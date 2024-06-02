Лидер «Салавата» обменян в ЦСКА за бесценок. Все всё понимают — но всё ли нормально?

Вялый, едва живой ход межсезонья КХЛ разорвала большая новость – лидер «Салавата Юлаева» Иван Дроздов обменян в ЦСКА на трёх молодых хоккеистов, каждый из которых в следующем чемпионате может усилить максимум «Толпар» из МХЛ.

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Это никакая не «информационная бомба» — про то, что Дроздов продолжит карьеру в Москве, говорили уже не один месяц. Но теперь всё оформлено официально, и можно обсудить сделку. Хотя по большому счёту тут обсуждать нечего. «Салават» отдал одного из лучших бомбардиров, проведшего отличный сезон (включая провальный для уфимской команды плей-офф), за трёх вчерашних школьников, хотя в подпитке молодёжью извне система клуба не нуждается. Но в Уфе вовсе не сошли с ума. И это не хитроумный стратегический план. Просто у двух команд КХЛ, по сути, один хозяин-спонсор, и шесть лет назад из «Салавата» в ЦСКА уже переезжал «на повышение в главный офис» целый Кирилл Капризов. Сейчас армейцам понадобился Дроздов, и в Уфе не смогли с этим поспорить.

Такие трансферы – реальность нашего хоккея. КХЛ может сколько угодно вносить изменения в регламент, но не в силах лиги запретить юридически безупречно оформленные сделки. Нельзя просто взять и наложить вето на обмены между ХК «Сочи» и СКА или вот на трансферы между «Салаватом» и ЦСКА. При этом КХЛ нужно поблагодарить – она делает всё возможное, чтобы сделок из разряда «ну все всё понимают» было меньше. И их уже намного меньше, чем даже несколько лет назад. Но полностью они не исчезнут, увы. Потому что в России люди либо дают деньги на хоккей на определённых условиях, либо не дают вовсе. В «Салавате» огорчены потерей Дроздова, но это равносильно тому, чтобы злиться на то, что солнечному лету на смену приходит дождливая и промозглая осень. Бесполезно. И вообще, в Уфе ещё неплохо отделались – тот же Хмелевски, например, продолжает играть в Башкортостане.

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Но всё-таки Ивана Дроздова «Салавату» тоже особенно жаль терять. Ведь это один из немногих спорных трансферов в эпоху Рината Баширова, который сыграл. В 2022-м уфимцы выложили «Спартаку» компенсацию 50 млн рублей и права на Александра Пашина (местного воспитанника) за молодого белорусского хоккеиста, который провёл очень хороший, но всего один сезон в КХЛ. Это был существенный риск со стороны «Салавата», но Дроздов, потратив немного времени на раскачку, уже в первый сезон в Уфе проявил себя, а во второй так и вовсе стал лидером и вожаком команды. Одним из немногих бойцов в плей-офф.

Иван Дроздов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

И вот теперь этот по-настоящему хребетообразующий игрок «Салавата» нового времени Уфу покидает. Потому что было решено, что ЦСКА он нужнее. И там действительно после зачистки наевшихся победами прошлых лидеров нужны вот такие наглые, характерные, злые на льду парни, как Дроздов. Да ещё и не требующие большой зарплаты, что очень удобно в условиях жёсткого потолка зарплат.

Но кому в «Салавате» легче от этого понимания? И нормально ли, что советские методы комплектования ЦСКА до сих пор работают, пусть и обставленные по всей приличествующей форме? Не легче и не нормально. Но все всё понимают.