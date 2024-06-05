Канадский клуб-неудачник НХЛ поставил крест на русском вратаре? Самсонов только выиграет

Российские вратари – заметные фигуры в современной НХЛ и регулярно заставляют говорить о себе. Но пока Сергей Бобровский готовится с «Флоридой» к финалу Кубка Стэнли, а Игорь Шестёркин вот-вот станет самым высокооплачиваемым голкипером во всей лиге, у другого нашего кипера – Ильи Самсонова – дела идут неважно.

По информации североамериканского журналиста Рори Бойлена, «Торонто» не собирается предлагать Самсонову новый контракт. «После пары неудачных сезонов Илья оказался в невыгодном положении в «Мэйпл Лифс», поскольку клуб намерен двигаться в другом направлении», — утверждает Бойлен.

Что ж, насчёт «пары неудачных сезонов» заокеанский коллега, пожалуй, погорячился. Илья, конечно, провалил минувший чемпионат (хотя и в нём был определённый взлёт после достижения дна в виде драфта отказов), но вот в позапрошлом сезоне Самсонов в «Торонто» был в порядке и серьёзно помог «листьям» преодолеть «прóклятый» первый раунд Кубка Стэнли. Тогда-то, кстати, и появилась надежда, что Илья по-настоящему перезагрузился, нашёл свою команду и готов к долгожданному прорыву и взрослению. Но затем случился сезон-2023/2024, закончившийся полным фиаско как для «листьев», так и для их российского вратаря.

Самсонову 27 лет, и он до сих пор не может толком раскрыться в НХЛ, хотя дебютировал в лиге ещё в 2019-м, одновременно с Шестёркиным. Три сезона Илья провёл в «Вашингтоне», два — в «Торонто», и в обоих клубах Самсонову не хватало игровой стабильности, холодной головы, взрослого отношения к делу. Он не сумел зафиксировать свой талант на определённом уровне, не смог показать разным тренерам, что на него можно положиться в любой момент. Проявлялось это и на льду, и за его пределами: слишком много было плохих матчей, а бытовые глупости (закончившееся серьёзной травмой катание на квадроцикле или нарушение ковидного протокола) только усугубляли ситуацию.

В результате сначала в «Вашингтоне» просто устали ждать должной отдачи от своего проспекта, а теперь, видимо, и в «Торонто» пойдут дальше без ненадёжного Самсонова. И дело не в том, что у «листьев» уже сформирована бригада из других вратарей. Да, есть Джозеф Уолл, но за его спиной только Мартин Джонс – 34-летний, без действующего контракта и не сильнее Ильи. Просто в самом Самсонове разочаровались как в потенциальном первом номере.

«Временами Самсонов был в порядке — в том смысле, что на него нельзя указать пальцем и сказать: «Вот почему «Лифс» проиграли». Но в этом сезоне едва ли было несколько игр, на которые можно было бы указать, чтобы назвать Самсонова первым номером, за исключением тех самых матчей в плей-офф. Я не вижу никакого способа оставить Илью в «Торонто», только если он не согласится на роль явного дублёра с дешёвым контрактом», — пишет журналист Джастин Борн, вероятно, транслируя точку зрения изнутри клуба.

Тут хочется сказать, что Самсонов, конечно, сам виноват в своих проблемах, но и держаться за «Торонто» ему нет никакого смысла. Это клуб с сумасшедшими амбициями и огромным давлением со стороны болельщиков, однако руководство не делает практически ничего, чтобы соответствовать этим амбициям. В «Мэйпл Лифс» отлично обогащают суперзвёзд, но ничего не знают о строительстве коллектива для больших побед.

И зачем Самсонову оставаться в такой организации на птичьих правах? Если у Ильи есть силы и желание продолжать бороться за своё счастье в НХЛ, то нужно выходить на рынок и смотреть варианты. Да, вероятнее всего, сейчас россиянину в любой команде предложат максимум исходную позицию бэкапа. Но кто знает, как в результате всё обернётся? «Ванкувер», например, в этом плей-офф тащил вообще третий вратарь Артур Шилов.

Так что в очередной раз всё зависит от Самсонова. Однако этим летом ему важно сделать не только правильный выбор, но и снова покопаться в себе.