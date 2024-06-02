Большие злые пантеры. Что делает второй подряд финал «Флориды» особенным?

В НХЛ очень сложно защитить свой титул: пройти два плей-офф подряд без серьёзных ошибок в нынешней лиге почти нереально. Но ещё сложнее, как оказывается, вернуться в финал после поражения. Для многих команд, которые уступили в главной серии сезона, она оказывалась пиком собранного костяка («Сан-Хосе»-2016, «Нэшвилл»-2017). Для кого-то это был последний шанс в таком составе («Нью-Джерси»-2012), а кто-то после финала просто разваливался в щепы в новом сезоне («Монреаль»-2021).

Попадание прошлогодней «Флориды» в финал в какой-то степени было чудом. Команда, которая в 2022-м выиграла регулярку и провела самый масштабный обмен межсезонья, половину прошлого сезона маялась непонятно чем и не могла адаптироваться к системе Пола Мориса. При счёте 1-3 в серии первого раунда с «Бостоном» Брэд Маршан на последних секундах пятого матча убегал «в ноль» с Сергеем Бобровским и мог единолично закрывать первый раунд, но наш голкипер отразил бросок. А дальше вы всё видели сами — победа в овертайме и чудесное спасение в седьмом матче первого раунда дали старт сказочному походу в финал.

Прошлогодняя «Флорида» казалась командой трёх-четырёх человек и совсем рассыпалась в финале под ударами более глубокого и организованного «Вегаса». Нынешние «пантеры» — команда, где есть три сильных звена, каждое из которых несёт угрозу, где нет явного перекоса на одну лидирующую связку. По пути к финалу были задушены три очень разные команды — но ни полагающаяся на силу суперзвёзд «Тампа», ни высокоорганизованный «Бостон», ни едущие на Шестёркине и «структуре» «Рейнджерс» ничего сделать с «Флоридой» не смогли.

Вообще, от «Флориды» очень давно ждали большого скачка — наверное, ещё со времён победы в дивизионе в 2016-м. Однако скорая отставка Жерара Галлана и смена менеджмента привели к паре сезонов хаоса. Примерно к ковидным сезонам «пантеры» превратились в интересную команду, но с заметным перекосом в сторону атаки. Назначение Джоэля Кенневилля явно ставило целью создать команду, которая куда чаще играла бы с шайбой, чем в тело: чемпионский «Чикаго» был одной из наименее хитующих команд лиги. Смена Кенневилля на Эндрю Брюнетта вектор не поменяла, и в итоге команда получила 0-4 от «Тампы».

Мэттью Ткачук Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

В этом плане обмен Юбердо — Ткачук стал важнейшим для командной философии: одного из лучших плеймейкеров лиги, но игрока для чистого льда, заменил один из главных гадёнышей лиги. Провокатор, хулиган, комок ярости — всё это применимо к Ткачуку, только он ещё и умеет прекрасно играть в хоккей. Параллельно «пантеры» смогли перезагрузить карьеру двух высоко выбранных на драфте Сэмов, Райнхарта и Беннетта. Оба совсем закисли в своих старых командах, но один во «Флориде» стал королём голов с пятака, а второй стал злым силовым центром.

Правда, оборона «пантер» выглядела сильно бледнее их атаки — в краткосрочной перспективе это усугубил уход Маккензи Уигара в «Калгари», которого нельзя было одномоментно заменить. В результате в финале за «Флориду» играли 36-летний Марк Стаал, взятый с драфта отказов аутсайдера «Анахайма» Джош Махура и ещё один «отказник» Кейси Фицджеральд. Это на чемпионскую оборону никак не походило — особенно на фоне обороны «Вегаса», которая не только напоминала габаритами Кремлёвский полк, но ещё и качественно разгоняла позиционные атаки «рыцарей».

Менеджеры «пантер» ответили на это ударной закупкой защитников — половина нынешнего оборонительного корпуса команды была собрана на рынке НСА. Лидеры остались на месте, но у них теперь есть и достойное окружение. Про Дмитрия Куликова мы уже писали, а ведь он играет в одной паре с Оливером Экман-Ларссоном. Швед, который уже не тянул контракт на $ 8 млн и роль лидера защиты, прекрасно играет в третьей паре и за деньги четырёхкратно меньшие. Кроме того, был подписан контракт с финским домоседом Нико Микколой, и все эти шаги дали «Флориде» правильный баланс атакующих и оборонительных защитников.

Ну а «Флорида» после качельного первого сезона свою игру нашла — и это был хоккей, построенный на прессинге, удушении соперника и максимальном количестве силовых. «Пантеры» — лидер сезона по хитам, 12 игроков команды сделали за сезон более 100 силовых. При этом оборонительные навыки большинства игроков позволяют ответственно играть в защите и не проигрывать единоборства — и здесь стоит отметить не только свежеиспечённого обладателя «Селке» Александра Баркова, но и его преемника помладше Антона Лунделля, и уже упомянутых выше Ткачука, Беннетта и Райнхарта, и одного из главных провокаторов лиги Ника Казинса. Можно долго продолжать, игроки чистого льда в этой команде почти не встречаются.

«Игра «Флориды» похожа на команду НФЛ, которая чаще всего просто идёт в проход с мячом. Это не очень красиво, они не разрывают оппонентов на технике, однако они вымотают тебя на любом участке льда, они не останавливаются. Мне кажется, Панарин в финале Востока не выиграл ни одного единоборства — сравните его с Барковым, который ведёт команду за собой и выигрывает больше спорных шайб. Это может казаться старым клише, но это очень просто: ты выигрываешь спорные шайбы — побеждаешь в матче», — заявил бывший защитник «Колорадо» Колби Коэн.

Пол Морис Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Но понятно, что «пантеры» — это не просто команда прессингующих и бегающих дуболомов, иначе они отлетели бы уже в первом раунде. Морис даёт своим атакующим игрокам показывать себя в чужой зоне — и интересно подумать о том, как изменился тренер за каких-то два года. В «Виннипеге» Морис, который работает в лиге с 1996-го, казался человеком, которого уже всё глубоко достало, а «Джетс» выживали только на вратаре. Здесь же тренер-ветеран превратил свою команду во что-то похожее на те коллективы, которые выгрызали чемпионства во времена старта карьеры Мориса на скамейке.

Два подряд финала команды НХЛ не уступали со времён «Бостона» конца 70-х, но «мишки» тогда проигрывали великой династии «Монреаля» Скотти Боумэна. Здесь же соперник таким сложным не будет. Да, у «Эдмонтона» есть Макдэвид и большинство, но «пантеры» уже закрыли многих звёзд и почти умножили на ноль супербригаду «Рейнджерс». Потенциальный финал с «Далласом» смотрится интереснее благодаря глубине состава «звёзд», но у них есть свои слабости, которые сейчас показывает «Эдмонтон».

«Мы намного здоровее, чем в прошлом сезоне», — сказал Аарон Экблад, который в прошлом году доигрывал плей-офф с переломом ноги и двумя вывихами. «Мы научились сохранять самообладание в важные моменты — в прошлом году нам этого не хватало». Независимо от будущего соперника «Флорида» идёт в финал фаворитом.