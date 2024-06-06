Александр Радулов — в «Локомотиве»! Главное, что об этом нужно знать

Сегодня, 6 июня, в хоккейный мир пришла громкая трансферная новость из КХЛ. Александр Радулов, о котором в последнее время не говорил и не рассуждал только ленивый, подписал однолетний контракт с «Локомотивом». Кто-то, даже не удосужившись проверить информацию, начал распускать слухи, что форвард может завершить профессиональную карьеру. Дескать, из «Ак «Барса» попросили на выход, а дальше брать никто не хочет.

Это, разумеется, информация от дилетантов. 37-летний хоккеист (5 июля исполнится 38 лет) находится в отличной физической форме и явно не просто так активно готовится и работает над собой в тренажёрном зале. Фото и видео можно легко найти на просторах интернета — они давно разлетелись по профильным каналам.

Спрос на Радулова в КХЛ был: московское «Динамо» предлагало опытному хоккеисту контракт на 60 млн рублей за сезон + 20 млн рублей бонусной частью. Однако нападающего предложенные условия, как и ещё некоторые определённые моменты, не устроили. В результате на эти деньги из ЦСКА в «Динамо» пришёл Антон Слепышев.

Александр хотел играть в Москве или в московском регионе, но в итоге оказался в Ярославле. Собственно говоря, совсем близко к столице. По нашей информации, зарплата крайнего нападающего по однолетнему контракту составит 70 млн рублей, а ещё есть небольшая бонусная часть.

«Эта сделка получилась удачной для всех. Александр — профессионал с большим опытом, который поможет «Локомотиву» как на льду, так и в раздевалке. Желаем игроку и клубу удачи в новом сезоне», — прокомментировал сделку агент хоккеиста Юрий Николаев.

Нет сомнений, что инициатором приглашения Радулова в «Локомотив» стал главный тренер ярославцев Игорь Никитин. Оба успели вместе поработать в ЦСКА, хорошо знакомы и уважительно относятся друг к друг. Да, Радулов может быть взрывным и чересчур эмоциональным, а где-то даже конфликтным. Но с таким мудрым и рассудительным человеком, как Никитин, поссориться сложно, да и нет в этом никакого смысла. Два профи наверняка провели разговор, договорились об определённых вещах, после чего ударили по рукам.

Александр Радулов и Игорь Никитин Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Не будем забывать, что «Локомотив» в нынешнем межсезонье покинул ещё один многое повидавший игрок — Сергей Андронов. Теперь уже бывший капитан ярославцев перебирается в СКА. Ярославская команда в последнее время была слишком правильной, иногда пресноватой и без изюминки. Всё-таки Андронов — игрок низовых звеньев, работяга и пахарь, а Радулов — снайпер. Именно заброшенных шайб будут требовать от Александра, в то время как от Сергея требовали немножко другого.

Однако одно общее качество у двух этих игроков есть: характер и связанные с ним лидерские моменты. Харизма, если хотите. «Локомотив» часто критиковали за отсутствие звёзд, команда, повторимся, выглядела ровной по именам и исполнителям, без каких-то совсем уж ярких персоналий. Кроме того, в Ярославле традиционно любят делать ставку на молодёжь и собственных воспитанников.

Александр Радулов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Но без лидера и дядьки в раздевалке и на льду чемпионских команд не бывает. Возможно, именно такого человека, как Радулов, не хватило железнодорожникам в недавнем финале Кубка Гагарина, где ярославцы не сумели справиться с «Металлургом».

Александр Радулов известен тем, что может перевернуть всю игру с ног на голову, забить в нужный момент, завести коллектив, взбодрить партнёров. Стать эдаким неформальным помощником тренерского штаба. Радулов никогда не играл с безразличием, он всегда целиком и полностью оставлял себя на льду. Такие бойцы однозначно нужны в каждом коллективе. А годы Радулова, как говорится в одной известной песне, в данном случае являются его богатством. И точно не каким-то якорем.