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Эдмонтон – Даллас — 2:1, обзор матча, видео, голы, финал конференции Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Макдэвид

Такого не было 18 лет! «Эдмонтон» вышел в финал НХЛ, нанеся лишь 10 бросков в створ
Максим Макаров
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли
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Макдэвид забил и отдал передачу, Скиннер сделал 34 сейва, «Даллас» повержен.

В предыдущем матче «Эдмонтон» ни единого шанса не дал «Далласу» что-либо противопоставить и уверенно победил. Крис Ноблох, комментируя пятый матч, отметил: «В такой момент сезона невозможно провести все 60 минут, доминируя и переигрывая соперника. Так не бывает. Сопернику есть что сказать, это хорошая команда. Но сегодня мы, возможно, показали свои лучшие 60 минут в нынешнем плей-офф. Нам нужно будет показать то же самое или даже больше и в шестом матче».

А вот Питер Дебур был в состоянии прямо противоположном, что вылилось в срыв на журналиста, который подверг сомнению характер команды, как показалось главному тренеру «Далласа»: «Ты можешь сидеть здесь и подвергать сомнению наш характер. Тебя не было здесь целый год, я не видел тебя здесь весь год. Знаешь что? Я не собираюсь это комментировать. Иди и пиши что хочешь!»

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«Звёзды» резво начали встречу, и уже на первых минутах Сегин зарядил в штангу, но первое слово вновь осталось за «нефтяниками», которые реализовали первое большинство — Коннор Макдэвид ловким движением рук убрал с пути Хейсканена и отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» в зоне «Эдмонтона» пребывал, но опасности было минимум, а второе удаление вновь закончилось голом – Макдэвид скинул шайбу Хайману в слот, а тот неотразимо бросил с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Итог первого периода для хозяев: три броска, два гола. Дебур перетряхнул в перерыве звенья, что с каждым матчем повторяется всё чаще и чаще, но сказать, что что-то меняется, нельзя. Несколько голевых моментов, конечно, было создано, однако выделить можно только бросок Хинца в штангу.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

«Даллас» пошёл ва-банк в третьем периоде, поселился в зоне Скиннера и вообще не давал «Эдмонтону» пересекать красную линию. Удача улыбнулась на экваторе – Марчмент вбросил в зону и дождался передачи от Сегина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Старз» вдохновились и в следующей атаке едва не сравняли счёт, но уже натасканная оборона «Ойлерз» больше слабины не дала.

«Эдмонтон» выходит в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет, тогда, в 2006-м, они проиграли «Каролине». Может быть, не самая лучшая игра «нефтяников»: всего 10 бросков по воротам, минимум созданных возможностей. Но какая разница, если хватило и этого?

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