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Итоги прогнозов журналистов Чемпионата на третий раунд Кубка Стэнли — 2024, кто и сколько угадал серий, плей-офф НХЛ

Финал НХЛ – сенсационный! Но один журналист знал вообще всё. Итоги прогнозов «Чемпионата»
Лев Лукин
Итоги прогнозов журналистов «Чемпионата»
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Триумф Лаевского и провал остального отдела.

В плей-офф НХЛ определены участники главной серии сезона – «Эдмонтон» и «Флорида» поспорят за право поднять над головой Кубок Стэнли. Кто из журналистов хоккейного отдела «Чемпионата» предвидел это? Подводим итоги очередного раунда конкурса прогнозов.

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«Рейнджерс» — «Флорида»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-32-4
Емельянов4-2
Сторожев4-3
Кузнецова2-4
Лаевский2-4
Макаров4-3

Сергей Бобровский со товарищи утёр нос большей части хоккейного отдела, слепо веривших в продолжение уверенного похода «Рейнджерс» к Кубку Стэнли. Правда, в основном авторы «Чемпионата» ставили на проход «синерубашечников» в семиматчевой дуэли, зато те, кто верил во «Флориду», были убеждены, что «пантеры» закроют серию в шестой игре на своей площадке.

И Кузнецова с Лаевским оказались правы на 100%! Отметим сработавшую хитрую тактику Владимира: ставь против «Рейнджерс» — и однажды они проиграют серию.

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«Даллас» — «Эдмонтон»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин2-42-4
Емельянов4-2
Сторожев4-1
Кузнецова4-3
Лаевский2-4
Макаров4-2

И снова точнейший прогноз от Владимира Лаевского! Финалы конференций оказались для него открытой книгой, о чём свидетельствуют два полностью угаданных счёта. В успешном прогнозировании исхода финала Запада компанию новоявленному Нострадамусу составил Лев Лукин, а вот остальные журналисты отдела не верили в Макдэвида и Ко. И, как показало время, совершенно зря!

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Результаты третьего раунда

Продолжаем удваивать количество очков за успешные прогнозы. В финале конференций угаданный исход серии стоит 8 баллов, а счёт – 20. И, как вы уже поняли, безусловным лидером третьего раунда стал Лаевский, сорвавший внушительный банк. Кроме него, очками разжились Кузнецова и Лукин, а вот все остальные провели финалы конференций вхолостую.

ЖурналистОчки
Лаевский40
Кузнецова20
Лукин20
Емельянов0
Сторожев0
Макаров0

Промежуточные результаты

А вот и промежуточные результаты перед финалом. Отмечаем головокружительный взлёт Лаевского с последнего места на первое и плотность в верхней части таблицы. Аутсайдеры очевидны, но даже у Сторожева при определённом раскладе ещё есть шанс выиграть наш конкурс, ведь в финале призовые очки будут вновь увеличены вдвое.

ЖурналистОчки
Лаевский63
Лукин62
Кузнецова50
Емельянов36
Макаров33
Сторожев26
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