таким образом, костяк команды был сохранён. Большинство защитников и так оставалось на новый сезон, а в атаке можно снова рассчитывать на связки Да Коста — Голышев и Валк — Мэйсек, которые наиграны уже не один сезон. Плей-офф показал, что парни из «Горняка» могут классно сыграть в нижних звеньях, и конкуренция за позицию в боттом-6 уже сейчас выглядит неплохой. После ухода двух ветеранов вакансии были только на позиции двух левых вингеров в топ-6 — и, судя по всему, они будут скоро закрыты.

Клуб уже объявил о подписании двухлетнего контракта с Бренданом Лайпсиком. Сейчас даже немного смешно вспоминать, как пул экспертов СКА пел форварду осанны, называя его представителем того стиля, который ставят в Петербурге. Лайпсику даже экстренно организовали российское гражданство, уверяя всех, что делается это не для обхода лимита, а потому, что «новый русский» искренне любит отечественную культуру. Впрочем, здоровья бордовая книжечка не придала: за сезон канадский россиянин провёл 19 игр и набрал четыре очка, в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом» был почти невидим.

Брендан Лайпсик Фото: РИА Новости

Сложно представить игрока какого-то другого клуба, который после такого сезона не упал бы в деньгах раза в два. Однако случай Лайпсика особенный. Во-первых, слишком уж специфичная организация СКА: какую-то часть сезона Лайпсик пропустил из-за сотрясения, а потом растворился где-то в шестерёнках ротации без объяснения причин. Во-вторых, это действительно креативный парень: если верить Илье Воробьёву, «советским игроком» Лайпсика называли ещё партнёры по «Вашингтону». Легко представить, что он по стилю впишется к тем же Валку и Мэйсеку.

Но вполне вероятно, что канадец будет играть в связке со своим старым другом. Вместе с Лайпсиком в «Авто» может оказаться 29-летний Ник Петан — человек, который играл с ним в одном звене ещё в юниорском «Портленде» и ездил на «золотой» МЧМ-2015. Игравший против Петана в молодёжном хоккее Боуи отмечал именно Ника как одного из самых сложных оппонентов: «Я бы выделил Ника Петана — я вырос, играя против него. Когда он играл в WHL, то был одним из тех ребят, кто мог делать разницу в каждой смене, и это был один из тех игроков, кому сложнее всего противостоять».

Закрепиться форварду в НХЛ помешали скромные габариты (175/79), однако он получал немало шансов и всё-таки провёл 170 матчей за девять сезонов за «Виннипег», «Торонто», «Ванкувер» и «Миннесоту»… В АХЛ у форварда по карьере почти очко за игру, а конкретно в прошлом сезоне 48 за 59 игр. Ника в КХЛ отправляли уже очень давно — и сейчас, судя по всему, настало время присоединиться к своему старому другу по юниорской лиге, про это говорил и их агент Алёша Пилко.

Вопрос, правда, в каком это будет качестве. Наверняка два канадца захотят играть в связке, по юниорам Петан выходил в середине — но позиции центров в «Автомобилисте» уже заняты, а вот позиция второго левого вингера провисает. Пробовать подвинуть на фланг того же Да Косту, как это было в одном из матчей регулярки? Сам Петан, когда в этом году его поднимали в основу «Миннесоты» на шесть игр, выходил именно слева. Варианты будут, а для начала должен состояться сам переход.

Ник Петан Фото: David Kirouac/Zuma/ТАСС

В принципе, переход Петана или любого другого иностранца с большой долей вероятности поставит точку в селекции «Автомобилиста». Может быть, клуб будет рассматривать ещё одного защитника, но с учётом прихода молодого Евгения Кашникова из «Нефтехимика» и прогресса Юрия Журавлёва в прошлом сезоне это выглядит не столь вероятным. Если этот состав препарировать по набору навыков а-ля Football Manager или FIFA, то он смотрится сбалансированным и сильным. Правда, есть два но.

Во-первых, сильного омоложения не произойдёт. Бóльшую часть игрового времени всё равно будет получать топ-6, а в ориентировочном составе двух первых пятёрок прямо сейчас нет ни одного игрока моложе 29 лет. Когда начнётся плей-офф, все они перевалят за отметку в 30 лет. Побеждают ли в нынешней КХЛ команды с настолько возрастным костяком лидеров? Пример «Ак Барса» в прошлом плей-офф был довольно печальным.

Во-вторых, кто станет лидером раздевалки у этой команды? То, что внутри коллектива в середине прошлого сезона были большие проблемы, подтверждают примерно все. Они были и при Билле Питерсе, когда команда поделилась на местных и легионеров, которым позволялось сильно больше. Широков, пришедший в команду летом 2022-го, многое сделал для преодоления этой ситуации. Уже сейчас в «Автомобилисте» есть семь англоговорящих иностранцев, а с приходом Петана или кого-то ещё может оказаться восемь. Будут ли те же Голышев и Трямкин настолько же авторитетными лидерами для того, чтобы эта команда не делилась на фракции и снова была единым кулаком, как в плей-офф?