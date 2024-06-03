«Хочу, чтобы наш воспитанник установил рекорд КХЛ». Как живёт и растёт школа ХК «Сочи»

Хоккейному клубу «Сочи» в этом году исполнилось 10 лет, а пять лет назад на черноморском побережье появилась и первая детская хоккейная школа, входящая в структуру клуба КХЛ. Она пока только делает первые шаги, но с каждым годом всё крепче встаёт на ноги. Результаты пусть потихоньку, но с каждым годом улучшаются, а в планах школы – создание собственного интерната, выход на лидирующие позиции в детско-юношеском хоккее, подготовка кадров для главной команды и даже установка рекорда КХЛ. Обо всём этом, а также о насущных проблемах, с которыми сталкивается и сама школа, и юные хоккеисты с родителями, поговорили с директором ДЮСШ ХК «Сочи» Вячеславом Угрюмовым.

«В первый сезон нас не воспринимали серьёзно, а сейчас все хотят нас обыграть»

— Раньше вы работали в Челябинске, при вас школу «Трактора» признавали лучшей в России. А здесь совершенно другой фронт работ, всё с нуля.

— Получается, так. В июле 2019 года было объявлено об открытии школы детско-юношеской системы хоккейного клуба «Сочи», был объявлен первый набор детей 2012 и 2013 годов рождения. Сразу получился довольно большой набор, свыше 60 человек. Мы записали всех, неважно, умел ребёнок кататься на коньках или нет, и с каждым годом по одному возрасту начали добавлять. Сейчас в школе занимается шесть возрастов. Через два года после записи в школу дети проходят контрольно-переводные нормативы. Как правило, 90% их сдают и переходят на спортивную подготовку в нашу школу, более активно начинают тренироваться по программе, начинают участвовать в соревнованиях.

Наши старшие ребята 2012 года уже два раза подряд уверенно выигрывали первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В финале этого сезона наша команда вновь подтвердила свой статус. Как победители ребята в конце апреля приняли участие в Кубке Владислава Третьяка в Новокузнецке и заняли восьмое место. В том году тоже уже ездили, опыт получили. Наш 2013 год в первый же год участия стал победителем первенства округов, а на Кубке Третьяка команда стала шестой среди 12 участников. Для нас это хороший результат и показатель того, что мы движемся в правильном направлении.

— Опыт получили трудный?

— Трудный, да. Тяжело ещё соперничать с лучшими школами. Тем не менее есть к чему стремиться. Дети растут, развиваются, стараемся не только играть, но и побеждать. В прошлом году мы ездили на Кубок Третьяка впервые. Заняли предпоследнее место. Скажем так, не самый плохой дебют. Реально было занять место с шестого по восьмое, но где-то шайбочки не хватило, где-то ещё чего. Там интересно – команды делятся на две группы, которые составляются по рейтингу. К сожалению, наш регион сейчас последний в рейтинге, поэтому у нас в группе были чемпионы Москвы, Петербурга, Сибири. Непростая группа. В итоге заняли восьмое место, уже выступили лучше, чем год назад.

— Есть план на ближайшие годы войти в топ-5, например?

— В этом году стояла задача попасть в восьмёрку. И команды 2012 и 2013 годов с этой задачей справились. Но каждый год должен быть небольшой шажок вперёд.

— Были мальчишки или родители, кто разочаровался после первой пробы пера на федеральном уровне?

— Думаю, у тренеров, родителей, у меня как у руководителя был осадок, разочарование, что могли лучше сыграть. Но ребята быстро отошли. Сейчас родители уже интересуются, когда новые соревнования, кто в соперниках.

— С другой стороны, плюс игры в вашем округе в том, что вы, считай, автоматом попадаете на федеральные соревнования, так как у вас по округу самая сильная организация.

— Почему же? В этом сезоне «Динамо» (Ставрополь) и «Гвардия» (Северская) хороши выступали. Есть ещё «Акулы» из Краснодара, которые находятся на финансировании краевого министерства спорта.

Вячеслав Угрюмов. Фото: ХК «Сочи»

— У школы «Сочи» нет бюджетного финансирования?

