Привередливый Задоров и странник Тарасенко. Русские в НХЛ без контракта на следующий сезон

Сезон в НХЛ ещё не закончился и близок к развязке, остались считаные мгновения до финала. Поэтому пора потихоньку присматриваться, кто из российских игроков не имеет контракта на следующий сезон. И ситуации у всех разные: кто-то почти не имеет шансов подписаться с командой из лучшей лиги мира, кто-то уже одной ногой в КХЛ, кто-то продолжит менять команды, а кто-то даже отказывается от большого контракта.

Илья Самсонов

Сезон у Ильи получился волнообразным и очень неоднозначным. Начало чемпионата российский голкипер откровенно провалил и даже оказался на драфте отказов под окончание календарного года. Но, вернувшись в основной состав, Самсонов пробудился, будто осознавая свой последний шанс, и выдал очень мощный отрезок в конце января – начале февраля. Правда, плей-офф у россиянина не задался, как и у всего «Торонто»: потеря места стартового вратаря вкупе с обильной критикой канадской прессы, которая мало кого щадит.

Есть огромные сомнения, что Самсонов останется в команде. Закрадывается даже подозрение, что будет сложно найти команду, в которой Илья будет номером один.

Иван Просветов

Этап карьеры в «Колорадо» получился слегка эксцентричным, причём относится это больше к самому руководству «лавин». Иван играл на минимальном контракте, и нельзя сказать, что от его игры веяло безнадёжностью. Правда, от драфта отказов, игры в АХЛ и публичной критики главного тренера Просветова это не уберегло.

Слухи отправляли российского голкипера в ЦСКА, и на данный момент это выглядит лучшим решением. Всяко лучше, чем бесперспективные метания между АХЛ и скамейкой клуба НХЛ.

Егор Замула

Егор провёл первый полноценный сезон на уровне НХЛ и смог убедить Джона Тортореллу в своих способностях. А это далеко не всем удаётся, учитывая тяжёлый характер тренера. Замула почти наверняка подпишет хороший контракт-мостик, сумма которого будет превышать предыдущий этак раза в два.

Никита Задоров

Никита Задоров – отдельная тема почти любого разговора и обсуждения. Эта ситуация не исключение. Габаритный защитник очень хорошо провёл плей-офф, набрав восемь очков за 13 матчей, и стал одним из лидеров обороны «косаток». Организация решила отблагодарить Никиту, предложив ему контракт на 4-5 лет на $ 4,5 млн. Но Задоров оказался привередлив: взял и отказался. При этом сам он утверждает, что хочет остаться в «Ванкувере». Как бы история не закончилась воплощением поговорки – жадность фраера сгубила. Есть сомнения, что кто-то предложит Никите контракт на тот же срок и бо́льшую сумму.

В России ждать Задорова не стоит: «На следующий же день я буду в Сибири». Задоров — о возможном возвращении в Россию

Илья Любушкин

Илья – один из главных российских путешественников в последние годы во время дедлайна. Многие команды перед плей-офф ищут именно таких надёжных оборонцев, которые точно не подведут. После первого захода в «Торонто» остаться в команде не получилось, так как потолок зарплат вещь вредная. Особенно в «Мэйпл Лифс». Найдут ли в этот раз деньги на Любушкина? Сомнений больше, чем уверенности. Но без работы в Северной Америке защитник точно не останется.

Дмитрий Куликов

Куликов является одним из двух игроков данной выборки, который ещё не закончил сезон. Его «Флорида» находится в шаге от финала, и Дмитрий является одним из творцов этого ещё не подошедшего к концу успеха, уверенно закрывая позицию надёжного защитника третьей пары. Предвосхищая проблемы «пантер» в межсезонье с продлением Монтура и Райнхарта, можно говорить, что Куликова в Санрайзе попытаются продлить, потому что защитника в третью пару лучше по соотношению «цена-качество» найти сложно.

