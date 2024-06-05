Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вратарь Илья Самсонов может покинуть Торонто, почему, причина, где будет играть дальше

Канадский клуб-неудачник НХЛ поставил крест на русском вратаре? Самсонов только выиграет
Лев Лукин
Илья Самсонов может покинуть «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии
Илья сам виноват в своих карьерных проблемах, но цепляться за «Торонто» ему нет смысла.

Российские вратари – заметные фигуры в современной НХЛ и регулярно заставляют говорить о себе. Но пока Сергей Бобровский готовится с «Флоридой» к финалу Кубка Стэнли, а Игорь Шестёркин вот-вот станет самым высокооплачиваемым голкипером во всей лиге, у другого нашего кипера – Ильи Самсонова – дела идут неважно.

Материалы по теме
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни

По информации североамериканского журналиста Рори Бойлена, «Торонто» не собирается предлагать Самсонову новый контракт. «После пары неудачных сезонов Илья оказался в невыгодном положении в «Мэйпл Лифс», поскольку клуб намерен двигаться в другом направлении», — утверждает Бойлен.

Что ж, насчёт «пары неудачных сезонов» заокеанский коллега, пожалуй, погорячился. Илья, конечно, провалил минувший чемпионат (хотя и в нём был определённый взлёт после достижения дна в виде драфта отказов), но вот в позапрошлом сезоне Самсонов в «Торонто» был в порядке и серьёзно помог «листьям» преодолеть «прóклятый» первый раунд Кубка Стэнли. Тогда-то, кстати, и появилась надежда, что Илья по-настоящему перезагрузился, нашёл свою команду и готов к долгожданному прорыву и взрослению. Но затем случился сезон-2023/2024, закончившийся полным фиаско как для «листьев», так и для их российского вратаря.

Материалы по теме
Самсонов плохо сыграл, когда забивал «Бостон». Но русский вратарь достоин такого «Торонто»
Самсонов плохо сыграл, когда забивал «Бостон». Но русский вратарь достоин такого «Торонто»

Самсонову 27 лет, и он до сих пор не может толком раскрыться в НХЛ, хотя дебютировал в лиге ещё в 2019-м, одновременно с Шестёркиным. Три сезона Илья провёл в «Вашингтоне», два — в «Торонто», и в обоих клубах Самсонову не хватало игровой стабильности, холодной головы, взрослого отношения к делу. Он не сумел зафиксировать свой талант на определённом уровне, не смог показать разным тренерам, что на него можно положиться в любой момент. Проявлялось это и на льду, и за его пределами: слишком много было плохих матчей, а бытовые глупости (закончившееся серьёзной травмой катание на квадроцикле или нарушение ковидного протокола) только усугубляли ситуацию.

В результате сначала в «Вашингтоне» просто устали ждать должной отдачи от своего проспекта, а теперь, видимо, и в «Торонто» пойдут дальше без ненадёжного Самсонова. И дело не в том, что у «листьев» уже сформирована бригада из других вратарей. Да, есть Джозеф Уолл, но за его спиной только Мартин Джонс – 34-летний, без действующего контракта и не сильнее Ильи. Просто в самом Самсонове разочаровались как в потенциальном первом номере.

«Временами Самсонов был в порядке — в том смысле, что на него нельзя указать пальцем и сказать: «Вот почему «Лифс» проиграли». Но в этом сезоне едва ли было несколько игр, на которые можно было бы указать, чтобы назвать Самсонова первым номером, за исключением тех самых матчей в плей-офф. Я не вижу никакого способа оставить Илью в «Торонто», только если он не согласится на роль явного дублёра с дешёвым контрактом», — пишет журналист Джастин Борн, вероятно, транслируя точку зрения изнутри клуба.

Тут хочется сказать, что Самсонов, конечно, сам виноват в своих проблемах, но и держаться за «Торонто» ему нет никакого смысла. Это клуб с сумасшедшими амбициями и огромным давлением со стороны болельщиков, однако руководство не делает практически ничего, чтобы соответствовать этим амбициям. В «Мэйпл Лифс» отлично обогащают суперзвёзд, но ничего не знают о строительстве коллектива для больших побед.

Материалы по теме
«Торонто» не может так дальше жить. Но ничего не изменится
«Торонто» не может так дальше жить. Но ничего не изменится

И зачем Самсонову оставаться в такой организации на птичьих правах? Если у Ильи есть силы и желание продолжать бороться за своё счастье в НХЛ, то нужно выходить на рынок и смотреть варианты. Да, вероятнее всего, сейчас россиянину в любой команде предложат максимум исходную позицию бэкапа. Но кто знает, как в результате всё обернётся? «Ванкувер», например, в этом плей-офф тащил вообще третий вратарь Артур Шилов.

Так что в очередной раз всё зависит от Самсонова. Однако этим летом ему важно сделать не только правильный выбор, но и снова покопаться в себе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android