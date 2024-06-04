Финал НХЛ – сенсационный! Но один журналист знал вообще всё. Итоги прогнозов «Чемпионата»

В плей-офф НХЛ определены участники главной серии сезона – «Эдмонтон» и «Флорида» поспорят за право поднять над головой Кубок Стэнли. Кто из журналистов хоккейного отдела «Чемпионата» предвидел это? Подводим итоги очередного раунда конкурса прогнозов.

«Рейнджерс» — «Флорида»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-3 2-4 Емельянов 4-2 Сторожев 4-3 Кузнецова 2-4 Лаевский 2-4 Макаров 4-3

Сергей Бобровский со товарищи утёр нос большей части хоккейного отдела, слепо веривших в продолжение уверенного похода «Рейнджерс» к Кубку Стэнли. Правда, в основном авторы «Чемпионата» ставили на проход «синерубашечников» в семиматчевой дуэли, зато те, кто верил во «Флориду», были убеждены, что «пантеры» закроют серию в шестой игре на своей площадке.

И Кузнецова с Лаевским оказались правы на 100%! Отметим сработавшую хитрую тактику Владимира: ставь против «Рейнджерс» — и однажды они проиграют серию.

«Даллас» — «Эдмонтон»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 2-4 2-4 Емельянов 4-2 Сторожев 4-1 Кузнецова 4-3 Лаевский 2-4 Макаров 4-2

И снова точнейший прогноз от Владимира Лаевского! Финалы конференций оказались для него открытой книгой, о чём свидетельствуют два полностью угаданных счёта. В успешном прогнозировании исхода финала Запада компанию новоявленному Нострадамусу составил Лев Лукин, а вот остальные журналисты отдела не верили в Макдэвида и Ко. И, как показало время, совершенно зря!

Результаты третьего раунда

Продолжаем удваивать количество очков за успешные прогнозы. В финале конференций угаданный исход серии стоит 8 баллов, а счёт – 20. И, как вы уже поняли, безусловным лидером третьего раунда стал Лаевский, сорвавший внушительный банк. Кроме него, очками разжились Кузнецова и Лукин, а вот все остальные провели финалы конференций вхолостую.

Журналист Очки Лаевский 40 Кузнецова 20 Лукин 20 Емельянов 0 Сторожев 0 Макаров 0

Промежуточные результаты

А вот и промежуточные результаты перед финалом. Отмечаем головокружительный взлёт Лаевского с последнего места на первое и плотность в верхней части таблицы. Аутсайдеры очевидны, но даже у Сторожева при определённом раскладе ещё есть шанс выиграть наш конкурс, ведь в финале призовые очки будут вновь увеличены вдвое.