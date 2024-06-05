«Он не совершает ошибок». Первый номер драфта стал теневым героем «Эдмонтона»

Было у отца три сына…. Нет, не так. Было у «Эдмонтона» четыре первых номера драфта НХЛ. Казалось бы, с такой силищей можно было построить кубкового претендента на долгие годы вперёд, однако суперзвездой оказался лишь один из них — младшенький, Коннор. Старший, Тейлор, уже давно обменян, и после этого в лиге запомнился в основном тем, что притягивал к своим клубам другие первые номера драфта. Средний, Наиль, уже успел поиграть и за «Амур», и за «Нефтехимик», и уже пять лет больше 10 шайб за сезон не кладёт.

А ведь есть ещё и четвёртый, самый противоречивый — Райан. В прошлом году Райан Ньюджент-Хопкинс впервые в карьере выдал 100-очковый сезон, и никто этому не не поверил. Человек, от имени которого давно осталась трёхбуквенная аббревиатура, последние сезоны стабильно набирает очко за игру, но остаётся в тени царствующего дуумвирата провинции Альберта. И вот внезапно одна из коронованных особ сказала неожиданную вещь. «Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы он совершал ошибку? Я – нет. Он умный, хороший хоккеист. Наверное, самый любимый хоккеист в мире для тренеров», — заявил Леон Драйзайтль.

К славословиям присоединился и Маттиас Экхольм: «Я думаю, что он сердце этой команды. Он здесь уже давно. Он один из тех, кто показывает культуру команды. Он трудолюбивый парень, и я считаю, что его игра идеально подходит для нашей команды: он так ответственно играет в обороне, но при этом остаётся угрозой и частью той мощной бригады большинства, которая, вероятно, одна из самых смертоносных в игре». И ведь действительно — РНХ играет в «Эдмонтоне» с момента своего выбора на драфте-2011. Из молодой бригады имени Холла, Эберле, Ганье и прочих в команде остался только Райан — и это нельзя назвать случайностью.

Райан Ньюджент-Хопкинс после драфта Фото: Bernard Weil/Getty Images

Парадоксальность Ньюджент-Хопкинса видна хотя бы по свежему опросу The Athletic, где всех хоккеистов просили назвать самого недооценённого и самого переоценённого игрока лиги. РНХ умудрился попасть в оба топа — он стал 10-м по недооценённости и седьмым по переоценённости. Справедливости ради даже анонимно меньшее число опрошенных выбирало переоценённого, однако это всё равно показывает всю спорность фигуры Райана. Если Макдэвид уже вошёл в историю как один из лучших, а Якупов стал одним из худших первых номеров в истории, то статус РНХ для многих двойственен, как и его фамилия.

Несколько лет назад «Эдмонтон» буквально за один год лишился и Холла, и Эберле, так как менеджмент команды сначала решил укреплять оборону, а потом устроил сам себе проблемы с потолком. Так совсем молодой на тот момент Макдэвид, пусть уже и получивший капитанскую нашивку, остался без своих наставников: Холл вообще был его постоянным соседом по комнате. Коннор сдружился с Ньюджент-Хопкинсом — и даже на оказавшийся безмедальным ЧМ-2018 РНХ якобы взяли хвостом за своим другом помладше.

При этом в одном звене эти двое довольно долго не играли. С первых сезонов в НХЛ Коннор выходил в основном с Леоном Драйзайтлем, который первое время не воспринимался фигурой, как-то равной Макдэвиду по ценности. Потом общая бедность состава «Эдмонтона» заставляла почти всех тренеров команды идти по жизни с канадско-немецкой связкой, так как остальные варианты связок такого эффекта не давали. РНХ даже во втором звене мог получить таких чудных партнёров, как Девин Шор и Зак Кассиан, которых прокачать довольно сложно.

РНХ просто соглашается уходить в тень. Надо быть вингером Макдэвида, не разгоняя отдельно игру звена — как скажете. В спецбригаде большинства почти всегда выделяют других, а не Райана? Ну так тому и быть. Ярче всего это показывает контракт Ньюджент-Хопкинса, который в 2021-м после семилетнего контракта на $ 6 млн в год выбрал сделку на $ 5,125 млн, но на восемь лет и полным запретом на перемещение. Даже на ковидном рынке РНХ мог выбить деньги лучше, но пожертвовал ради команды.

Именно Ньюджент-Хопкинса сайт Daily Faceoff в 2022-м назвал главным специалистом по большинству в лиге. Произошло это как раз на фоне того сезона с 100+ очками: из 104 баллов Райан выбил 53 из них в большинстве. «Он отрабатывает свой контракт игрой в большинстве, его игра давно синхронизирована с Макдэвидом и Драйзайтлем. Чаще всего он играет на «бампере» (позиция в центре расстановки 1-3-1), где может находить пасами своих партнёров, создавая великолепные голевые возможности», — писал автор сайта Daily Faceoff Франк Серавалли.

Один из болельщиков приводил показательную статистику по сезону-2021/2022: в 62 матчах, где играл РНХ, «Эдмонтон» забивал в 28% удалений, а без Райана этот показатель упал на 8%. Да, Ньюджент-Хопкинс вряд ли просочится сквозь чужую оборону так, как Макдэвид в последней игре с «Далласом», и он не умеет примагничивать шайбы к себе в стиле Зака Хаймана. Однако именно он становится тем ключевым винтиком, который приводит в движение всю отлаженную за последние несколько лет игру «Ойлерз» в большинстве — его хоккейный IQ позволяет делать это.

И хотя РНХ получает повышенную порцию игрового времени в большинстве, он остаётся самым задействованным форвардом команды и в меньшинстве. В этом плей-офф форвард входит в десятку наиболее часто играющих «4 на 5» нападающих, проводя 2:16 в меньшинстве в среднем за матч. И меньшинство «Эдмонтона», которое в регулярном сезоне было 15-м, в плей-офф превратилось в безжалостную машину по нейтрализации, «убивая» 93% чужих попыток большинства.

Райан Ньюджент-Хопкинс Фото: AP/TASS

Стоит отметить, что РНХ всегда считался хорошим форвардом меньшинства, однако тренерский штаб не всегда давал это показать. Обозреватели с недоумением отмечали, что предыдущие тренеры команды могли ротировать пары форвардов без всякой логики и игровой связи. Занявшийся спецбригадой после прихода Криса Ноблоха Марк Стюарт чётко разделил бригады игроков, и дело пошло на лад. «Прессинг, давление на соперника, когда они входят в зону, чёткая игра клюшкой, выгрызание шайбы в единоборствах», — перечисляет рецепт успеха Маттиас Янмарк. Скорость и ответственная игра РНХ в обороне позволяют ему даже делать спурты через половину площадки, чтобы в последний момент выбить шайбу у убегающего «в ноль» соперника.

«У него было так много трудных лет здесь и так много разочарований. Вы никогда не услышите, чтобы он жаловался, никогда не услышали, чтобы он хотел уйти. Он просто отличный парень и фантастический хоккеист», — продолжал свою мысль Драйзайтль. «Нет сомнений, что без Макдэвида и Драйзайтля именно Райан был бы капитаном команды», — писал автор The Hockey News. И вот сейчас все эти годы разочарований, годы нахождения в тени могут окупиться одним финалом. Треть болельщиков команды уверены, что если «Ойлерз» выиграют трофей, то право поднять Кубок вторым после капитана должен получить именно Ньюджент-Хопкинс.