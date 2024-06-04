Истинное величие. 4 русских — в сборной лучших игроков современности плей-офф НХЛ

Двое наших парней — в первом звене свежего топа из Северной Америки, ещё один — стартовый вратарь.

В этом году определится уже 18-й обладатель Кубка Стэнли с момента введения потолка зарплат. Это настоящая эпоха, подарившая хоккейному миру ряд классных игроков и красивых историй.

Наш коллега из Daily Faceoff Пол Пидьютти, известный журналист, любящий работать с большими объёмами статистики, собрал свою сборную лучших хоккеистов в истории плей-офф НХЛ в эру потолка зарплат. В неё попали сразу четыре россиянина!

Кроме того, обозреватель составил вторую сборную, где оказался ещё один отечественный хоккеист.

Кто же попал в сборную? Предлагаем перевод материала.

«На этой неделе исполняется 20 лет с тех пор, как «Тампа» завоевала свой первый Кубок Стэнли. Силовая серия с жёсткими хитами продлилась так долго, как только могла: «Лайтнинг» обыграли «Калгари» со счётом 2:1 в седьмом матче.

Хоккей в НХЛ после этого прекратится на 16 месяцев. Локаут, пропущенный сезон и конец эпохи. Но сегодня нас интересует, что было дальше…

Приход двух невероятных суперзвёзд в лице Сидни Кросби и Алекса Овечкина? Да, пожалуйста. Новые правила, чтобы развязать руки игрокам? Конечно, обожаю такое. Потолок зарплат для сокращения разрыва между богатыми и нездоровыми франшизами? Конечно, если вы думаете, что это поможет. То новое поколение подарило спорту, пробудившемуся от долгого кошмара, повод мечтать вновь.

Чтобы отметить два десятилетия блестящих розыгрышей Кубка Стэнли, мы составим команду Всех звёзд плей-офф НХЛ эпохи потолка зарплат.

Из последних 18 плей-офф мы выбираем игроков для четырёх троек нападения (на каждую позицию), а также трёх пар защитников и трёх вратарей. С учётом того, что нам доступен каждый игрок НХЛ, нас ждут серьёзные сокращения. Но наш недавно назначенный генеральный менеджер Джим Рутерфорд (один Кубок Стэнли в «Каролине», ещё два в «Питтсбурге») и главный тренер Джон Купер (четырёхкратный финалист Кубка) готовы принять этот вызов.

Сидни Кросби и Александр Овечкин Фото: Imago/TASS

Правила

Любой может выбрать группу игроков, отличившихся в плей-офф, основываясь на своей памяти, репутации игрока или его показателях в Кубке Стэнли. Но мы поднимем планку. Для тех, кто знаком с моим показателем достойности введения в Зал хоккейной славы, сегодня мы собираемся представить дополнительную версию для карьеры в плей-офф. Мы назовём это Playoff PPS.

Самая большая разница заключается в том, что 100 — максимальное количество очков, которое игрок может получить. Не углубляясь в секретный соус, предоставляем вам краткие критерии для отбора хоккеистов:

ценность карьеры (максимум 30 баллов): общее количество очков плей-офф с учётом эпохи, вес голов больше, чем ассистов;

ценность скорости (30): среднее количество очков за матч в плей-офф, скорректированное с учётом эпохи. Ценность голов снова выше, чем у передач;

Кубки Стэнли (20): каждый выигранный Кубок оценивается на основе результатов франшизы в НХЛ по годам;

прибыль (10): очки, начисляемые за победу в гонках результативности в плей-офф в ключевых категориях;

«Конн Смайт» (5): игроки набирают по 2,5 очка за каждый выигранный «Конн Смайт»;

Clutch Score (5): сравнение скорректированного результата игрока в плей-офф с результатами регулярного сезона по пятибалльной шкале;

бонус: +1 очко за каждый раз, когда хоккеист выигрывал Кубок, будучи капитаном команды.

Метод для вратарей аналогичен: в качестве ценности карьеры учитываются победы и коэффициент надёжности, а в качестве «скорости» — процент побед и скорректированный процент отражённых бросков. Бонус для вратарей составляет +1 за каждый случай, когда он занимал место в воротах в финале Кубка.

Уэйн Гретцки и Патрик Руа Фото: Getty Images

Как выглядит идеальный игрок в плей-офф? Знакомьтесь, Уэйн Гретцки. Великий набрал 96 очков из 100 и стал лидером среди всех хоккеистов с момента расширения лиги. Патрик Руа лидирует среди всех вратарей, у него тоже 96 очков.

Используя Playoff PPS, пришло время представить нашу команду плей-офф эпохи потолка зарплат…

Нападающие

Примечание. В таблице указана скорректированная результативность, представляющая собой показатель результативности игрока в плей-офф за 82 матча, скорректированный с учётом нейтрального климата результативности (усреднённые показатели результативности в плей-офф НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Вся статистика и рейтинги актуальны на время после плей-офф 2023 года.

Очевидное. Кросби, Малкин, Тэйвз и Маккиннон в центре в сумме завоевали 10 Кубков и четыре «Конн Смайта». Получайте удовольствие, соревнуясь с этими четырьмя центрфорвардами. Кучеров, Кейн и пятикратный финалист Кубка Стэнли Госса, главные звёзды среди правых крайних нападающих, кажутся правильными вариантами.

Сюрпризы. Наследие Овечкина в плей-офф комплексное: за 19 лет он прошёл дальше второго раунда только один раз. Алекс по-прежнему лучший левый нападающий в плей-офф в эпоху потолка зарплат, но лишь 24-й игрок в плей-офф по PPS среди всех нападающих с момента расширения. Как всегда, левый фланг крайне слаб. Шарп и Гюнцель занимают 17-е и 22-е места соответственно среди нападающих эпохи потолка зарплат, но при этом обеспечивают себе место в команде. Если оставить в стороне атмосферу седьмого матча, Уильямс стабильно выступал в плей-офф и попал в четвёртое звено.

