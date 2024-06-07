«Если я прыгну из окна, то смогу поспать?» Через что прошёл самый опытный игрок «Флориды»

Недавно Джо Павелски объявил, что не планирует возвращаться в НХЛ в следующем году. Ветерана, конечно, многим жаль — в большинстве случаев, когда «Сан-Хосе» снова не добирался до чемпионства, именно Павелски стабильнее всех набирал очки. Но при всём этом Джо всё равно сыграл в двух финалах и ещё четыре раза попадал в финал конференции — а для кого-то и это долгое время оставалось недосягаемой высотой.

Кайл Окпосо — седьмой номер драфта НХЛ — 2006, который с момента дебюта в лиге весной 2008-го провёл более 1000 матчей. Правда, до этого сезона Окпосо лишь трижды играл со своей командой в плей-офф и единожды проходил первый раунд: всё это было в составе «Айлендерс». Сейчас Кайла под плей-офф приобрела «Флорида», в составе которой Окпосо может стать чемпионом — однако уже тот факт, что форвард сохранил своё место в лиге после тяжёлой болезни, можно назвать успехом.

В 2016-м Окпосо ушёл из «Айлендерс», где провёл девять сезонов. Контрактный год стал для него вторым лучшим в карьере — 64 очка в тот период времени, когда вратарям НХЛ ещё не мешали ловить шайбы. Несмотря на стереотипы, этот успел был мало связан с Джоном Таваресом. Да, два лидера «Айлс» в предшествующих сезонах немало поиграли вместе, однако в контрактный год Окпосо чаще центрил Франс Нильсен. Кайл выбрал предложение «Баффало», который пытался быстро вернуться в плей-офф после драфта Джека Айкела годом ранее и пересобирал свою топ-6. «Клинки» выписали форварду $ 42 млн на семь лет.

Кайл Окпосо и Джон Таварес (на заднем плане) Фото: AP/TASS

Хотя Айкел редко выходил с Окпосо, он быстро похвалил своего нового одноклубника: «На мой взгляд, Кайл, возможно, один из наиболее недооценённых хоккеистов в лиге. Он просто очень хорош с шайбой и без неё, во всех составляющих игры. Окпосо весьма мастеровит и умеет делать передачи. В раздевалке он лидер. Кайл уже долго играет в лиге, Окпосо был в разных командах и привносит хороший опыт как ветеран», — сказал главная звёздочка «Баффало». В «клинках» же Кайл чаще выходил с Райаном О’Райлли. Однако продуктивность форварда в новом клубе упала — он набрал лишь 45 очков за 65 игр, а «Баффало» снова не попал в плей-офф.

Концовку сезона форвард вообще пропустил — сначала сообщалось о недомогании, а потом Окпосо был госпитализирован. Форвард проходил лечение в нейрохирургическом отделении интенсивной терапии. Одноклубник Окпосо Уильям Каррье сказал, что форвард получил сотрясение мозга. Уже позже форвард рассказал, что стояло за этим, в письме болельщикам, которое вышло на сайте «Баффало».

«Всё началось с обычного силового на тренировке. Просто сильный удар — но это уже вошло в рутину, и я про него забыл. Однако вскоре всё начало меняться, и это заметили окружающие. У меня начались проблемы со сном, у меня пропал аппетит. Я думал, что просто устал, но становилось только хуже. Я отправился в больницу с надеждой на то, что они найдут способ дать мне немного поспать.

Однако эти лекарства ничего не дали: спать я по-прежнему не мог, при этом мне становилось хуже. Врачи склонились к тому, что это было сотрясение мозга, так я отправился в отделение интенсивной терапии. Это довольно страшное место, но необходимо было стабилизировать своё состояние. Хочу выразить благодарность всем врачам и медсёстрам, а также своим одноклубникам. Когда я включил свой телефон, там было более 500 сообщений — игроки, тренеры, бывшие игроки писали мне», — рассказал Окпосо.

Через год после этого бодрого письма семья хоккеиста рассказала The Athletic всю правду. Сразу после того злополучного силового жена Окпосо Даниэла заметила, что с её мужем что-то не так. Окпосо стал конфликтным, внезапно вспомнил о людях из прошлого, с которыми у него были трения, и начал ругаться с ними, не выбирая выражений. Форвард говорил то, что думал — а потом признавался, что давно не ощущал себя так хорошо. Срочно приехавшая из родной для форварда Миннесоты сестра Кендра вспоминала, что её брат выдавал какой-то бессвязный поток мыслей.