Владимир Тарасенко

А вот и второй человек, который продолжает борьбу за кубок. Но Владимир очевидно играет последние матчи в составе «Пантерз». О проблемах в межсезонье с подписанием лидеров было сказано выше, поэтому надолго останавливаться на этом не будем. Тарасенко вновь выйдет на рынок летом, только ситуация будет ещё хуже, чем в прошлом году: тогда агент(ы) игрока пытался найти контракт сроком на четыре года (примерно) на $ 5+ млн. Сейчас это будет сделать практически невозможно. После обмена из «Сент-Луиса» Владимир превратился в одного из главных странников в НХЛ.

Кирилл Марченко

Кирилл провёл вполне добротный сезон, набрав 42 очка за 78 матчей, поэтому контракт он точно получит. Но в «Коламбусе» ли? Скорее всего, да, но пока непонятно, какой курс возьмёт новый менеджмент «жакетов». Не исключено, что такой актив могут и поменять, ценность точно будет не самая маленькая.

Кирилл Марченко Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

Егор Чинахов

Чинахов, как и Марченко, провёл прорывной сезон, но заурядная игра «Коламбуса» могла смазать эти впечатления. У Егора один из лучших кистевых бросков в команде, его шайбы прямое тому доказательство. Нет ни единой предпосылки, что следующий сезон Егор проведёт не в НХЛ (радует, что разговоры о возвращении в КХЛ притихли).

Павел Дорофеев

Дорофеев мог стать обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне, отлично проведя концовку сезона, но в плей-офф Павел оказался ненужным. То же самое, по сути, повторилось и в этом чемпионате, но на семь минут в пятой игре серии с «Далласом» россиянин всё-таки вышел. По той игре, что показывал Дорофеев в сезоне, можно сказать одно: до твёрдого места в составе «Вегаса» остался небольшой шажок.

Никита Александров

В прошлом сезоне Никита забросил дебютные шайбы в НХЛ, а в этом должен был подтвердить притязания на место в основе «Сент-Луиса». Но этот сезон вышел хуже: ни одной заброшенной шайбы, две результативные передачи и всего 23 матча. Слухов о переезде в Россию не было, поэтому, вероятно, продолжим наблюдать за молодым нападающим в Америке. Вопрос только в том, в какой лиге.

Яков Тренин

Тренин – игрок, который никогда не был наделён огромным талантом и потенциалом, но своей работой пробивал себе путь. Пока что получается вполне неплохо. Захочет ли «Колорадо» выложить пару миллионов игроку боттом-6? Неизвестно, но команде с притязаниями на успешный плей-офф такой игрок точно понадобится.

Яков Тренин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Александр Барабанов

Честно говоря, ситуация с Барабановым является самой туманной. Сезон в «Сан-Хосе» получился ужасным, обмен в дедлайн не состоялся, возраст уже не самый удачный, чтобы подписываться на минимальный контракт. Но вместе со слухами о СКА, ЦСКА появился и такой, что Александр и его семья хотели бы остаться за океаном. Верится с большим трудом, но посмотрим за развитием ситуации.

Денис Гурьянов

В чём Денису не откажешь, так это в настырности: нападающий всеми силами пытается зацепиться за НХЛ. Уважение вызывает, но получается это с трудом. Гурьянов становится наиболее эффективным, играя в топ-6, но в этой роли его уже ни одна из команд НХЛ не рассмотрит. Может быть, стоит всё-таки вернуться в Россию?

Василий Подколзин

Карьера Подколзина в Северной Америке идёт по нисходящей: с каждым годом меньше матчей и очков. В этом сезоне Василий не забросил ни одной шайбы, отыграл 21 матч (с учётом плей-офф) и ничем почти не запомнился. Самое время приехать в Россию, перезагрузиться и попробовать ещё раз. Но пойдёт ли Подколзин по этому пути – неизвестно.

Василий Подколзин Фото: Lucas Peltier/AP Photo/ТАСС

Руслан Исхаков

Исхаков провёл два отличных сезона в АХЛ, но в основе «Айлендерс» провёл лишь две игры, в которых набрал одно очко. Отсутствие доверия со стороны далеко не самых звёздных «островитян» немного непонятно, но, кажется, шансов проявить себя в следующем сезоне будет больше. Однако вариант с ЦСКА, который пытается устроить импровизированную перестройку, надо держать в уме.