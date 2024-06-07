Финны не могут отобрать арену у русских, Шипачёв может поехать в Минск. Итоги дня в хоккее

Главные новости из мира хоккея за 7 июня 2024 года.

В Финляндии не могут отобрать арену в Хельсинки у российских бизнесменов

Мэрия Хельсинки обновила предложение о покупке «Хартвалл-Арены» у российских собственников Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

«На этой неделе мы обновили наше предложение. На нашу предыдущую просьбу о начале переговоров о продаже мы не получили положительного ответа от владельцев арены», — заявил представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла.

Отмечается, что, если владельцы всё же воздержатся от продажи арены, она останется в российской собственности ещё как минимум год или два, а возможно, и дольше. Издание сообщает, что комплекс выставлен на продажу по исключительному решению ЕС и сделка должна быть совершена до 30 июня.

Обновляя своё предложение о покупке, Хельсинки хочет ещё раз убедиться, что сохраняет законную возможность начать процесс экспроприации. Этот вариант не связан с временным окном ЕС.

Однако, по словам источников, ситуация с экспроприацией арены усложнилась. Финские юристы пришли к выводу, что у города нет достаточных оснований для экспроприации стадиона. Некоторые источники подчёркивают, что процесс выкупа или изъятия займёт как минимум год или два, а возможно, и дольше в связи с возможными апелляциями. По официальным оценкам, для получения разрешения на экспроприацию потребуется наличие «общеевропейских интересов».

Минское «Динамо» интересуется Шипачёвым

Одним из вариантов продолжения карьеры нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва является минское «Динамо», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. Однако о конкретике пока говорить рано, так как у центрального нападающего действующее соглашение с казанским клубом на сумму в 75 млн рублей. В столице Беларуси такие деньги платить не готовы, поэтому рассматриваются различные варианты оформления возможного перехода. Сам «Ак Барс» готов расстаться с игроком.

Аверин покидает «Локомотив» после 12 лет в клубе

Ярославский «Локомотив» официально объявил об уходе нападающего Егора Аверина. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Хоккейный клуб «Локомотив» благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе «гол+пас» (248). Егор Аверин – серебряный и дважды бронзовый призёр чемпионатов КХЛ вместе с «Локомотивом». Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» — сказано в сообщении клуба.

«Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Сикурой

Челябинский «Трактор» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим Диланом Сикурой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Форвард всю свою карьеру, кроме последнего сезона, провёл в североамериканских лигах. В НХЛ на его счету 58 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В этих играх Дилан забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач. На драфте НХЛ — 2014 он был выбран «Чикаго» под общим 178-м номером.

В сезоне-2023/2024 Сикура играл за шведский «Шеллефтео». В 49 встречах нападающий записал на свой счёт 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».

Роман Ротенберг останется главным тренером СКА

Совет директоров хоккейного клуба СКА принял решение сохранить пост главного тренера за Романом Ротенбергом. Об этом сообщил председатель совета Александр Медведев.

«Сегодня состоялся совет директоров хоккейного клуба СКА. Главным тренером команды остаётся Роман Борисович Ротенберг. Что жду от команды в новом сезоне? Будет играть не хуже и сыграет не хуже, чем в прошлом сезоне, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».