«Худший обмен в их истории». Первый клуб Бобровского в НХЛ избавился от вратаря за гроши

На днях Джонатан Бэйли, являющийся журналистом НХЛ, прокомментировал обмен Сергея Бобровского из «Филадельфии» в «Коламбус»: «Филадельфия Флайерз», как и любая команда НХЛ, за эти годы совершила множество ужасных сделок. Но есть одна сделка «Флайерз», которая выделяется среди остальных, особенно сейчас. Тот самый обмен Сергея Бобровского в «Коламбус Блю Джекетс». Худший обмен в истории клуба. Тогда вырученные за него активы были ерундой, и сейчас это ерунда».

Давайте вспомним, как Бобровский оказался в «Филадельфии», стал основным вратарём в команде, которая недавно играла в финале Кубка Стэнли, а потом сидел за спиной Ильи Брызгалова и был обменян за сущие копейки.

Сергей не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, в его год на драфте ушёл лишь один российский вратарь – Семён Варламов под общим 23-м номером. Бобровский после этого сумел попасть в молодёжную сборную России в 2008 году и стать бронзовым призёром в качестве основного вратаря. А также стал первым вратарём «Кузни» на заре КХЛ. «Металлург» тогда уже звёзд с неба не хватал, поэтому ставка на своего воспитанника была вполне оправданна. Да настолько, что после окончания сезона в России и прямо во время плей-офф НХЛ «Филадельфия» предложила россиянину трёхлетний контракт.

Как уже было сказано выше, «лётчики» проиграли шестой матч финала-2010 и жаждали попробовать ещё раз попытать счастья. Только вот перспективы Бобровского в такой команде были туманными: дуэт Майкла Лейтона и Брайана Буше рассматривался как основной и нерушимый, но травма первого перед началом сезона спутала карты. В результате на стартовый матч сезона-2010/2011 команду выводил Бобровский – «Филадельфия» одержала победу над «Питтсбургом».

Главный тренер «Флайерз» Питер Лавиолетт по достоинству оценил дебют молодого вратаря: «Думаю, Бобровский провёл очень хороший матч. Особенно он помог нам в первом периоде, когда мы часто теряли шайбу в обороне и средней зоне. У «Питтсбурга» было много моментов, но Сергей раз за разом выручал нас».

Бобровский отлично провёл первую половину чемпионата, стал лучшим новичком лиги в ноябре, его фамилия начала мелькать в претендентах на «Колдер Трофи», но разговоры начали планомерно стихать во второй половине регулярки. Сам Сергей, комментируя этот факт, сказал: «Я уже неоднократно отмечал в интервью, что подустал к концу сезона. Я никогда не играл столько игр. У меня никогда в жизни не было столь длинного и большого сезона».

Но для первого сезона всё равно получилось очень добротно – 54 игры, 23-е место в лиге по проценту отражённых бросков (91,5) и коэффициенту надёжности (2,59). Правда, в дебютном плей-офф НХЛ откровенно не получилось. Хотя начиналось неплохо – в первом матче 24 сейва после 25 бросков. А вот во втором провальные стартовые 13 минут (три пропущенные шайбы после семи бросков) Бобровскому не простили, и больше он в той серии не сыграл, зачастую оставаясь даже вне заявки.

«Филадельфия» прошла в семи матчах «Баффало», вышла на «Бостон», и уже в первой игре Сергею пришлось экстренно выходить на лёд после того, как Буше к середине матча получил пять шайб. Во второй и третьей игре Бобровский выходил на замену, а вот четвёртый матч провёл полностью, правда, ничем хорошим он не запомнился – итоговый свип команды и три пропущенные шайбы после 25 бросков.

Руководство «Филадельфии» после того сезона решило, что им необходим опытный человек на последнем рубеже, который будет обеспечивать спокойствие и надёжность на своей половине. И выписало тот самый знаменитый контракт Илье Брызгалову, который до сих пор считается одним из худших в современной истории НХЛ. Забегая немного вперёд, тот контракт был выкуплен через два года, а по $ 1,6 млн Илья получает до сих пор.

