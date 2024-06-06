Ротенберг против блата, реакция КХЛ на трансфер Радулова. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 6 июня 2024 года.

Стала известна зарплата Александра Радулова в «Локомотиве»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Александра Радулова по однолетнему контракту с «Локомотивом» составляет 70 млн рублей в год. В прошлом сезоне 37-летний форвард выступал за «Ак Барс».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

Агент Радулова оценил подписание контракта форварда с «Локомотивом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, прокомментировал новый контракт 37-летнего форварда с «Локомотивом». Соглашение с ярославским клубом рассчитано сроком на один год, по которому Радулов получит 70 млн рублей.

«Эта сделка получилась удачной для всех. Александр — профессионал с большим опытом, который поможет «Локомотиву» как на льду, так и в раздевалке. Желаем игроку и клубу удачи в новом сезоне», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Однозначно добавит харизмы». Никитин — о переходе Радулова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым.

«Считаю, что нам нужен в команду такой игрок, имеющий жажду победы, мастерство. С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду. Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним.

Мы хотим, чтобы Александр был самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы в команду, это всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может быть. Поэтому мы решили, что это будет хороший микст. Я Александра достаточно хорошо знаю, мы работали долго вместе. Прежде всего он профессионал и, скажем так, спортсмен в плане неуёмной жажды победы. И это то, что нужно.

Мы разговаривали с Александром о его функциональном состоянии, есть ли желание играть. То есть не в плане поиграть в хоккей. Александр как раз хочет выиграть, и наши интересы в этом плане совпали. Понятно, есть возраст, но элитные спортсмены и отличаются тем, что имеют шанс играть чуть дольше других ребят».

«Главное, чтобы у него желание не пропало». Кожевников — о переходе Радулова в «Локомотив»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив». Напомним, соглашение заключено на один сезон.

«Хороший игрок пришёл в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу «Локомотиву». Сашка — мастер с большой буквы. «Локомотив», скорее всего, будет брать партнёров под него, ждали этого момента. По имени это главная трансферная молния этого лета. Главное, чтобы у него желание не пропало, а то, не дай бог, забьёт на всё. Он уже игрок состоявшийся. Такое имя им не помешает. У Сашки бойцовский характер», — сказал Кожевников.

Канарейкин: в «Локомотиве» будет совсем другой Радулов

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что нападающий Александр Радулов изменится с переходом в «Локомотив».

«Ярославский клуб, немного не доработав этот сезон до конца, намерен усилить своё нападение. У них есть надежда на Радулова, что следующий сезон ему удастся. Думаю, что в Ярославле будет совсем другой Радулов. Это игрок, который требует к себе пристального внимания и особого отношения. Если «Локомотив» берёт такого игрока, то в перспективе будет хороший контакт», – считает Канарейкин.

Ротенберг: мы боремся с коммерциализацией в спорте, когда есть блатные дети

Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Федерация хоккея России борется с неправильной коммерциализацией в спорте.

«Говоря о коммерческой стороне, надо понимать, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации. И в первую очередь – в детском спорте, когда есть блатные дети. Мы с этим боремся постоянно. Создаём условия, чтобы этого не было», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Фетисов — о ЧМ по хоккею: это предательство — показывать эту вакханалию в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ матчей чемпионата мира по хоккею в России предательством. Российская сборная была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ.

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство – показывать эту вакханалию здесь, в стране», – сказал Фетисов.