— Нет. Школа находится на балансе клуба. Она и открылась только в 2019 году, так как раньше у клуба не было финансовой возможности содержать школу. Да и сейчас на клуб выпадает серьёзная финансовая нагрузка. Дело в том, что нам, например, приходится арендовать лёд. А это очень серьёзная статья расходов. В том же Челябинске школа «Трактора» не платит за лёд. У нас такой поддержки пока, к сожалению, нет. Надеюсь, что в этом нам окажут необходимую помощь.

— Конкуренция на юге растёт. Это «Сочи» дал такой толчок развитию хоккея в регионе?

— Здесь уже было много школ, когда мы открывали свою, — в Ставрополе, в Краснодаре, в самом Сочи есть школа «Черномор» и так далее. Стараемся конкурировать. Первый сезон по Югу как-то легко нам дался, может быть, нас тогда ещё не воспринимали серьёзно. А сейчас складывается впечатление, что все хотят нас обыграть. Это приятно.

«Есть те, кто думал уезжать в Москву, но, узнав о школе «Сочи», многие выбрали приехать сюда»

— Вы набираете около 60 человек на возраст, а в Челябинске насколько больше набор?

— В моё время было в два-три раза больше. Если меньше 100 приходило, это плохо. Обычно около 120 человек, и потом так же после двух лет занятий по общей физической подготовке с элементами хоккея сдают нормативы, тесты и всё прочее. Но сейчас, насколько знаю, у них в таком количестве дети не приходят.

В Сочи все условия есть, клуб сделал современную спортивную площадку в «Большом». Но это юг, здесь многие смотрят на футбол, единоборства. Тем не менее стараемся рекламой, своими результатами сделать так, чтобы дети выбирали хоккей.

— В этом году сколько пришло? Есть прирост интереса?

— К сожалению, нет. После 2022 года всё подорожало. У нас все занятия бесплатные, но экипировка за счёт родителей, а спортинвентарь, клюшки – всё подорожало. Плюс пробки, у нас в основном занимаются дети, которые живут либо в Сириусе, либо в Адлере. Многие из Сочи, Дагомыса хотели бы заниматься, и я это знаю. Но им надо целый день посвятить тому, чтобы привезти ребёнка на тренировку.

У нас 35 детей 2017 года. В начале мая объявили набор 2018 года, думаю, около 30 человек придёт. Я бы не сказал, что это совсем мало – нормально, хорошо.

— Над созданием интерната думаете?

— Хотелось бы, да. Во всех школах, академиях в интернаты берут либо если ребёнок очень талантлив и его в 9-10 лет уже приглашают, либо, как правило, в 14-15 лет, когда прошёл период полового созревания, ребёнок уже более самостоятельный и может переехать в другой город без родителей. Ещё нужно, чтобы школа была – либо спецкласс, либо рядом с хоккейной школой, где пойдут навстречу с графиком тренировок и соревнований.

У нас ещё нет таких возрастов, но есть ребята 11-12 лет, которые приезжают на просмотр. Если берём, родители уже решают, оставаться или нет, а мы им помогаем с тем же приёмом в общеобразовательную школу и так далее. Родители решают вопрос по жилью, работе и остаются здесь.

У нас дети, родившиеся в разных городах страны – больших и маленьких. Есть те, кто у себя дома уже встал на коньки, родители думали уезжать в Москву, Петербург, другие хоккейные центры, но, узнав, что в Сочи тоже появилась школа, многие выбрали приехать сюда, к морю. Всё-таки наше преимущество не только в хороших условиях для занятий хоккеем, но и в климате.

— Что такие родители говорят, какие отзывы?

— Тут всё стандартно. Независимо от того, где школа расположена, когда ребёнок играет, развивается, радуется, все довольны. Если ребёнок по каким-либо причинам снижает требовательность, становится менее внимательным, уступает по физическим, техническим показателям товарищам по команде, начинает получать меньше игрового времени, тогда родители, понятно, менее довольны.

— Я о том, что в той же Москве школы с богатыми традициями, у всех на слуху, а вы, можно сказать, начинающие.