Большие упущения. Нет Анже Копитара? Нет Патриса Бержерона? А как насчёт Брейдена Пойнта, который лидировал в плей-офф по количеству голов в нескольких розыгрышах подряд, когда выигрывал Кубок? Все трое — центрфорварды, так кого же мы могли бы вычеркнуть из списка? Если вы думаете о Маккинноне, то в плей-офф у него ошеломляющие 110 очков с корректировкой на эпоху. Да, Копитар дважды выиграл гонку результативности в плей-офф (2012, 2014), но, как ни странно, не выиграл ни одного раунда в 16 из 19 своих сезонов. Бержерон, маэстро игры в обороне, заработал всего один перстень, несмотря на почти два десятилетия соревновательного окна в «Бостоне».

Защитники

Очевидное. Четыре команды («Чикаго», «Лос-Анджелес», «Питтсбург» и «Тампа») выиграли несколько Кубков в эпоху ограничения зарплат. Их защитники №1 достойно представлены в команде плей-офф. Макар — ещё один явный кандидат на первое место среди защитников в истории плей-офф по метрикам PPS в эпоху потолка зарплат. В прошлом сезоне он был уже защитником под номером 19 в эпоху после расширения — в возрасте 24 лет. Это потрясающий темп результативности.

Сюрприз. Пронгер может выпрыгнуть на вас. В конце концов, он не играл в НХЛ более 12 лет. Но он проводил плей-офф эпохи потолка зарплат как поздно раскрывшийся хоккеист уровня Кубка Стэнли. В отличие от современников Лидстрёма, Нидермайера и Рафальски, исключённых из состава, поскольку каждый из них произвёл самый большой шум в розыгрышах до 2006 года, Пронгер в свои 30 лет был зверем в плей-офф. Он вывел в финал три разные команды, выиграв трофей с «Анахаймом» в 2007 году.

Большое упущение. На ум приходит Алекс Пьетранджело, ключевая фигура выигравших Кубок «Сент-Луиса» и «Вегаса». Он №9 среди защитников эпохи потолка зарплат, но у нас есть место только для шести.

Вратари

Примечание. Скорректированный процент отражённых бросков в таблице создан с поправкой на нейтральный климат результативности, при котором средний показатель по лиге составляет 90%. Вся статистика и рейтинги взяты после завершения плей-офф 2023 года.

Основной вратарь Бэкап Третий вратарь Андрей Василевский («Тампа»): Скорректированные ОБ: 90,8%; 2 КС — 64 Джонатан Куик («Лос-Анджелес»: 90,7%; 2 КС — 54 Тим Томас («Бостон»): 92,2%, 1 КС — 51

Очевидное. Наш стартовый вратарь не нуждается в представлении: 29-летний Большой Кот набрал выиграл 48 матчей из 71 за три сезона с 2020 по 2022 год, включая завоёванный «Конн Смайт». Лёгкий выбор.

Сюрприз. Тим Томас? Да, обладатель «Конн Смайта» 2011 года провёл всего 50 матчей плей-офф в старте и выиграл пять раундов за карьеру. Но его процент сейвов в плей-офф с поправкой на эпоху — 92,2% — является лучшим за всю историю (для сыгравших минимум 40 матчей).

Большое упущение. Томас едва обошёл яркого игрока плей-офф Марка-Андре Флёри. Любимый Цветок пять раз играл в финалах Кубка Стэнли в эпоху потолка зарплат за разные команды и был единственным вратарём, которому это удалось. Однако в целом его наследие ненадёжное. Скорректированный с учётом эпохи процент отражённых бросков Флёри, равный 89,4, занимает 64-е место в списке из 74 вратарей с 40+ матчами в плей-офф после расширения.

Вторая команда

Мы были обязаны создать вторую команду Всех звёзд плей-офф НХЛ, не так ли?

Вратари Марк-Андре Флёри («Питтсбург») — 50 Брейден Холтби («Вашингтон») — 49 Туукка Раск («Бостон») — 46

Вторая команда заполняет многие пропуски среди известных и ярких игроков плей-офф эпохи потолка зарплат.

Неудивительно, что в список лучших хоккеистов не попали четыре центрфорварда: Райан Гецлаф (42 балла), Даниэль Бриер (41), Коннор Макдэвид (41) и Логан Кутюр (41). Макдэвид и Драйзайтль могут побороться за место Маккиннона в центре первой команды, если «Эдмонтону» удастся выиграть Кубок в этом июне.

Два вратаря с двумя кубковыми перстнями — Мэтт Мюррей (42) и Кори Кроуфорд (41) — явно не дотягивают до второй команды. На счету Мюррея всего 29 побед в плей-офф за карьеру и +6,3 скорректированного процента ОБ, в то время как скорректированный процент сейвов Кроуфорда (89,9) был немного ниже среднего показателя по НХЛ.

Единственными тремя игроками (четырьмя, если считать Туукку Раска, который не играл в плей-офф 2011 года), не имеющими титулов ни в одной из команд, являются Драйзайтль (лучший результат: финал конференции 2022 года); Брент Бёрнс (лучший результат: финал Кубка — 2016); и Эрик Карлссон (финалы конференции — 2017 и 2019).

Подводя итоги анализа команд плей-офф эпохи потолка зарплат, представим лидеров-франшиз среди 42 выбранных игроков:

«Питтсбург»: 8;

«Чикаго»: 6;

«Тампа», «Лос-Анджелес»: 5;

«Бостон»: 4;

«Колорадо», «Вашингтон»: 3;

«Детройт»: 2;

Ещё шесть команд: 1.