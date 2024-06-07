Макдэвид идёт по пути Овечкина. У них намного больше схожего, чем кажется

Первый финал Кубка Стэнли. Спустя столько лет разочарований он смог добиться этого.

Пришлось помучиться. Масса разочарований, обидных вылетов, перестроек. Даже на пути к финалу были свои сложности. 2-3 в серии с одним из лучших клубов чемпионата, тяжелейший полуфинал, в котором пришлось пободаться с командой из топ-3 регулярки.

В итоге легендарный хоккеист, долгие годы остававшийся верным своему родному клубу, пройдя через боль, глумления и разочарования, наконец смог попасть в финал Кубка Стэнли. Первый в своей карьере.

А в соперниках — один из лучших вратарей современности, опытный и маститый голкипер, прошедший через свои сложности, настрадавшийся от насмешек и яростно стремившийся доказать всему миру, что он ещё может тащить, что он не отработанный материал, а по-прежнему один из лучших в своём деле.

В финале будет очень тяжело. Но у этого великого игрока в напарниках — один из лучших центральных нападающих в НХЛ. Они главные звёзды своей команды, одни из лучших в лиге и в мире. Оба лидируют в гонке бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли.

Но сейчас мы говорим не о Конноре Макдэвиде. Мы говорим об Александре Овечкине.

Два совершенно разных игрока, с разным стилем, с разными сильными сторонами, детством и историей попадания в НХЛ — удивительно, но у них друг с другом немало схожего. И им обоим пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до первого финала Кубка Стэнли.

Александр Овечкин и Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Путь Овечкина

Овечкин изначально считался талантом поколения и главным «лотом» драфта-2004. Его так сильно хотели заполучить, что «Флорида» даже попыталась обойти правила и похитить нападающего в 2003-м. Но в итоге Ови был задрафтован под общим первым номером в 2004 году «Вашингтоном» — слабой и истощённой командой без какого-то светлого будущего. Лишь год спустя он переехал в НХЛ. И хоть Александр сразу стал лидером «Кэпиталз», «столичные» только на третий год его пребывания в команде смогли пробиться в плей-офф.

Особенно успешным стал сезон-2007/2008, когда Ови забросил 65 шайб, закрепив рекорд века более чем на полтора десятилетия, и набрал 112 очков. Тогда же он взял целую россыпь личных наград: «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар», «Харт» и «Тед Линдсей».

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Вашингтон» шесть раз подряд попадал в розыгрыш Кубка Стэнли после. Три выхода во второй раунд стали лучшим результатом, но в сезоне-2013/2014 «Кэпс» пролетели мимо плей-офф, прервав неплохую серию.

Однако это сделало команду, поднявшуюся с низов и закрепившуюся как минимум в статусе крепкого середняка, ещё сильнее. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 «Вашингтон» выигрывал Президентский кубок лучшей команды регулярки и считался одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. Ови также не отставал. Начиная с сезона-2013/2014 Алекс трижды подряд добирался до отметки в 50 голов и четыре раза выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона. Ещё и «Харт» забрал в 2013 году.

Сезон-2016/2017 должен был стать лучшим в истории клуба. «Вашингтон» с отрывом взял регулярку и считался одним из главных фаворитов в плей-офф, а Ови немного изменил свой стиль, куда больше играя на команду. Но «столичные» вылетели уже во втором раунде.

В следующем году на «Кэпиталз» уже мало кто ставил. Однако команда выбила главного соперника — «Питтсбург», затем, уступая со счётом 2-3 в полуфинале, переиграла «Тампу» — лучшую команду Востока. «Кэпс» вышли в свой первый финал Кубка Стэнли при Овечкине. А там им противостоял дерзкий «Вегас», в воротах которого играл великий Марк-Андре Флёри, выкинутый «Пингвинз».

Но в том плей-офф «Вашингтон» уже никто не мог остановить. Овечкин провёл свой лучший плей-офф в карьере. А помогал ему Евгений Кузнецов, который в нужные моменты подстраховывал капитана и в итоге даже стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Это был сезон расцвета российского центрфорварда.