— Можно сказать, что наша школа — ещё детский садик. Самые младшие в садик ходят, самые старшие — в первый класс. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было хоккейных школ и в самом Сочи, и в Сириусе, и вообще не юге. Чтобы было больше соревновательной практики, чтобы был более чёткий календарь соревнований. Для маленьких только что был прекрасный турнир Sirius Sochi Cup, для более старших это уже официальные соревнования. Похвастаюсь, что ли, но своих сверстников мы здесь обыгрываем. Поэтому ФХР в южном регионе нам разрешила в официальных соревнованиях играть на год старше.

«Хотел бы, чтобы воспитанник «Сочи» установил рекорд КХЛ»

— А есть у вас глобальный план развития на 5-10 лет?

— Есть, надеюсь, что всё получится. У нас в системе клуба есть молодёжная команда, которая базируется в Ступине. И уже несколько игроков, прошедших подготовку в «Капитане», заиграли на уровне КХЛ — Амир Гараев, Дмитрий Уткин, Сергей Косовец, Фёдор Крощинский. И это я ещё далеко не всех перечислил. Задача «Капитана» — готовить кадры для основной команды. И с этой задачей молодёжка справляется, спортивный лифт работает. А задача школы – подготовить выпускной год для игры в Молодёжной хоккейной лиге. А уж потом ребята должны сделать ещё один шаг наверх. И я надеюсь, что через четыре-пять лет костяк молодёжной команды будет состоять из наших выпускников. Пока это наши планы, хотелось бы, чтобы они воплотились в жизнь.

— Есть задача вывести сочинского воспитанника в КХЛ?

— Я бы хотел, чтобы наш воспитанник установил рекорд КХЛ, стал самым юным игроком, сыгравшим в лиге. То есть чтобы его в 16 лет привлекали не просто к тренировкам, но и к играм.

— Видите уже кандидатов среди мальчишек?

— Пока они дети. Они растут, развиваются. Через год всё может поменяться. Для меня они все перспективные, не хочу никого выделять пока, но кто-то на заметке есть. И в то же время столько ещё будет! Надеюсь, они всё преодолеют — огонь, воду и медные трубы. Столько соблазнов в мире, и сколько я знаю детей, которые получали авансы в детском возрасте, а потом ими не пользовались. Какие-то причины уводят их из хоккея, не получается заиграть в команде мастеров. Получится только у тех, кто будет очень сильно любить хоккей, стараться, слушать тренера.

— В той же Швеции считают, что до 14 лет нельзя требовать результата от детей. У вас как с этим дело обстоит?

— Я знаком со шведской системой, у меня друзья там работают тренерами, я и сам там стажировался. У них немножко другой менталитет. До 12-13 лет дети один день занимаются хоккеем, другой — лёгкой атлетикой, плаванием, с каждым сезоном количество тренировок увеличивается. В Швеции две крупные академии хоккея, по крайней мере, несколько лет назад так было, и если тренер ребёнку в 13-14 лет говорит, что не видит в нём перспективы, то он спокойно идёт в футбол, теннис либо вообще уходит из спорта.

— Это хорошо или плохо?

— Я бы сказал, что наш, советский и российский, хоккей всё-таки сильнее шведского. Два-три года назад в КХЛ играли шведские легионеры. Да, результат обеспечивали, но всё равно костяк команды составляли наши ребята. Поэтому у нас хороших хоккейных кадров больше.

Воспитывать характер полезно любому человеку. Здорово же, когда мальчик будет не бояться принимать решения, брать на себя ответственность. Это спортивный характер. Не зря же у нас в любом виде спорта в России тренеры говорят, что у тебя глаза должны гореть. А многие иностранцы и не понимают, что это – горящие глаза? Ты же профессионал, должен делать свою работу, но у нас всё-таки глаза должны гореть, и неважно, сколько тебе лет. Зайдите в России в любой двор, где хоть дети, хоть пенсионеры собрались поиграть в тот же футбол. Там же кулачки по улочкам летят! Все поддерживают, кричат. Это здорово, это азарт.

Если шведам победа неважна, то у них все молодцы, просто играют. Нам победа важна в любом матче, чтобы вырабатывался победный дух.

— Расскажите о тренерском составе школы?

