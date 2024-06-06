Павелски обошёл Овечкина и установил великие рекорды. Но за 18 лет в НХЛ так и не выиграл Кубок Стэнли.

«Без него НХЛ уже не будет прежней». Ещё одна легенда хоккея завершает карьеру

Кажется, в великой компании хоккеистов, ни разу не выигрывавших Кубок Стэнли, будет пополнение. 39-летний Джо Павелски за 18 лет в НХЛ не смог завоевать желанный трофей и теперь, судя по всему, намеревается завершить карьеру.

Всегда очень печально, когда из хоккея уходит по-настоящему крутой спортсмен, который так и не сумел выиграть Кубок Стэнли. Печальнее всего, когда он ни разу не выигрывал золото.

Это как раз история Павелски.

Чем же Джо завоевал уважение всей НХЛ, как стал великим и почему не выиграл ни одного трофея?

Джо Павелски Фото: ХК «Даллас Старз»

Неудачный драфт

«Павелски никогда не должен был попасть в НХЛ, не говоря уже о том, чтобы стать звездой», — пишет официальный сайт лиги. И с этим тяжело спорить.

Американский нападающий был задрафтован 21 год назад — в далёком 2003-м. «Сан-Хосе» выбрал его аж в третьей сотне — под 205-м номером. Неудивительно, что Джо ушёл так низко: Павелски получил статус перспективного игрока уже после драфта. В 2004-м он даже выиграл приз лучшему игроку USHL. Но дебюта в НХЛ пришлось ждать до 2006-го — зато каким он вышел! Павелски забил гол в первом же матче за «Сан-Хосе».

В целом нападающему не очень повезло с клубом. «Шаркс» не претендовали на что-то серьёзное и были в лучшем случае крепким середнячком. «Акулы» стабильно выходили в плей-офф (при Павелски восемь раз подряд попадали в заветную восьмёрку), но лучшим достижением был лишь финал конференции, до которого команда добиралась дважды. Во многом успехи «Сан-Хосе» связаны с именно с Джо.

До первого непопадания в плей-офф в сезоне-2014/2015 Павелски четыре раза добирался до отметки в 25+ голов и в 55+ очков. Даже в кампании-2014/2015 американец забросил 37 шайб, набрав 70 очков. Но этого не хватило для выхода в плей-офф. А свой лучший результат форвард показал за год до этого, наколотив 41 гол. Тогда же он записал на свой счёт 79 очков. Вместе с тем Джо успел трижды набрать 10+ очков в розыгрышах Кубка Стэнли.

Примечательно, что за этот срок Павелски даже в КХЛ поиграл! В локаутном сезоне-2012/2013 Джо провёл 17 матчей за минское «Динамо» и набрал 15 (7+8) очков.

Неудачный триумф

Тем не менее уже на следующий год после невыхода в плей-офф у Павелски появился шанс выиграть свой первый клубный трофей.

«Сан-Хосе» провёл ровную регулярку и занял шестое место в Западной конференции. Павелски стал одним из лучших игроков клуба, забив 38 голов, набрав 78 очков и завершив регулярный чемпионат лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Шаркс».

Уже в первом матче плей-офф с «Лос-Анджелесом» американец оформил дубль, забив победный гол. За пять встреч серии Джо суммарно наколотил четыре шайбы. Столько же он забросил и в следующем раунде с «Нэшвиллом» — дважды забив решающие голы. В финале конференции с «Сент-Луисом» Павелски долго молчал, но при 2-1 форвард включился и вытащил «Сан-Хосе» в финал Кубка Стэнли, забив четыре гола за три встречи!

Джо помог родному клубу выйти в первый финал в истории.

Но… «Шаркс» на пути попался непобедимый «Питтсбург». «Сан-Хосе» взял два матча, ещё по два проиграл с разницей всего в одну и две шайбы. Павелски забил лишь гол за всю серию, не сумев помочь команде взять кубок.

Джо Павелски в «Сан-Хосе» Фото: Josie Lepe/AP/ТАСС

В целом выход в финал стал триумфом для «акул». Павелски с 14 шайбами выиграл гонку снайперов Кубка Стэнли и финишировал третьим в гонке бомбардиров (23 очка). Но горечь разочарования не могла отпустить нападающего. В 31 год он впервые мог чего-то добиться на клубном уровне. Не хватило совсем немного.

