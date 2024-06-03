От чудовищного старта сезона до финала НХЛ. Как «Эдмонтон» забрался так высоко

Чемпионский «Металлург»-2014 вошёл в историю (и, пожалуй, справедливо) как команда одной тройки — правда, справедливее к звену Коваржа было бы добавить и пару Ли — Антипин, которая выходила и в большинстве. Та «Магнитка» за плей-офф забила 61 гол, и 39 из них пришлось на долю великолепного квинтета.

К чему это мы вдруг вспомнили «Магнитку»? Нынешний «Эдмонтон» тоже отличает перекос на одно сочетание — но с недавних пор это не только пара Макдэвид — Драйзайтль, но и бригада большинства с Хайманом, Ньюджент-Хопкинсом и Бушаром. За три раунда у «Ойлерз» 63 шайбы, и эта пятёрка совокупно принесла 41 шайбу. В процентном соотношении зависимость «Эдмонтона» от лидеров даже выше — и здесь канадская команда словно бы восстаёт против всех трендов современной НХЛ, где так важно иметь три (а лучше даже четыре) хороших звена, каждое из которых может забивать.

Особенно поразительно это после чудовищного старта сезона, который начался с 1:8 с «Ванкувером» и продолжился 13 поражениями в первых 18 матчах сезона. В очередной раз «Эдмонтон» тогда сменил тренера. И здесь сложно провести параллель с чемпионским «Сент-Луисом», потому что сенсацией было то, что «Блюз» вообще оказались на дне таблицы после того, как в межсезонье ударно поработали на рынке. От «Ойлерз» перед этим сезоном чего-то ждали скорее по привычке — и всё-таки дождались.

«Эдмонтон» — чемпион Запада Фото: AP/TASS

Здесь, конечно же, нужно проявить здоровую долю скептицизма. Сетка «Ойлерз» в первых двух раундах была несколько легче, чем у основных конкурентов. Пока «Даллас» пересиливал себя в схватках с двумя последними чемпионами НХЛ, пока «Флорида» последовательно боролась с тремя топовыми вратарями лиги, «Эдмонтон» выбил сначала «Лос-Анджелес», который со второй половины сезона хромал на обе ноги, а потом «Ванкувер», который залез в плей-офф впервые за долгое время и играл с третьим голкипером в воротах.

Впрочем, лёгких соперников для «Эдмонтона» в последние годы как-то не наблюдалось. Эта команда умудрялась отдать матч «Анахайму», ведя 3:0 за четыре минуты до конца, вылетала в ковидном плей-ин от «Чикаго», в другом ковидном плей-офф получала бездарные 0-4 от «Виннипега», а потом еле-еле проходила «Лос-Анджелес». Эти «Ойлерз» — далеко не одна лишь пятёрка большинства, и плей-офф это доказывает.

В принципе, это понятно уже и по составу команды в шестом матче. Сколько раз тренеры «Ойлерз» в прошлые годы до посинения цеплялись за связку Макдэвид — Драйзайтль, давая четвёртому звену пять-шесть минут игрового времени под стенания журналистов, которые обвиняли менеджмент в том, что тот ужасно подобрал глубину состава? В этом плей-офф дуумвират лидеров проводит на льду на минуту-полторы меньше, чем год назад, а перестановки Ноблоха привели к тому, что даже в третьем звене у «Нефтяников» есть связка Хенрик — Кейн.

В прошлые годы болельщики мрачно шутили, что паре лидеров придётся забивать ещё больше для того, чтобы проходить в плей-офф далеко. Но оказалось, что «Эдмонтон» может меньше пропускать — и здесь надо отметить работу Кена Холланда. Сколько критиковали одного из опытнейших менеджеров НХЛ, а на последних дедлайнах он приобрёл Маттиаса Экхольма и Адама Хенрика, которые теперь обеспечивают оборонительную надёжность и в равных составах, и в меньшинстве.

Меньшинство, в отличие от большинства, не было козырем команды в регулярном сезоне, поэтому и говорили о нём меньше — да и об обороне всегда говорят меньше атаки. Однако в плей-офф нейтрализация «Эдмонтона» прокачалась до невероятного уровня: «нефтяники» не пропускают в 93,9% случаев. Ведущий защитник бригады — как раз Экхольм, который за шесть игр с «Далласом» провёл 17 минут при игре вчетвером. Обозреватели отмечают в этом успехе роль Марка Стюарта — бывшего защитника-домоседа «Бостона» и «Виннипега», который в штабе Ноблоха как раз занимается обороной и постановкой игры в меньшинстве.

Кроме того, буквально за один плей-офф вратарская слабость «Эдмонтона» превратилась в его силу. В третьем матче серии с «Ванкувером» Стюарта Скиннера сняли с игры после того, как он пропустил четыре гола после 15 бросков — а всего в плей-офф голкипер «Ойлерз» отражал 87,7% бросков. Пару матчей в воротах провёл Кэлвин Пикар, а потом Скиннера ко всеобщему изумлению вернули в ворота на шестой матч, когда «Ойлерз» уступали 2-3 в серии. Стюарт выиграл оба матча. После воспитательной работы он отражает 92% бросков и пропускает менее двух шайб в среднем за матч, в ключевом шестом матче с «Далласом» именно на нём «Эдмонтон» заехал в финал. В общем, как говорят в Америке, «вратари — это вуду».

Стюарт Скиннер и Крис Ноблох Фото: AP/TASS

И большая роль в этом оборонительном перерождении принадлежит Ноблоху. Стоит напомнить, что тренер «Ойлерз» получил своё место не только из-за того, что когда-то работал с юным Макдэвидом в юниорской лиге. Ноблох успешно работал с фармом «Рейнджерс», весьма успешно подменял главного тренера основы в ковидное время и уже назывался в шорт-листе тех тренеров, кто должен дебютировать в НХЛ. Работа с Макдэвидом, пожалуй, здесь стала только приятным бонусом.

При этом тренер-новичок не стесняется совсем упрощать игру: при удержании счёта «Эдмонтон» мог порой вчетвером встречать соперника за своей синей линией. Что делать — все средства хороши, когда ты не можешь девять лет выйти в финал с лучшим игроком поколения. «Он принёс в команду волну спокойствия и уверенности. Наши лучшие игроки испытывали огромные проблемы, он помог найти им свою игру», — сказал о Ноблохе король голов с пятака Зак Хайман.

В этих «Ойлерз» много нелогичного. Несмотря на подвиги Скиннера и игру в меньшинстве, их защитники порой могут играть так, словно только что поднялись из ECHL (и из-за этого тренер ротировал состав). Их номинально первый и самый дорогой вратарь весь сезон провёл в АХЛ, а лидер их защиты Дарнелл Нурс имеет дикие «-13» в полезности. Но кого волнует это теперь, кого волнует то, что в ключевом матче команда нанесла лишь 10 бросков? А никого.

Правда, с командой уровня «Флориды» этот «Эдмонтон» не играл. Ни один из соперников «Ойлерз» в этом плей-офф не имел того сочетания качеств, что есть у этих «пантер». Но для «Флориды» их трудная дорога к финалу может стать отрицательным фактором.