— Состав молодой, амбициозный, но в то же время с опытом работы в других школах – «Тракторе», «Югре», «Салавате Юлаеве». База общая, она везде одинаковая, но различные компоненты, подходы к тренировкам у каждого индивидуальны. Мы работаем по программе, но тренер всё равно должен по ситуации включать импровизацию.

— Вы упомянули, что в последние годы интерес снизился из-за подорожания. А сколько вообще стоит заниматься хоккеем – экипировка и так далее?

— Клуб предоставляет инвентарь – мячи, шайбы, всё остальное для тренировок, форму для ОФП, джерси. Что касается трат родителей, то я советую для начала поискать б/у форму, не гоняться за топовыми моделями. Всё равно её надо часто менять в таком возрасте, дети же растут, это всё затратно. Можно начинать с деревянных клюшек и простой новой формы. А если по верхней планке брать, то там до 100 тысяч может доходить.

Да, родителям приходится чем-то жертвовать. Своим временем, иногда – работой, некоторые и сферу деятельности меняют. Но самое главное, чтобы они подготовили ребёнка к тренировке. Чтобы он у нас не баловался, слушал тренера. Надо доверять тренеру, он плохого ребёнку не пожелает.

Школа ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

«Рукоприкладство со стороны тренеров категорически не приемлю. Хвали громко, ругай тихо»

— Выгнать можете за что-то?

— У нас есть перечень нарушений, но до этого никогда не доходило. Есть ещё моральные моменты. Если вас что-то не устраивает, просто скажите. А некоторые говорят, что пока не могут ходить на занятия, а я потом узнаю, что ребёнок в другой школе тренируется. Так нельзя. Если считаете, что вам будет лучше в другой школе, или вас куда-то позвали на просмотр – так и скажите, это же человеческие отношения. Тогда и вопросов не будет, а мы, если у вас в другом месте не получится, примем ребёнка обратно.

А так отчисляем, если ребёнок долго не ходит в школу без уважительной причины. Опять же, ситуации разные бывают – достаточно просто позвонить и предупредить, всегда можно найти какой-то компромисс. Но если ребёнок не ходит на занятия неделю, две, звонишь маме, а та отвечает: «Ой, мы не знаем, будем ли ходить». Ну, принимайте решение. Но это единичные случаи.

Плюс у нас в правилах прописана недопустимость того, чтобы один ребёнок умышленно нанёс другому травму. Опять же, если какие-то стычки бывают, тренеры это пресекают. Но бывает – мальчики всё-таки, мужской коллектив.

— Периодически читаешь истории о детском хоккее, где то тренер подговорит команду подраться, то рукоприкладство какое происходит. Ваши тренеры таким не занимаются?

— Драка же вспыхивает не потому, что тренер сказал своему хоккеисту «иди убей его» или «начни драку». Это просто эмоциональный игровой момент. Я видел видео, где с трибуны кричат: «Убей, убей!» А судьи, тренеры все здравомыслящие, пресекают эти моменты. По крайней мере, у нас в школе так.

— А рукоприкладство со стороны тренеров?

— Я это категорически не приемлю. Это касается не только физического воздействия, но даже критики. Я так говорю — хвали громко, ругай тихо. Не должно быть ни оскорблений, ни унижений. Если это тяжёлый эпизод в игре, надо дать ребёнку эмоции, чтобы он в свою смену правильно сыграл в той или иной ситуации. Это тонкая игра, но наши тренеры её соблюдают.

— Это вопрос спортивной психологии уже – балансировать между тем, чтобы у ребёнка и запал не пропал и в то же время чтобы он не играл шаляй-валяй.

— Кому-то достаточно одного взгляда, чтобы понять, что так делать нельзя. Другим надо спокойно объяснить, а на кого-то и прикрикнуть. Давайте честно: все мы дома можем и голос повысить, если ребёнок безобразничает. Так же и тут, это наши дети, наши команды. Главное, чтобы не было ни оскорблений, ни унижений.

— Вы сами выстраиваете такие принципы работы или задействуете психолога?

— Мы проводим встречи с психологом, которому можно задать любые вопросы, и он подскажет. Есть психолог из ФХР – Милица Ясенецкая. Когда она приезжает в Сириус, мы организуем встречи с ней для тренеров, родителей. Искать подход к каждому непросто, но нет ничего невозможного. Тренеры всё равно старше всех, опытнее, мудрее своих подопечных. Где-то можно в чём-то поступиться, главное – донести до ребёнка, что от него требуется.