Но вернёмся к герою нашей истории. Когда Сергея спросили, не обидно ли ему было, что во втором сезоне на него рассчитывали исключительно как на запасного вратаря, он ответил: «Я не согласен с тем, что позиция вратарей была проблемной в «Филадельфии» в прошлом сезоне. Мы заняли второе место в конференции и ни одной игры не провели с «пустыми» воротами. Я не могу точно сказать, сколько матчей мы выиграли, но второе место без вратарей ты никак не займёшь. Это касается и плей-офф. Я бы не сказал, что «Бостону» мы проиграли из-за вратарей. Я с этим не согласен в корне». Вполне логичное недоумение читается между строк.

Которое подтверждается ответом на вопрос журналиста о том, что, может быть, Брызгалова и не стоило приглашать. Посмеявшись, Сергей сказал: «Ну, это уже не мне решать. Этим занимается руководство клуба. Моё дело – ловить шайбы. Я всего лишь отмечаю, что я не согласен с тем, что позиция вратарей была проблемной в том сезоне».

Пока в сезоне-2011/2012 Брызгалов с самого начала разрушал надежды менеджмента «лётчиков» и их болельщиков, параллельно выясняя с Лавиолеттом, как должны играть защитники, Бобровский тоже пребывал не в лучшем состоянии, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Статистика россиянина ухудшилась во всём: матчей сыграл почти в два раза меньше, по статистике не был даже в первой полусотне, отражая 89,9% бросков, а коэффициент надёжности был равен 3,02.

Постепенно начали ходить слухи, что трёхлетний контракт Сергей не доработает. Инсайдеры ещё по ходу сезона начали сватать его в «Коламбус», который был заинтересован в таком обмене. Заинтересован был и Бобровский, который со своей известной зацикленностью и работоспособностью не мог сидеть сложа руки. Когда его спросили, были ли просьбы об обмене с его стороны, он ответил: «Не стоит вдаваться в подробности. Важнее другое: 22 июня мне позвонили и сообщили, что меня обменяли в «Коламбус». Отнёсся к этому с радостью. Очень благодарен «Флайерз» за два года, которые я провёл в этом клубе, за всё то, что для меня сделали. Но в «Коламбусе» у меня будет шанс побороться за пост первого номера. Это самое главное».

Бобровский в составе «Коламбуса» Фото: Aaron Doster/Zuma/ТАСС

В этой протокольной речи будто всё читалось между строк. Правда, компенсация за перспективного вратаря получилась чудовищной (для «Флайерз») – два выбора в четвёртом раунде и один во втором. Один выбор в четвёртом раунде был обменян после, а с двух оставшихся «Филадельфия» взяла Энтони Столарза, который сейчас является сменщиком Бобровского во «Флориде» (прямо-таки ирония судьбы), и Тейлора Лейера, отыгравшего 55 матчей в НХЛ и забросившего всего две шайбы.

Начали мы с того, что для «Филадельфии» обмен Бобровского можно считать одним из худших в истории клуба. А закольцуем тем, что это значило для «Коламбуса». Бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Скотт Хоусон назвал обмен Бобровского лучшим в своей карьере: «Возможно, это лучшая сделка, которую я совершил. Я был полон решимости приобрести вратаря, у нас было три или четыре варианта, а затем мы остановились на Сергее, и это, без сомнения, оказалось моей лучшей сделкой в карьере».

Что было дальше, вы знаете. В Огайо Бобровский отыграл семь сезонов и вырос в элитного вратаря НХЛ. Две «Везины Трофи» тому подтверждение. В 2019 году Сергей заключил гигантский контракт с «Флоридой» — поначалу казавшийся очень странным. Но, пройдя через игровые сложности и жёсткую критику, Бобровский в последние годы и стал тем, кого «пантеры» подписывали пять лет назад — человеком, способным принести франшизе первый в истории Кубок Стэнли.