Впрочем, на игре это сначала не сказывалось — Окпосо оформил дубль в игре с «Торонто», однако изменилось само поведение форварда. «Я стал вести себя на льду гораздо громче. Я очень хотел помочь команде и показать себя с лучшей стороны. Однако через матч у меня уже не осталось никакой энергии, я еле стоял на ногах и хотел свалиться на лёд». Симптомы сотрясения показывали себя — Окпосо не выносил света и не хотел есть. Бессонница всё ещё мучила его, и на четвёртый день без сна он попросил жену ввести его в состояние комы. «Может, если я выпрыгну из окна, то смогу поспать?» — описывал свои мысли хоккеист.

Кайл Окпосо Фото: Zuma/TASS

«Я не мог контролировать свои мысли, полностью потерял чувство времени. Так продолжалось несколько дней, несколько очень длинных и тяжёлых дней. В голову лезут самые страшные мысли из возможных, мысли, о которых даже противно думать. Потаённые страхи вылезают наружу — страх остаться без семьи», — говорил Окпосо. Единственное, что спасало игрока в тот момент — чувство, что жена рядом: он трогал её руку с обручальным кольцом, а она приносила полотенца, которые пахли родным домом. Партнёр Окпосо по «Баффало» и «Айлендерс» Мэтт Моулсон ночевал в больнице, а его жена готовила еду Даниэле Окпосо.

Несмотря на относительно скорую выписку, врачи склонялись к отправке форварда в психбольницу. Впрочем, мнение докторов разнилось: Окпосо посетил 15 докторов и прошёл немало тестов, но все анализы давали разный результат. Форвард пил антидепрессанты и снотворное, но и они не помогали ему спать более четырёх часов в день. Окпосо решил заняться своей застарелой проблемой с шеей и обратился к хиропрактику — после первых же манипуляций доктора хоккеист смог наконец полноценно поспать. Осенью 2017-го он вернулся в хоккей, хотя в это возвращение не верили члены его семьи — за полтора месяца Окпосо потерял 11 кг веса (с 97 до 86).

Однако здесь голливудской сказки уже не случилось. В первых 10 матчах нового сезона Окпосо набрал лишь два очка, закончил чемпионат с полезностью «-34», а в самой концовке регулярки получил ещё одно сотрясение. После сезона-2017/2018 и игровое время, и результативность игрока резко сократились: лишь раз за следующие сезоны он пробивал отметку в 30 очков, превратившись в игрока четвёртого звена и завсегдатая рейтингов «худший контракт лиги».

Впрочем, в «Баффало» расставаться с игроком не спешили — там ценили его лидерские качества, благодаря которым два года назад Кайл получил капитанскую нашивку. «Он лучший. Серьёзно. Если надо что-то сказать, он молчать не будет. А так он всегда в хорошем настроении. Подкалывает всех не меньше молодых. Потрясающий капитан», — говорил Расмус Далин об Окпосо. Впрочем, после очередного сезона без плей-офф Окпосо логично захотел иметь шанс выиграть что-то в потенциально последнем сезоне в лиге и попросил менеджера найти варианты обмена.

«Флориде», которая захотела приобрести игрока на дедлайне, уже не были нужны старые бомбардирские достижения. «Пантеры» хотели приобрести габаритного (Окпосо вернулся к 96 кг веса) ветерана в нижние звенья, который мог бы помочь команде играть в её уже фирменном стиле «всех размажем по бортам». Цена, которую «пантеры» отдали «Баффало», была чисто символической — условный пик седьмого раунда и 24-летний защитник из АХЛ. Более того, в такой глубокой команде, как «Флорида», Окпосо мог даже оставаться в ротации.

Кайл Окпосо (слева) Фото: AP/TASS

«Я смотрел, как играет Патрис Бержерон, отмечал маленькие детали в его стиле. Я не за одну ночь решил стать более оборонительным форвардом», — рассказывает Окпосо о том, как поменял свою игру, чтобы успевать за темпом нынешней НХЛ. И хотя ветеран в этом плей-офф голов не забивал, он проявлял себя силовыми, после которых разгонялись контратаки, или выходил в первом звене в момент повреждения партнёров. Хотя Окпосо играет лишь восемь минут за матч, за 11 игр он успел сделать 31 силовой.

«Не так много вещей могут дать тебе выброс чистого дофамина в мозг. Плей-оффный хоккей — одна из них», — говорил Окпосо после одного из матчей. И сейчас форвард, который в карьере почти не играл поздней весной, наслаждается каждым моментом.