«Если ребёнок мало играет или его не взяли на турнир, надо смотреть на себя»

— Какие есть особенности работы с родителями? Все же считают именно своего ребёнка лучшим, хотят, чтобы он в первом звене играл, получал много времени.

— К сожалению, очень часто настроение родителя зависит от цвета тренировочной майки ребёнка.

На встречах с родителями мы стараемся в присутствии тренера, методиста по полочкам раскладывать, что и почему. Если всё равно родители спорят, говорят, что их сын лучше условного Васи, я могу и тренировку остановить, наглядно показать. Если вы считаете, что ваш ребёнок сильнее того ребёнка, пусть они один на один сыграют, и посмотрим, кто кого. Для кого-то это уже как последняя точка, а так справляемся беседами, разговорами. Предлагаю родителям посидеть на трибуне, понаблюдать, а я им всё расскажу. Самый простой тест – взять листок и ставить плюс своему ребёнку, когда он сохранил шайбу, по воротам бросил, сделал какое-то полезное действие. И минус, когда бросил мимо ворот, потерял шайбу и так далее. Беседуем, кто-то соглашается, кто-то при своём мнении остаётся. В любом случае хоккей всё расставляет на свои места.

— Все родители стараются своих детей поставить в привилегированное положение в глазах тренера, чтобы он больше играл. У вас такого нет?

— Если он будет хорошо играть, он и будет больше играть. Я не слышал, чтобы к нашим тренерам обращались с такими просьбами.

— Давайте вернёмся к стоимости. На соревнования команды ездят за счёт клуба?

— Клуб полностью обеспечивает участие команд в соревнованиях под эгидой ФХР. То есть в первенстве Краснодарского края и других подобных соревнованиях, входящих в официальный годовой календарь, команды играют за счёт полного финансирования со стороны клуба. Если говорить о коммерческих турнирах, то перед ними проводится собрание, предлагается принять участие. В таких случаях клуб оплачивает командировку тренерскому составу и врачу, а поездка детей финансируется за счёт родителей.

— То есть если желающих набирается на состав, то едете. Наверное, стараетесь далеко не ездить на такие турниры?

— Почему? В этом сезоне на Дальний Восток даже ездили! Школа «Амура» пригласила на турнир, взяла на себя все расходы. Бывают и такие подарки. Слетали ребята, хорошо там поиграли. Но маленькие возрасты в основном ездят по маленьким городам здесь, ребята постарше могут поехать в Москву, Екатеринбург.

— Хоккейные родители – это особая когорта людей, в том плане, что столько трудов и нервов им это стоит.

— Это же твой ребенок, как без нервов-то? Но родителям надо отпускать ситуацию и отталкиваться от того, что твой ребёнок рвётся на тренировку. А если мало играет или на соревнования не взяли, надо смотреть на себя. Почему так получилось? Скажем, он на тренировке здесь не добежал, там не обыграл, тут по воротам не попал. Или вратарь 9 из 10 не поймал, а другой – поймал. Тренер же не враг себе, кто лучше на сегодняшний день, тот и играет. Тренировки, упражнения у всех одинаковые. Тут как в школе, один пятёрку получает, другой — двойку. Хотя в школах, к сожалению, в последнее время, если учитель ставит двойку, родители спрашивают не с ребёнка, а с учителя.

— Вы стараетесь, чтобы у вас такого не было?

— Мы стараемся донести, что надо начинать с себя. Где-то тренировку пропустили или отвлекается ребёнок, ещё какие-то причины. Не могут 40 человек все одинаково играть.

— Какие ещё могут быть ситуации с родителями, когда им надо что-то объяснить, втолковать?

— Сейчас идут с вопросами по летним сборам, когда выходить с отпуска – интересуются оргмоментами.

— У вас же тут и горы, и низина, и море — всё есть для проведения сборов.

— Чтобы пройти полноценный сбор, нужно организовать полноценный отдых между тренировками. Два-три года назад в Красной Поляне были свободные гостиницы, а сейчас всё забито. Поэтому, скорее всего, будем собираться на наших стадионах на тренировки два раза в день.

