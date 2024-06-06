Две суперзвезды НХЛ и НБА учились в одном классе. Уже скоро оба могут стать чемпионами

На расплывчатом даже для 2013 года видео в камеру смотрят несколько молодых парней. Школьник слева снимает мини-фильм для учебного проекта, рассказывает, что любит ходить в свою школу из-за того, что там учатся классные ребята. Юный оператор говорит об однокласснике в центре: «Мэттью Ткачук — классный парень», и Мэттью подтанцовывает в ответ, как и другие участники видео. Удивительно, но Ткачук даже не самый известный спортсмен в этом кадре, потому что парень, который снимает всё это кино — Джейсон Тейтум, который уже воспринимается суперзвездой НБА. Два спортсмена учились вместе с седьмого по девятый класс.

Школа в Сент-Луисе, которая показана на видео, не была обычной государственной «МКОУ СОШ». Это частная католическая школа «Шаминад», которая, несмотря на свой религиозный статус, гораздо больше известна своими выпускниками-спортсменами. В хоккее среди них можно отметить Пола Штястны, Бена Бишопа, бывшего защитника клубов НХЛ и «Торпедо» Криса Уайдмана. Впрочем, когда игравший в «Блюз» Кит Ткачук отдавал двух своих сыновей туда на учёбу, он вряд закладывал им путь в НХЛ.

У Джейсона таких богатых родителей не было — да и вообще его отец тренировал в другой местной школе, и путь туда вроде был бы очерчен. На решение пойти в «Шаминад» повлиял другой известный в будущем спортсмен — сейчас играющий в «Финиксе» Брэдли Бил. «Его мама была моим волейбольным тренером в школе. Мы росли по соседству, и Брэдли словно моим старшим братом. Я имел перед собой живую модель того, кем хотел быть, и мог следить за ней каждый день», — говорил Тейтум. Команду своего отца он не жалел, выиграв пять матчей из шести против неё.

Учителя уже тогда отмечали талант обоих. Тейтум, играя в бейсбол, как-то зафитилил мячом в соседнее здание, а тренер считал, что из него выйдет ещё и отличный футболист (имелась в виду НФЛ). Из-за Ткачука же пришлось специально менять школьные правила хоккея, слишком уж быстрым он был. Тем не менее никто не мог представить, что они достигнут таких высот. «Они были просто забавными детьми. Их учителя сейчас поражаются, потому что они запомнили их обычными девятиклассниками», — вспоминал Тейтума и Ткачука шеф спортивной программы школы.

Мэттью Ткачук Фото: AP/TASS

Интересно, что оба игрока котировались на драфте примерно на одной и той же позиции, но Мэттью выбрали чуть ниже: «Калгари» он достался под шестым номером в 2016-м, а через год Тейтума под третьим номером выбрал «Бостон». С этим решением была связана настоящая драма: «Селтикс» имели первый общий пик, под которым могли выбрать разыгрывающего Маркелла Фульца, который казался неоспоримым №1. Однако генменеджер «Селтикс» решил разменяться пониже, что вызвало массу недоумений.

Фульц в итоге стал постоянным гостем лазарета уже с первых игр в НБА, за два сезона провёл лишь 31 игру и отправился в «Орландо», где в этом году снова пропустил половину сезона из-за травмы. Ну а Тейтум к 26 годам трижды попадал в первую символическую сборную сезона, четыре раза ездил на Матчи звёзд (в НБА выбор туда ещё что-то значит), выиграл олимпийское золото в Токио и сейчас готовится к своему второму финалу НБА. Туда «Бостон» идёт в статусе фаворита, а Тейтум прочно закрепил за собой статус первой звезды команды.

Мэттью к своему нынешнему статусу пришёл далеко не сразу. В первых двух сезонах Ткачук не дотягивался до 50 очков, а в трёх первых плей-офф в жизни набрал лишь пять очков в 15 играх — причём в одной из этих серий, с «Колорадо» в 2019-м, его команда была явным фаворитом. Мэттью больше был известен своими провокациями, чем игрой, но после прихода Дэррила Саттера раскрылся по-новому, выбив в сезоне-2021/2022 более 100 очков. Впрочем, потом снова был проваленный плей-офф, и когда Мэттью высказал своё желание покинуть Канаду, болельщики по нему сильно не плакали. Ну а что было дальше, вы знаете.

В одной школе эта парочка провела только три года: Ткачук вскоре выбрал играть в американской программе подготовки национальной команды, которая базируется в Мичигане. Тейтум остался в «Шаминаде» и в 2016-м был назван лучшим баскетболистом страны среди школьников. «Помню, как мы в седьмом классе играли в баскетбол, и Джейсон такой: «Я однажды стану игроком НБА», и я такой: «Ну да, чувак, ты лучше любого парня, с которым я играл», — позже говорил Ткачук о своём друге.

Джейсон Тейтум Фото: The Boston Globe via Getty Images

Они пробовались и в «чужих» видах спорта, но у Мэттью с оранжевым мячом выходило не очень, а Джейсона ставили на ворота как самого большого, но особенного вратарского мастерства у него не было. Родители Ткачука вспоминают, как две будущие звезды провели грандиозный обмен: «У Мэттью была пара носков Nike редкого цвета, больше таких ни у кого не было, и все очень хотели получить эти носки. Он махнулся ими на пару баскетбольных кроссовок Джейсона». «Мы часто шутили, что могли бы стать агентами друг друга. Это было бы ужасным решением», — смеётся Ткачук.

В первый раз об этом видео вспомнили в прошлом году — тогда «Флорида» тоже вышла в главный финал, а вот «Селтикс» Тейтума играли в восточном финале с «Майами». «Бостон» проигрывал 0-3, сравнял счёт в серии, но седьмой матч отдал. Ткачук оказался в сложном положении: болеть за команду своего штата или за старого друга? «Я болею за двух моих любимых игроков — Тейтума и Джимми Батлера», — выкрутился Мэттью в телеэфире. Ему было сложно не ответить так, потому что играющий за «Майами» Батлер однажды приехал на один из матчей в джерси «Пантерз».

Отношение же Тейтума к «Пантерз» остаётся непонятным — однако недавно суперзвезда «Селтикс» в компании главного тренера команды наблюдал за седьмым матчем «Бостона» в первом раунде. Впрочем, сейчас оба могут болеть друг за друга без всяких оговорок, ведь хоккейные соседи их команд плей-офф уже закончили. Синхронное чемпионство двух старых друзей более чем вероятно — букмекеры пока видят «Бостон» и «Флориду» фаворитами финалов.