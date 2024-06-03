Последний шанс великого Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли

Это неожиданно, но у канадца может больше и не появиться возможности завоевать главный трофей в НХЛ.

Чем ближе становится финал любого соревнования, тем чаще в голове мелькают мысли: «А что, если…»

Сейчас, когда «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет, начинаешь задумываться: будут ли ещё у «нефтяников» шансы на трофей в ближайшие лет 10? Иначе говоря, в эпоху Коннора Макдэвида.

Будет ли у самого Макдэвида ещё один шанс выиграть Кубок Стэнли?

На первый взгляд, вопрос абсолютно глупый. Ну конечно, ведь Коннору всего 27 лет, впереди наверняка ещё будет финал — а то и не один!

Но чем дольше думаешь, тем страшнее становится. За первые четыре года после драфта канадца «Эдмонтон» лишь раз вышел в плей-офф. Первого финала конференции пришлось ждать семь лет. Первого финала — девять лет.

Вы могли себе представить такое? Абсолютный талант поколения, возможно, величайший хоккеист в истории после Уэйна Гретцки — и лишь на девятый год в НХЛ впервые выходит в финал Кубка Стэнли!

Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем Фото: Zuma/TASS

А что, если…

Будущее мрачно

Несмотря на то что ни Макдэвид, ни Леон Драйзайтль не собираются покидать «Эдмонтон», вряд ли у команды будут ещё такие хорошие шансы побороться за кубок. Главная причина — куча тяжелейших контрактов.

Да, соглашения Макдэвида и Драйзайтля можно в некотором роде не считать за «тяжёлые». По ощущениям, канадец должен получать больше, чем $ 12,5 млн в год, а немец — больше $ 8,5 млн в год. На двоих они «сжирают» лишь четверть всего места под потолком зарплат. Но контракт Драйзайтля завершается после сезона-2024/2025, Макдэвида — годом позже. И «нефтяникам» точно придётся значительно поднимать заработную плату этой парочке. Без них «Эдмонтону» никуда.

До конца сезона-2029/2030 «Ойлерз» придётся платить по $ 9,25 млн защитнику Дарнеллу Нурсу, который едва ли отрабатывает и четверть этой суммы на площадке. Ещё три года контракта с кэпхитом $ 5 млн у 32-летнего вратаря Джека Кэмпбелла, на которого уже давно не рассчитывают. Два года — у 34-летнего защитника Маттиаса Экхольма (кэпхит — $ 6 млн) и у 32-летнего форварда Эвандера Кейна ($ 5,125 млн), четыре — у 31-летнего Зака Хаймана ($ 5,5 млн), пять — у 31-летнего Райана Ньюджент-Хопкинса ($ 5,125 млн).

А после текущего сезона сразу 10 хоккеистов становятся неограниченно свободными агентами, включая шестого бомбардира клуба в регулярке Адама Хенрика и девятого — Уоррена Фёгеле. Неожиданно заблиставший Дилан Холлоуэй станет ОСА и явно запросит немалую сумму.

Да и у 24-летнего Эвана Бушара, который раскрылся в этом сезоне и теперь претендует на звание одного из лучших защитников в НХЛ, через год подходит к концу контракт с кэпхитом $ 3,9 млн.

«Эдмонтону» уже летом 2024-го придётся либо серьёзно раскошелиться (что вряд ли получится из-за малого места под потолком зарплат — сейчас у них забито чуть меньше $ 78 млн при лимите в $ 83,5 млн), либо ставить на молодёжь. В любом случае сейчас кажется, что после завершения плей-офф в команде начнётся перестройка.

А те, кто уже на крупных контрактах, будут только стареть и приносить всё меньше пользы. Обменять их станет тяжёлой задачей.

Ближайшее будущее станет очень непростым и крайне туманным как для «Эдмонтона», так и для Макдэвида.

Так что…

Сейчас или никогда

Лучше шанса может не представиться. И касается это не только будущих проблем с потолком зарплат, но и уровня игры здесь и сейчас. В плей-офф-2024 «Эдмонтон» тащат не только хоккеисты с именами Коннор или Леон.

