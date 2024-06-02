«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского – целая драма

Серия «Рейнджерс» — «Флорида» в финале Востока складывалась интересно, нелинейно. После первой игры, которую «пантеры» взяли на выезде и всухую, показалось, что «синерубашечников» разобрали на молекулы, и непонятно, как им побеждать таких организованных «пантер». Но следующие две встречи «Рейнджерс» забрали на характере, в овертаймах, и уже как будто у «Флориды» возникли серьёзные проблемы.

Но у команды Пола Мориса с силой воли и умением преодолевать обстоятельства тоже всё оказалось в порядке. А как иначе может быть у команды, переживающей лучший этап в своей истории? «Флорида» не позволила «Рейнджерс» выиграть третий овертайм подряд, а затем выбила у соперника почву из-под ног, одержав важнейшую победу в пятом матче серии.

В Солнечный штат «Пантерз» вернулись оформлять выход в финал, и такие матчи они играть умеют. Нападение «Рейнджерс» в очередной раз в этой серии оказалось повязано по рукам и ногам, а в ответ хозяева льда ловили моменты у ворот Игоря Шестёркина. Первый гол был забит в конце первого периода – Сэм Беннетт ухнул в самую девятку, завершая короткий розыгрыш с Эваном Родригесом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в середине третьего отрезка Владимир Тарасенко замкнул идеальную передачу Антона Лунделля. И стало понятно, что в этом матче всё закончено. А российский «джокер» «Пантерз» очень вовремя набрал своё первое очко в этой серии, забив решающий гол в ворота команды, с которой у него не получился кубковый поход год назад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Наверное, всё должно было завершиться «сухарём» Сергея Бобровского. У российского вратаря было не так много работы в этом матче, но он справлялся с ней, как всегда, идеально, обеспечивая полное спокойствие своим полевым.

Однако на 59-й минуте о себе вдруг напомнил Артемий Панарин – российский лидер «Рейнджерс», проваливший эту серию вдрызг. Хлебушек идеально пальнул Бобровскому «между ушей» и подарил «синерубашечникам» надежду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в оставшееся время – чуть больше полутора минут – «Флорида» сыграла образцово и, конечно, не отдала уже лежавшую в кармане путёвку в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» второй год подряд выходят в главную серию сезона, но теперь они будут фаворитами в битве за трофей, кто бы ни стал соперником от Запада.

Ну а «Рейнджерс» выдали мощный сезон, выиграли регулярку, неплохо шли по дистанции Кубка Стэнли, но повторить успех 30-летней давности им не удалось. Главный трофей НХЛ вновь не пропишется в Нью-Йорке, но вряд ли в этом кто-то виноват, кроме самих «синерубашечников».