Справедливость восторжествовала. «Реал» от мира хоккея заслуженно вылетел из плей-офф НХЛ

Никакого злорадства. Никакой радости. Лишь хоккейная справедливость. Вот и всё.

Даже немного горечи. По-настоящему грустно за Артемия Панарина и Игоря Шестёркина. Они заслужили Кубок Стэнли.

А вот «Рейнджерс» — нет.

Если бы «синерубашечники» взяли Кубок Стэнли в этом сезоне, это была бы одна из самых незаслуженных побед в XXI веке. Сама несправедливость.

Почему? Есть несколько причин.

Ограниченность

Даже в серии с «Вашингтоном» нельзя было не заметить, что на отдельных отрезках кошмарные, абсолютно выжатые «столичные» умудрялись переигрывать команду, завоевавшую Президентский кубок. Потом кто-то из «Кэпс» удалялся — и «Рейнджерс» выигрывали матч.

Хоккеисты «Рейнджерс» с тренером Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Примерно то же самое было и в серии с «Каролиной». С поправкой на то, что «ураганы» были побыстрее «столичных» и значительно чаще бросали. И даже смогли забрать два матча. Но на большее рассчитывать не приходилось.

С «Флоридой» не прокатило. За все шесть встреч серии «Рейнджерс» смогли забить при игре «пять на четыре» лишь один раз. Ещё дважды — при «шесть на пять» в самых концовках. «Пантеры» сумели нейтрализовать главное оружие «Нью-Йорка», и неожиданно оказалось, что «синерубашечники» по большому счёту ничего, кроме этого, и не могут предложить.

У Питера Лавиолетта не оказалось плана B на случай, если «Флорида» не будет удаляться или сможет что-то противопоставить идеальному большинству «рейнджеров».

Неприятная игра и вальяжность

На самом деле то, что «Нью-Йорк» дошёл до финала конференции, уже стоит считать большим достижением. Странно писать такое о чемпионе регулярки, но…

«Рейнджерс» раздражали. Очень раздражали. В каждой серии они умудрялись играть просто плохо, потом включались на короткий отрезок, брали то, что им нужно, и вновь продолжали играть плохо. Иногда им откровенно везло. «Нью-Йорк» забил «Флориде» больше голов в меньшинстве, чем в большинстве. Это ведь не может быть каким-то чётким планом. Откровенное везение.

Конечно, нет ничего плохого в везении и в игре на коротких отрезках. Просто от чемпиона регулярки НХЛ ожидаешь немного иного. Как сказал один мой коллега, «болеть за явного фаворита неинтересно». Это правда. Однако ещё хуже, когда явный фаворит, кажется, даже особо не старается. Но всё равно побеждает. Это будто бы обесценивает усилия соперников, которые годами могут идти к победе в Кубке, но вылетать, потому что, например, нападающий Александер Веннберг решил забить свой всего лишь 11-й гол в овертайме 92-го матча сезона.

«Рейнджерс»-2024 — это своего рода «Реал» от мира хоккея. Но только в хоккее справедливость восторжествовала.

Причём лидеры «синерубашечников» в основном не проявляли себя в самые важные моменты серии с «Флоридой». Артемий Панарин забил первый гол за полторы минуты до вылета, у Винсента Трочека две шайбы в ворота Сергея Бобровского, у Криса Крайдера — одна. Лучшими снайперами «Рейнджерс» в финале конференции стали Алекси Лафреньер (четыре гола) и Баркли Гудроу (три).

С первого раунда казалось, что лидеры «Нью-Йорка» слишком вальяжно подходят к игре. Складывалось ощущение, что они могут находиться в энергосберегающем режиме, а потом за пару минут всё решить. До последних моментов серии с «Пантерз» они играли именно в таком стиле. Но «Флорида» не позволила «включиться» в решающий момент.

Серия «Рейнджерс» — «Флорида» Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

И даже тафгай Мэтт Ремпе, которым многие восторгались в первом раунде и благодаря грубости которого «Нью-Йорк» набивал себе статистику по игре в большинстве, не смог ничего поделать.

Характер

Эта причина в некотором роде связана с предыдущими. В составе «рейнджеров» не нашлось человека, который мог бы повести за собой команду. Первое звено во главе с Хлебушком практически провалилось, один из лучших защитников НХЛ Адам Фокс разочаровал. Они просто исчезли в серии с «пантерами». Тащить пришлось парням из нижних звеньев, но только на этом далеко не уедешь.

Единственный, к кому нельзя предъявить вообще никаких претензий, — это Игорь Шестёркин. Российский вратарь до последнего сохранял шансы «Рейнджерс». Но остальные не поддержали. У остальных не хватило характера.

И да, это не то же самое, что и вальяжность. В те моменты, когда «рейнджеры» реально «включались», «пантеры» сминали их, связывали по рукам и ногам. Уж у «Флориды» характера не занимать. Сейчас это самая ментально и психологически сильная команда, которую ведёт один из самых харизматичных и мощных духом хоккеистов в современной НХЛ — Мэттью Ткачук.

Таких игроков в составе «Рейнджерс» не нашлось.

***

Конечно, очень грустно за Панарина и Шестёркина. Парни давно заслужили свой Кубок Стэнли. И в этом году, казалось, «Рейнджерс» никто не сможет остановить. Они же выиграли регулярный чемпионат НХЛ, это же явный главный претендент на кубок! Разве такая команда может проиграть?

Как оказалось, может. И, по-хорошему, именно здесь она и должна была проиграть. Сопернику, который в каждом из элементов превосходил её. И не уповал на везение.

Справедливость восторжествовала. Хотя бы в хоккее она ещё осталась.