Эван Бушар уже повторил рекорд XXI века среди защитников по количеству результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли — хотя ещё даже не начался финал! Он сравнялся с Кейлом Макаром образца 2022 года. Сейчас Бушар с 27 очками в 18 матчах является третьим бомбардиром плей-офф-2024. А ещё он отлично играет в защите, что редкость для хоккеистов «Эдмонтона».

Хоккеисты «Эдмонтона» Фото: AP/TASS

Ньюджент-Хопкинс неожиданно напомнил о себе, когда на нём уже, кажется, успели поставить крест. После слабой регулярки (всего 67 очков — после 104 очков в кампании-2022/2023) Райан уже набрал 6+14, включая победный гол в решающем матче серии с «Ванкувером» и дубль в пятой встрече с «Далласом».

Хайман продолжил чудеса регулярного чемпионата. 14 голов и суммарно 18 очков — шикарный результат для форварда. Зак с отрывом лучший снайпер розыгрыша.

Отлично показывает себя и Стюарт Скиннер. Вратарь, появившийся, казалось, из ниоткуда в прошлом сезоне и быстро сдавший, в текущем плей-офф показывает, что готов быть первым номером. Да, без ошибок не обходится, но в нужный момент канадец тащит. Он подтвердил это и в шестом матче серии с «Далласом». Кроме того, по проценту отражённых бросков Скиннер шестой в нынешнем плей-офф (среди вратарей, сыгравших хотя бы 10 матчей) — 89,7; по коэффициенту надёжности — пятый (2,50; также среди вратарей, сыгравших хотя бы 10 матчей).

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной игру главных звёзд — Макдэвида и Драйзайтля. Они лучшие бомбардиры плей-офф на данный момент. Нельзя сказать, что для обоих текущий розыгрыш проходит идеально. Коннора в ряде матчей сумели закрыть, но в этот момент включался Леон. И наоборот.

Сам Макдэвид в этом плей-офф забил всего пять голов. Но он показывает себя настоящим лидером. Канадец раздаёт передачи (уже 26 ассистов — всего за 18 матчей), включается в самые нужные моменты и по-настоящему ведёт за собой «Эдмонтон». В первой встрече финала конференции Коннор забил победный гол в овертайме, в заключительной — в крутейшем сольном проходе открыл счёт. А потом ещё и ассистировал на решающую шайбу.

Драйзайтль в серии с «Далласом» набрал всего четыре очка, но он сказал своё веское слово в предыдущих раундах, когда МакДи молчал. 24 очка за 12 матчей до финала конференции — это очень сильный результат. Многие хоккеисты и за весь розыгрыш столько не набирают.

Но главное — сейчас у Макдэвида и Драйзайтля появились надёжные партнёры, которые способны внести свой вклад, даже когда главные звёзды молчат. Во многом именно этого не хватало «Эдмонтону» эпохи Коннора, чтобы добиваться успехов. Чаще всего Макдэвид оставался один, в лучшем случае — с Драйзайтлем. Но практически невозможно выиграть кубок вдвоём. И так было из года в год…

Сейчас они не одиноки. Впервые за девять лет.

Случится ли ещё когда-нибудь такое, что остальные игроки «Эдмонтона» смогут хорошо проявить себя в плей-офф? Верится с трудом, учитывая опыт прошлого, а также будущие проблемы с потолком зарплат и неизбежным старением и регрессом большинства хоккеистов клуба.

***

Для «Ойлерз» сложились идеальные условия, чтобы взять Кубок Стэнли. Да, по другую сторону будет не менее привлекательная «Флорида» с не менее заслужившим свой трофей Сергеем Бобровским.

Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем Фото: AP/TASS

Но кажется, что лучше возможности завоевать свой Кубок Стэнли у Коннора Макдэвида не будет. Канадец в лучшей форме, он настоящий лидер команды. Драйзайтль также на пике. Остальные игроки «Эдмонтона» не уходят на второй план, внося свой важный вклад.

А впереди у «нефтяников» тяжёлое и, вероятно, мрачное будущее.

Так что для Макдэвида этот шанс на самом деле может быть последним. Если он не возьмёт трофей, это станет одной из самых грустных историй за всё время существования НХЛ.

Но ведь великие не должны уходить без кубков, верно?