Олимпийское разочарование

Даже играя в «Сан-Хосе», Павелски заслужил шанс сыграть на Олимпиаде. И не на одной!

В 2010 году Джо получил вызов в сборную США. Нападающий в основном помогал на точке вбрасывания, внеся свой вклад в неожиданную победу над Канадой на групповом этапе. За весь турнир Павелски отдал три ассиста, и казалось, что американцев никто не сможет остановить.

Но в финале — Канада. Джо пришлось наблюдать, как Сидни Кросби забивает победный гол в овертайме и приносит олимпийское золото своей сборной.

Так Павелски лишился своей первой и последней возможности выиграть что-то с национальной командой. Через четыре года нападающий сыграет на второй Олимпиаде, где сборная США провалится, финишировав лишь четвёртой. А в 2016-м Джо вызовут в команду на Кубок мира и даже вручат нашивку капитана — вместе с прозвищем Капитан Америка, которое останется с ним до конца. Но и на том турнире сборная ничего не сможет добиться…

Джо Павелски в сборной США Фото: Martin Rose/Getty Images

Второй шанс и поздний ренессанс

После печального финала Кубка Стэнли Павелски ещё три года поиграл за «акул». В 2019 году «Сан-Хосе» решил отказаться от нападающего, которому стукнуло уже 35 лет. В родной команде не верили, что Джо сможет ещё поиграть на высоком уровне.

«Время должно было настичь его много лет назад, но он снова и снова бросал вызов трудностям — своими навыками, сердцем и душой», — продолжает официальный сайт НХЛ.

Павелски не остался без клуба. Его подобрал «Даллас», давший ему трёхлетний контракт. И в первый же год в «Старз» Джо едва не добился главной цели.

«Даллас» уверенно прошёл регулярку, финишировав четвёртым в регулярном чемпионате. В первом раунде Павелски отгрузил хет-трик «Калгари» при 1-2 в серии и помог сравнять счёт. В решающей встрече противостояния он набрал 1+2. После этого до решающей серии Джо забил лишь дважды. Зато в финале с «Тампой» сразу четырежды пробил Андрея Василевского!

Но и на этот раз немного не хватило. Павелски остановился в шаге от заветной победы — «Даллас» проиграл серию со счётом 2-4 очередной команде-династии.

Что удивляет — так это тот факт, что Джо заиграл, кажется, даже лучше прежнего после 35 лет. В 36 он набрал 51 (25+26) очко в 56 матчах, в 37 — 81 (27+54) в 82 встречах, в 38 — 77 (28+49) в 82 играх. В этом сезоне уже 39-летний Павелски установил рекорд среди всех действующих хоккеистов по количеству голов в своей возрастной категории. Забросив 27 шайб, он также показал пятый результат в истории НХЛ среди игроков в возрасте 39 лет.

В плей-офф-2024 Джо даже смог обойти Александра Овечкина по количеству очков в розыгрышах Кубка Стэнли. На счету Павелски 143 очка, в то время как у россиянина только 141. По голам американец также обходит Ови: 74 против 72.

Только вот и с «Далласом» далеко зайти не удалось. Последние два года команда останавливалась на стадии финала конференции.

Почему же Капитан Америка — великий?

«Павелски никогда не был самым большим или самым быстрым хоккеистом, но он нашёл свою игру. Джо провёл бесчисленные часы, отрабатывая подставления, и не боялся играть на опасных участках льду, став, пожалуй, лучшим по подставлениям клюшки. Он боролся с травмами, выходил на сцену в важные моменты и вдохновлял своих товарищей по команде», — пишет официальный сайт НХЛ.

Но на вопрос о величии Павелски лучше ответят его товарищи и статистика.

21-летний лидер и звезда «Далласа» Уайатт Джонстон, живший в доме Павелски последние два сезона, прослезился, когда его спросили, что для него значит Джо: «Много. Я не смогу отблагодарить его и его семью за то, что они сделали для меня».

Из 263 хоккеистов, выбранных на драфте 2003 года, менее половины (118) сыграли в НХЛ. Именно Павелски, выбранный в седьмом раунде, лидирует среди парней с того драфта по количеству голов и очков в регулярных чемпионатах (476 и 1068 соответственно) и плей-офф (74 и 143).

Капитан «Далласа» Джейми Бенн отреагировал на вопрос точно так же, как и Джонстон: «Он значит для меня целый мир. Лучший товарищ по команде и человек за все времена. Отличный лидер. Хороший друг».

