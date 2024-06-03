В КХЛ едут новые канадцы, Кагарлицкий перешёл в «Торпедо». Итоги дня в хоккее

Рассказываем о главных новостях из мира хоккея за 3 июня.

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, Макдэвид повторил достижения легенд

«Эдмонтон» в шестом матче финала Западной конференции обыграл на своей площадке «Даллас» и пробился в главную серию сезона, где сыграет с «Флоридой». Кстати, финал «Ойлерз» — «Пантерз» станет рекордным по расстоянию между городами – канадский Эдмонтон и американский Санрайз разделяет 4090 километров.

Ну а лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид продолжает вписывать своё имя в историю лиги. Канадец в шестой раз за карьеру набрал 10+ очков в рамках одной серии плей-офф, сравнявшись по этому показателю с Марио Лемье. Больше подобных серий провели только Уэйн Гретцки (21), Марк Мессье (8) и Марк Савар (7). Кроме того, Коннор во второй раз в карьере набрал 30+ очков в розыгрыше Кубка Стэнли ещё до финальной серии. Гретцки проворачивал подобный трюк четырежды за карьеру.

«Амур» продлил контракт со словенским форвардом

«Амур» продлил контракт со словенским нападающим Яном Дрозгом. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, с 25-летним форвардом заключён односторонний контракт на один сезон.

Дрозг пополнил состав «Амура» в ноябре 2022 года. Всего у форварда 52 (20+32) очка в 95 матчах за «Амур». Самым результативным получился прошедший сезон, когда Дрозг за 55 матчей регулярки набрал 31 (12+19) очко. Также Ян стал лучшим бомбардиром «тигров» в минувшем плей-офф, трижды поразив ворота «Магнитки» и дважды ассистировав партнёрам.

Дмитрий Кагарлицкий стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

Минское «Динамо» подписало двух канадских защитников

Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Джошем Бруком.

Сезон-2023/2024 24-летний хоккеист провёл в финском «Лукко», в котором суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков. Также на счету Брука выступления в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Всего в лиге он провёл 121 матч, в которых набрал 35 (7+28) очков при показателе полезности «+9».

Пресс-служба минского «Динамо» в официальном телеграм-канале клуба объявила о подписании «зубрами» контракта с канадским защитником Ксавье Уэлле.

Срок соглашения 30-летнего хоккеиста с «зубрами» не уточняется.

Сезон-2023/2024 Уэлле провёл в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из АХЛ, сыграв 65 матчей, в которых набрал 25 (2+23) очков при полезности «+9» и стал вторым по результативности среди защитников команды.