Так Ови взял свой первый и единственный Кубок Стэнли. Лишь на 13-й год игры в НХЛ.

Путь Макдэвида

Макдэвида — главного таланта поколения — в 2015-м также под первым номером забрал «Эдмонтон» — один из главных аутсайдеров и неудачников НХЛ тех лет. Канадец, однако, сразу присоединился к «нефтяникам». Дебютный год выдался не самым успешным, но уже на следующий сезон удалось выйти в плей-офф.

Тем не менее попадания в финал конференции Коннору пришлось ждать семь лет. До этого «Эдмонтон» трижды пролетал мимо борьбы за Кубок Стэнли и лишь раз сумел пройти одну стадию розыгрыша. Но в финале конференции «нефтяники» тогда всухую уступили будущему чемпиону — «Колорадо».

Как и Ови, Макдэвид вёл (и ведёт) свою команду в статусе капитана. Эту нашивку ему вручили достаточно быстро — и вполне заслуженно. В каждой кампании, кроме дебютной и коронавирусной сезона-2019/2020, Коннор добирался до отметки в 100 очков. Вместе с этим канадцу удалось изменить статус «Эдмонтона», поднять его со дна и ввести в когорту клубов — регулярных участников плей-офф.

Самым успешным стал сезон-2022/2023. Тогда Макдэвид установил массу достижений и добрался до космической отметки в 153 очка. Он почти достал до лучшего результата Ови, забив 64 гола. И сумел повторить уникальное достижение россиянина, собрав четыре трофея за сезон: «Арт Росс», «Морис Ришар», «Харт» и «Тед Линдсей». Выиграть именно эти призы за один чемпионат удалось только двум хоккеистам за всю историю НХЛ.

Макдэвид с трофеями Фото: AP/TASS

Казалось, «Эдмонтон» и Макдэвида никто не сможет остановить. Но «Ойлерз» неожиданно вылетели уже во втором раунде, проиграв серию «Вегасу» — тому самому «Вегасу», который уступил в финале 2018 года «Вашингтону» и который после этого взял свой Кубок.

Год спустя, в кампании-2023/2024, на «нефтяников» уже точно никто не ставил. В ноябре команда опустилась на 31-е место в чемпионате и плей-офф казался не очень близок. В тот момент думалось о том, как же таланту поколения и одному из лучших хоккеистов в истории может не повезти с клубом. Точно так же, как и Овечкину.

Но именно тогда Коннор и включился. Вместе с верным товарищем Леоном Драйзайтлем он вытащил «Ойлерз» в плей-офф. Уже там «Эдмонтон», уступая со счётом 2-3, смог обыграть третью команду конференции — «Ванкувер». А в полуфинале «нефтяники» выбили лучший клуб Запада — «Даллас». Ничего не напоминает?

Именно так Макдэвид вышел в свой первый финал Кубка Стэнли, уже сняв одно проклятие. Ему потребовалось девять лет — девять индивидуально крутых, сильных, исторических сезонов — сезонов разочарований и неоправданных ожиданий с точки зрения командных результатов. В деталях, может быть, и есть различия, но общий путь — ровно такой же, как и у Овечкина.

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А впереди у «Эдмонтона» битва с Сергеем Бобровским — одним из лучших вратарей современности, который успел пройти через насмешки, которого уже многие успели списать со счётов. Но который страстно желает взять свой трофей.

Примечательно, что в нынешнем плей-офф Макдэвид и Драйзайтль вместе идут в лидерах бомбардирской гонки.

Ещё примечательнее, что в качестве одного из преемников Ови совсем недавно назвал именно МакДи.

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Да, Макдэвид берёт своё скоростью и техникой, в то время как сила Овечкина — в мощном броске и силовой игре. Да, история «Эдмонтона» куда богаче на успехи, нежели история «Вашингтона». Да, Коннору не надо было куда-то переезжать, как Александру.

Но каждый из них прошёл долгий путь к своему первому финалу. Путь похожий. Путь тяжёлый и полный разочарований, боли и насмешек. И Ови уже смог преодолеть все сложности.

Теперь дело за Макдэвидом?