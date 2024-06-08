«Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ

Дождались! Уже следующей ночью начинается финал Кубка Стэнли — «Флорида», которая ни разу в истории не поднимала трофей над головой, со второй попытки постарается всё-таки забрать титул, а «Эдмонтон» попробует стать первым канадским чемпионом за 31 год. На чьей стороне предпочтения прогнозистов из хоккейного отдела?

«Флорида» — «Эдмонтон»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Коннор Макдэвид при посильной помощи как никогда качественной свиты дотащил «Эдмонтон» до финала Кубка Стэнли. «Ойлерз» блестяще сыграли на своих сильных сторонах, купировали проблемные моменты и воспользовались относительно лёгкой сеткой западного плей-офф. И теперь в Канаде праздник, но, конечно, все там (даже за пределами провинции Альберта) ждут Кубок Стэнли. Возможно, это пиковый момент для «Ойлерз» и трофей необходимо брать сейчас – другого шанса может и не представиться.

Но в соперниках «Флорида», чья победа в этом сезоне будет гораздо логичнее. «Пантеры» за весьма короткий срок проделали путь от южной массовки НХЛ до фаворита, руководство клуба провело блестящую работу по формированию состава, а прошлогодний кубковый поход (внезапно оказавшийся таким длинным) закалил характер и волю костяка команды.

И сейчас «Флорида» не выскочка, не «золушка», как это было в двух прошлых финалах франшизы, а самый настоящий фаворит, заслуженно добравшийся до главной серии сезона. Куражистому, но всё ещё нестабильному «Эдмонтону» будет очень тяжело четыре раза обыграть солидных, со всех сторон подкованных «пантер». Поэтому поставлю на первый Кубок Стэнли для «Флориды».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

«Флорида» вернулась в решающую серию Кубка Стэнли спустя год после поражения в прошлогоднем финале. Тогда команда Пола Мориса нарвалась на идеально собранный «Вегас». Сейчас же как раз «пантеры» выглядят командой без слабых мест. С момента прошлогоднего финала «Флорида» сохранила всех своих лидеров, а также смогла ещё и точечно усилиться, собрав мощнейшую команду. Во всех линиях – начиная с основного вратаря и заканчивая нападением – «Пантерз» имеют преимущество над своим соперником. Коннор Макдэвид и Ко в состоянии украсть один или два матча, но в серии «Флорида» должна побеждать и забирать титул. Главный козырь «нефтяников» — сумасшедшая игра спецбригад. Но в серии с «Рейнджерс» подопечные Мориса показали, что спецбригадами их не запугать. «Флорида» и сама готова разрушить любое большинство соперников, забив при этом важные голы при своей реализации лишнего. Сложно представить себе сценарий, при котором «нефтяники» смогут рассчитывать больше чем на две победы в серии.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Не ожидал появления «Эдмонтона» в решающей серии, хотя присутствие «нефтяников» должно сделать финал более смотрибельным. Но не думаю, что Кубок Стэнли вернётся в Канаду в этом году — «Флорида» по сравнению с прошлым розыгрышем стала более злой, совершенной во всех линиях, нацеленной на трофей, какой ещё совсем недавно были их соседи из «Тампы». «Ойлерз» в любом случае хочется поблагодарить за главную реинкарнацию сезона и в какой-то степени повторение истории «Сент-Луиса» образца 2019 года, но гораздо больший опыт «пантер» в этом противостоянии должен взять своё — южане уже не раз демонстрировали, что звёзды любого масштаба им не страшны.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

«Эдмонтон» не становился чемпионом 34 года. Да что там «Эдмонтон», последней канадской командой, выигрывавшей Кубок Стэнли, был «Монреаль»-1993! Но пусть они ещё подождут вместе с Коннором Макдэвидом. Я буду болеть за то, чтобы «Флорида» взяла свой первый титул в истории. А если ещё и Сергей Бобровский заберёт «Конн Смайт», будет вообще идеально.

Прогноз: 4-2 в серии пользу «Флориды»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Пантеры» должны быть очевидным фаворитом финала. «Флорида» наверняка учла ошибки прошлого розыгрыша, когда в основном за счёт характера и великолепной игры Сергея Бобровского и Мэттью Ткачука вышла в финал. Чтобы побороться за кубок, команде не хватило сил, да и соперник был сильнее. В этом году уже «Эдмонтон» подходит к финалу в статусе прошлогодней «Флориды». Теперь «Пантерз» играют с позиции силы, тем более Боб по-прежнему на высоком уровне, а к мастеровитому и характерному лидеру Ткачуку прибавились Барков, Беннетт и Райнхарт. Тем не менее непростая сетка может сыграть скорее на руку «Эдмонтону». «Нефтяники» настрадались, но показали сильную командную игру, да и лидеры тащат. Возможно, для Макдэвида и Драйзайтля это последний шанс выиграть трофей. Так что, несмотря на статус фаворита у «Флориды», есть ощущение, что в финале своё слово скажут именно канадец и немец из «Ойлерз».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

«Флорида» хороша: команда поочерёдно закрыла лидеров «Тампы», «Бостона» и «Рейнджерс», Александр Барков шикарно играет по обе стороны площадки, Мэттью Ткачук так и остаётся занозой в одном интимном месте для соперников, а Бобровский несокрушим и спокоен. Но «Эдмонтон» приятно удивляет в этом году: той долей прагматизма, которой не хватало до этого, команда обзавелась, Стюарт Скиннер обрёл игру близкого к топу вратаря, а лидеры смертоносно карают за ошибки. По котировкам фаворитами являются «пантеры», но игра в спецбригадах, которая по всем показателям лучше у «нефтяников», решит исход серии.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Эдмонтона»

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