Финал НХЛ – сенсационный! Но один журналист знал вообще всё. Итоги прогнозов «Чемпионата»

В плей-офф НХЛ определены участники главной серии сезона – «Эдмонтон» и «Флорида» поспорят за право поднять над головой Кубок Стэнли. Кто из журналистов хоккейного отдела «Чемпионата» предвидел это? Подводим итоги очередного раунда конкурса прогнозов.
«Рейнджерс» — «Флорида»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-3
|2-4
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|4-3
|Кузнецова
|2-4
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|4-3
Сергей Бобровский со товарищи утёр нос большей части хоккейного отдела, слепо веривших в продолжение уверенного похода «Рейнджерс» к Кубку Стэнли. Правда, в основном авторы «Чемпионата» ставили на проход «синерубашечников» в семиматчевой дуэли, зато те, кто верил во «Флориду», были убеждены, что «пантеры» закроют серию в шестой игре на своей площадке.
И Кузнецова с Лаевским оказались правы на 100%! Отметим сработавшую хитрую тактику Владимира: ставь против «Рейнджерс» — и однажды они проиграют серию.
«Даллас» — «Эдмонтон»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|2-4
|2-4
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|4-1
|Кузнецова
|4-3
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|4-2
И снова точнейший прогноз от Владимира Лаевского! Финалы конференций оказались для него открытой книгой, о чём свидетельствуют два полностью угаданных счёта. В успешном прогнозировании исхода финала Запада компанию новоявленному Нострадамусу составил Лев Лукин, а вот остальные журналисты отдела не верили в Макдэвида и Ко. И, как показало время, совершенно зря!
Результаты третьего раунда
Продолжаем удваивать количество очков за успешные прогнозы. В финале конференций угаданный исход серии стоит 8 баллов, а счёт – 20. И, как вы уже поняли, безусловным лидером третьего раунда стал Лаевский, сорвавший внушительный банк. Кроме него, очками разжились Кузнецова и Лукин, а вот все остальные провели финалы конференций вхолостую.
|Журналист
|Очки
|Лаевский
|40
|Кузнецова
|20
|Лукин
|20
|Емельянов
|0
|Сторожев
|0
|Макаров
|0
Промежуточные результаты
А вот и промежуточные результаты перед финалом. Отмечаем головокружительный взлёт Лаевского с последнего места на первое и плотность в верхней части таблицы. Аутсайдеры очевидны, но даже у Сторожева при определённом раскладе ещё есть шанс выиграть наш конкурс, ведь в финале призовые очки будут вновь увеличены вдвое.
|Журналист
|Очки
|Лаевский
|63
|Лукин
|62
|Кузнецова
|50
|Емельянов
|36
|Макаров
|33
|Сторожев
|26