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Флорида – Рейнджерс – 2:1, Флорида вышла в финал Кубка Стэнли, обзор матча плей-офф НХЛ, видео, Тарасенко, Бобровский

«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского – целая драма
Лев Лукин
Гол Тарасенко вывел Флориду в финал НХЛ
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Незаметный «джокер» Владимир Тарасенко оформил отпуск для бывшей команды, а Артемий Панарин проснулся слишком поздно.

Серия «Рейнджерс» — «Флорида» в финале Востока складывалась интересно, нелинейно. После первой игры, которую «пантеры» взяли на выезде и всухую, показалось, что «синерубашечников» разобрали на молекулы, и непонятно, как им побеждать таких организованных «пантер». Но следующие две встречи «Рейнджерс» забрали на характере, в овертаймах, и уже как будто у «Флориды» возникли серьёзные проблемы.

Но у команды Пола Мориса с силой воли и умением преодолевать обстоятельства тоже всё оказалось в порядке. А как иначе может быть у команды, переживающей лучший этап в своей истории? «Флорида» не позволила «Рейнджерс» выиграть третий овертайм подряд, а затем выбила у соперника почву из-под ног, одержав важнейшую победу в пятом матче серии.

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«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче
«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче

В Солнечный штат «Пантерз» вернулись оформлять выход в финал, и такие матчи они играть умеют. Нападение «Рейнджерс» в очередной раз в этой серии оказалось повязано по рукам и ногам, а в ответ хозяева льда ловили моменты у ворот Игоря Шестёркина. Первый гол был забит в конце первого периода – Сэм Беннетт ухнул в самую девятку, завершая короткий розыгрыш с Эваном Родригесом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в середине третьего отрезка Владимир Тарасенко замкнул идеальную передачу Антона Лунделля. И стало понятно, что в этом матче всё закончено. А российский «джокер» «Пантерз» очень вовремя набрал своё первое очко в этой серии, забив решающий гол в ворота команды, с которой у него не получился кубковый поход год назад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Наверное, всё должно было завершиться «сухарём» Сергея Бобровского. У российского вратаря было не так много работы в этом матче, но он справлялся с ней, как всегда, идеально, обеспечивая полное спокойствие своим полевым.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    

Однако на 59-й минуте о себе вдруг напомнил Артемий Панарин – российский лидер «Рейнджерс», проваливший эту серию вдрызг. Хлебушек идеально пальнул Бобровскому «между ушей» и подарил «синерубашечникам» надежду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в оставшееся время – чуть больше полутора минут – «Флорида» сыграла образцово и, конечно, не отдала уже лежавшую в кармане путёвку в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» второй год подряд выходят в главную серию сезона, но теперь они будут фаворитами в битве за трофей, кто бы ни стал соперником от Запада.

Ну а «Рейнджерс» выдали мощный сезон, выиграли регулярку, неплохо шли по дистанции Кубка Стэнли, но повторить успех 30-летней давности им не удалось. Главный трофей НХЛ вновь не пропишется в Нью-Йорке, но вряд ли в этом кто-то виноват, кроме самих «синерубашечников».

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