Финал конференции — только временная остановка. У «Рейнджерс» отличное будущее

Победитель регулярного чемпионата вчера завершил свой поход за Кубком Стэнли, уступив в шестом матче «Флориде». Эксперты и обыватели сразу же начали выдвигать версии и называть причины такого выступления «Рейнджерс», и мнения на этот счёт получаются очень разными, а порой и полярными.

Почему же «синерубашечники» сложили полномочия уже в финале конференции?

Во-первых, «Флорида» сильнее. Звучит банально, но это чистая правда. Команда, сенсационно попавшая в финал в прошлом сезоне, в межсезонье и на дедлайне подлатала дыры в составе, более глубоко погрузилась в систему Пола Мориса и отлично использует прошлогодний опыт. В серии с «Рейнджерс» «пантеры» показали себя более злой и наглой командой, которая будет лезть на пятак, вести борьбу на каждом участке и не уступит ни пяди. К тому же у «Флориды» нет каких-то глобальных уязвимостей, мешающих ей добиваться результата. Все шестерёнки работают исправно.

Но можно ли говорить, что подопечные Лавиолетта должны были вылетать раньше или незаслуженно дошли до финала конференции? Нет. В серии с «Вашингтоном» команда сыграла с большим запасом, а соперник не давал повода включить дополнительные ресурсы. Разборки с «Каролиной» получились в разы упорнее, «ураганы» играли быстрее, активнее, много бросали. Но броски – не показатель. По пальцам одной руки можно посчитать команды, которые перебрасывали «Харрикейнз», правда, Бриндамору это ещё ни разу не помогло одержать хоть одну победу за пределами второго раунда плей-офф. «Рейнджерс» были сильнее в ключевых аспектах: в большинстве, в меньшинстве, при игре в позиционной обороне и в контратаках. С вратарём и так всё понятно – Шестёркин был на порядок лучше Андерсена.

Игорь Шестёркин на рукопожатии Фото: AP/TASS

«Рейнджерс» подвела игра лидеров? Отчасти да. И каждого надо разбирать индивидуально. Зибанеджад провёл посредственный (для себя) регулярный чемпионат, зажёг в первом раунде и потом снова пропал с радаров. Причём если раньше претензии в основном касались игры в зоне противника, то в серии с «Флоридой» они коснулись и обороны: отсутствие активности, частые потери, одна из которых привела к удалению в четвёртой игре. Чем это закончилось, все помнят. Крис Крайдер, сделавший хет-трик в шестом матче с «Каролиной», отдал свой любимый пятак, не создавая там примерно ничего. Панарин не смог расшевелить большинство «Рейнджерс» в момент, когда это было необходимо, и почему-то почти перестал бросать по воротам, что вообще не похоже на Артемия в нынешнем сезоне.

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Ещё есть причина, о которой никто не говорит. Это плохо проведённый дедлайн. Джек Рослович и Александер Веннберг на двоих забросили три шайбы (одна — в пустые) за весь плей-офф, не добавили необходимой глубины в состав и были почти незаметны на протяжении всех трёх серий. Рослович должен был закрыть позицию правого вингера в первом звене, так как эта позиция проседала весь регулярный чемпионат, но, по сути, отыграл на уровне нападающих, не получающих и миллиона. Веннберг же оказался неким фантомом: ни на одной из половин площадки видно его не было. В прошлом году попытка собрать всё блестящее закончилась провалом. В этом году пошли другим путём, но получилось ещё хуже (не по результату, а по игре выменянных хоккеистов).

Если подводить мини-итог сказанному, то можно говорить о том, что «Рейнджерс» показали результат, соответствующий их уровню: ни больше ни меньше. Но это не конец притязаниям на кубок. Определяющим будет следующий сезон, когда у команды будут наибольшие шансы, чтобы предпринять ещё одну попытку. Контракты Шестёркина, Трочека и Лафреньера, трёх лучших игроков «Рейнджерс» в этом плей-офф, в следующем сезоне будут съедать всего $ 13,6 млн. Это даст поле для небольшого манёвра, главное — не провалить дедлайн. Все остальные лидеры подписаны минимум на два года.

Алекси Лафреньер Фото: Zuma\TASS

Однако без менеджерской работы в межсезонье не обойтись – необходимо искать крайнего нападающего в первое звено. Лавиолетт весь сезон ставил к Крайдеру и Зибанеджаду разных партнёров, но ни один так и не смог проявить себя, поэтому подпитку нужно искать извне. Если это получится сделать, то на выходе получатся два сильных звена, а также вполне добротная линия за пределами топ-6, которая будет строиться на восстановившемся после травмы Хитиле.

Ценный опыт получен, осталось грамотно его использовать. «Рейнджерс» однозначно будут одними из главных претендентов на Кубок Стэнли в следующем сезоне, а финал конференции в этом году – временная остановка.

Немного по игре. Глобально что-то подкручивать не имеет смысла. Тот факт, что «синерубашечники» отрезками «выключались» из игры, не говорит об их нестабильности или слабости. Он говорит о реалиях современного хоккея, где равных по силе команд становится всё больше. Ты не можешь доминировать на протяжении 60 минут, это невозможно. «Эдмонтон» отрезками играл максимально аморфно с «Ванкувером» и «Далласом», но это не помешало «Ойлерс» выйти в финал. «Флорида» проваливала целые периоды в каждой серии, однако потом собиралась и побеждала.