— Насколько это усложняет предсезонную работу?

— Я не вижу в этом ничего страшного или сложного.

Школа ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

«Есть у меня мечта, чтобы мы всех обыгрывали своими ребятами»

— Мальчишки, которые приходят в школу, говорят, что хотят быть как Матвей Мичков или Миша Бердин? Равняются на игроков именно ХК «Сочи»?

— Слышу, как ребята обсуждают между собой. Один другому – «Сегодня попробую, как Мичков, забить» или «Я попробую, как Бердин, клюшкой сыграть». В советские времена во дворах все играли в Харламова, Боброва, а сейчас равняются на современных хоккеистов. Не только из «Сочи», но и на Овечкина, Кузнецова и других знаменитых игроков. И мы стараемся, чтобы дети ходили на матчи КХЛ, у них бесплатный доступ на игры основной команды.

— Как в целом идёт работа по развитию хоккея в таком экзотическом регионе?

— Даже за то непродолжительное время, что мы работаем, заметно, что хоккей развивается. В маленьких городках, станицах построено много катков, есть условия для занятий. Но реалии таковы, что брать призовые места на первенстве России без усиления и селекции нереально. В сильных командах, как правило, всегда есть пять-семь приезжих. Но я всё равно сторонник того, чтобы в первую очередь работать с местными.

— Про селекцию вы упомянули, потому что у вас готовится или даже уже существует такой отдел?

— Отдела селекции у нас нет. Чтобы приглашать из других регионов, надо давать результат. Чем сильнее команда, тем больше в неё хотят ехать. Взять, например, ЦСКА, одну из лучших школ в стране. Туда и без селекционеров едут вдобавок к тому, что они сами приглашаю ребят на просмотр.

Мы хотим своими результатами добиться того, чтобы к нам тоже ехали. Я сторонник того, чтобы мы своими ребятами всех обыгрывали. Понимаю, что это нереально, но есть у меня такая мечта. Хочу, чтобы к нам тоже ехали, создавали конкуренцию.

— Ваши ребята уже попадают под прицел селекционеров из других школ?

— Дети играют на турнирах, специалисты других школ отслеживают перспективных игроков. Приглашают – кто-то соглашается уехать, кто-то остаётся у нас. Это вполне рабочая ситуация.

— Вы как руководитель школы общаетесь с коллегами? Что они вам говорят о школе «Сочи»?

— Спрашивают, какие условия для тренировок, какие финансовые условия, в каких соревнованиях участвуем, какая заполняемость в командах. Обычные вопросы. Если наши команды где-то неплохо сыграют, могут позвонить, отметить это. Приглашают на турниры, а если мы сами просимся, то нам уже не отказывают, говорят: «Да-да, знаем, что в Сочи у вас неплохая команда».

Школа ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

— А в первые годы отказывали?

— Не отказывали, а мы сами не особо просились. Когда в первый год поехали на турнир, нас никто не знал. Предлагали турниры послабее, но мы настаивали, что хотим играть на уровне посильнее. Записали нас на турнир для ребят постарше, а после него говорили: «Ничего себе, оказывается, в Сочи тоже в хоккей играют!»

Сейчас больше не задают вопросов, не предлагают более слабые турниры. Всего-то стоило один-два раза неплохо сыграть. Хотя мы тогда даже призовые места не заняли, но нервы школам с именем потрепали.

— На Sirius Sochi Cup в этом году «Сочи» снова занял первое место, хотя в соперниках были команды от «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Трактора». Чем это объяснить?

— У нас команда 2015 года очень неплохая, и в тренерском тандеме – сплав опыта и молодости, челябинского и белорусского хоккея. Илья Владимирович Лапшин пришёл из «Трактора», его воспитанники уже играют в КХЛ, а Рустам Шухратович Азимов переехал несколько лет назад в Сочи из Беларуси, мы его пригласили работать. Наверное, вот за счёт этого сплава и получаются такие результаты. В этом году к нам на турнир и другие клубы просились. На следующий год, даст бог, расширим состав участников, планируем пригласить команду из Китая.