С момента дебюта в сезоне-2006/2007 Джо занимает пятое место по количеству шайб и седьмое по количеству очков в регулярках. Он первый по голам и четвёртый по очкам в плей-офф.

В истории НХЛ американец занимает 13-е место по количеству шайб в плей-офф, отставая лишь на два гола от Марио Лемье.

Другая звезда «Старз» Тайлер Сегин попросил журналистов не спрашивать о Павелски. Это было слишком тяжело: «С самого первого дня, с тех пор, как приехал сюда, он значил для нашей команды всё — как на льду, так и за его пределами. Он сделал лучше все наши игры в гольф. Просто потрясающий человек для команды».

Первый номер «Далласа» Джейк Эттингер выдал чувственную речь от сердца, способную растрогать любого.

«Я не думаю, что осознание действительно придёт до следующего сезона, когда ты вернёшься в лагерь, а его там не будет, когда ты полетишь в самолёте, а его — того, кто обычно сидит рядом — уже не будет на своём месте. Я просто не думаю, что хватит слов, чтобы описать, насколько он велик. Это не та дыра, которую вы когда-либо сможете заполнить. Вы сделаете всё, что в ваших силах, но никогда не сможете заполнить её», — сказал вратарь.

Джо Павелски с Джейком Эттингером Фото: Kyusung Gong/AP/ТАСС

Не остался в стороне и главный тренер «Далласа» Питер Дебур. Специалист работал с Павелски ещё в «Сан-Хосе» с 2015 по 2019 год: «Одним из самых ярких моментов в моей тренерской карьере произошёл тогда, когда я вошёл в раздевалку «Сан-Хосе». Я совсем не знал Джо. Пообщавшись в раздевалке с ребятами из команды, мы быстро решили сделать его капитаном».

Тренер отметил, что бывшие капитаны «Шаркс» Патрик Марло и Джо Торнтон — легенды, тоже оставшиеся без Кубка Стэнли — считали, что Павелски должен носить заветную нашивку: «Это, вероятно, говорит о нём, его характере и том, за что он выступает, больше, чем всё, что можно было бы сказать. Непревзойдённый профессионал. Кульминацией моей тренерской карьеры стала работа с ним».

Набрав 761 (355+406) очко в 963 матчах регулярного чемпионата и 100 (48+52) очков в 134 встречах плей-офф за 13 сезонов в «Сан-Хосе», он записал на свой счёт ещё 307 (121+186) очков в 369 матчах регулярки и 43 (26+17) очка в 67 встречах плей-офф за пять лет в «Далласе».

Капитан Америка лидирует по количеству голов среди действующих американских хоккеистов. Павелски также шестой по шайбам и очкам в регулярных чемпионатах среди американцев за всю историю. У него второй результат по голам и четвёртый — по очкам в плей-офф.

Это всё?

На пресс-конференции после завершения сезона Павелски не стал говорить о том, что это конец. Но дал понять, что, скорее всего, его карьера на самом деле подходит к концу.

«Я не мог и мечтать о лучшей возможности, о лучшей группе парней. В этом сезоне было много разных эмоций. Вопрос о завершении карьеры как будто был уже заранее решён для меня. Я не хочу говорить, что это официально, но, знаете, в моих планах нет продолжения карьеры в следующем сезоне. Я ещё сделаю окончательное заявление. Будет больше слов. Мне понадобится немного времени, чтобы действительно собрать их воедино и всё обдумать», — сказал Джо.

Кажется, будто шансы на возвращение ещё есть, однако они крайне малы. Уже через месяц, 11 июля, Павелски исполнится 40 лет. Он может последовать примеру своего бывшего товарища по «Шаркс» Джо Торнтона, поиграв и после 40. Но пока что в это верится с трудом. Для каждого приходит время, когда нужно принять серьёзное решение и поставить точку в длительной карьере.

«Нет, он так и не выиграл Кубок Стэнли, но не из-за отсутствия усилий. Он семь раз выходил в финал конференции и дважды — в финал Кубка. Во время плей-офф в этом сезоне, зная, что это, скорее всего, его последний шанс, он отказался от дополнительных тренировок, оставив всего себя на льду до конца.

Без него НХЛ уже не будет прежней», — заключает официальный сайт лиги.

И хоть Павелски уйдёт без Кубка Стэнли, его наследие, его вклад в хоккей, его невероятная преданность своему не самому сильному клубу навсегда останутся в истории спорта.