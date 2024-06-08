Убойные спецбригады или лучшие вингеры лиги? Разбираем сильные стороны финалистов НХЛ

Пожалуй, больше всего нынешней паре финалистов не рады в главном офисе НХЛ. Пара из канадского клуба и южной команды — это вернейшая смерть для телерейтингов финала в США, где даже имя Коннора Макдэвида вряд ли привлечёт много нейтральных зрителей из условного Нью-Йорка или Лос-Анджелеса.

Зато для болельщиков это будет прекрасным финалом. Малое количество сенсаций по ходу этого плей-офф и отсутствие «золушек» в поздних стадиях привело к тому, что до заключительных матчей года дошло максимальное количество звёзд. При этом такая комбинация финалистов всё-таки не читалась так, как «Колорадо» — «Тампа» два года назад, и это добавляет финалу лишней интриги. Давайте по полочкам разберём составные части двух команд:

Вратарь

Казалось бы, и по общей статистике в плей-офф, и по таланту Сергей Бобровский превосходит Стюарта Скиннера. У Боба есть совсем свежий опыт финала, опыт почти единоличного вытаскивания серии, а про регулярочные трофеи и подвиги мы даже и говорить не будем. Однако для «Флориды» здесь не всё так просто.

В этом плей-офф хоккейный мир увидел двух Скиннеров: первый в серии с «Ванкувером» доигрался до попадания в запас, отражая на момент посадки менее 88% бросков. Второй вернулся в ворота при счёте 2-3 в серии, выиграл оба критических матча и помог своей команде пройти в главный финал, отражая на отрезке из восьми матчей 92% бросков. В шестом матче, когда «Эдмонтон» проиграл «Далласу» по броскам 10-35, только голкипер не дал случиться седьмой игре.

Стюарт Скиннер Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Для голкипера кураж и «горячесть» зачастую важнее класса — и их может хватить даже на полноценную семиматчевую серию. А ведь если брать продвинутую статистику, то в отражении высокоопасных бросков у двух голкиперов полное равенство, по 85% сейвов. Вопрос в другом — а не выветрился ли этот кураж за то время, что команды сидели без матчей?

Преимущество: «Флорида».

Защита

Стоит отдать должное всему тренерскому штабу «Эдмонтона». «Ойлерз» долгое время были местом, где могли испортить карьеру даже первому номеру драфта, а люди, не играющие с Макдэвидом, закисали. Однако с отставкой Джея Вудкрофта в начале сезона сменился и ассистент, отвечающий за оборону — им стал легендарный Пол Коффи. Член Зала славы не был образцом защитника-домоседа, но смог провести неплохую разъяснительную работу с коллективом. Крис Ноблох в нужный момент правильно перемешал пары и не побоялся поставить в состав относительного молодого Филиппа Броберга. И хотя оборона «Ойлерз» в этом плей-офф иногда радовала чужих болельщиков нелепейшими ошибками, прошлогоднего шоу косяков образца серии с «Вегасом» уже не было.

«Флорида» может ответить на это классом своих защитников, которые в составе «пантер» сделали мощный рывок вперёд. В первую очередь это касается Густава Форслинга, который из парня с драфта отказов превратился в универсального защитника, грамотно играющего в своей зоне. Не стоит забывать и Брэндона Монтура, чью карьеру чуть не угробили в «Баффало», а в новом клубе он превратился в основного игрока большинства. Наконец, третью пару своим опытом цементируют Дмитрий Куликов и Оливер Экман-Ларссон. Если в прошлом финале защита была слабым местом «пантер», то в этом может стать самым сильным.

Преимущество: «Флорида».

Линия центров

Можно выиграть Кубок без основного вратаря, без первого защитника, но без звёздного центра в последние 20 лет этого точно не сделать. Исключением из этого правила кому-то может показаться «Сент-Луис»-2019, но для Райана О’Райлли это был первый сезон в хорошей команде, да и за его спиной играли Брэйден Шенн и молодой Роберт Томас: глубина была приличной.

Понятно, что против связки Макдэвид — Драйзайтль здесь бороться нереально. Александр Барков может вытянуть соперничество с лидером «Эдмонтона» — всё-таки не зря каждый год он называется самым недооценённым игроком лиги, и это даже в какой-то степени говорит о его переоценённости. Барков, кроме того, стабильно забирал самые сложные смены против первых звеньев восточных команд, из-за чего Кучеров, Зибанеджад и Пастрняк в плей-офф обходились бомбардирскими крохами.

Александр Барков Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Ну а после первого звена класса в линии центров уже больше у «Эдмонтона». Понятно, что роскошь иметь второго центра уровня Драйзайтля есть только у одной команды, которая наконец ушла от практики сводить двух лидеров в одном звене. В четвёртом звене там выходит опытнейший Адам Хенрик, который играл в финале ещё вместе с Ковальчуком. Единственный повод для беспокойства «Ойлерз» — их центры хуже выступают на точке, специалистом по вбрасываниям в их составе можно назвать только Хенрика.

Преимущество: «Эдмонтон».

Крайние форварды

Ну здесь «пантер» перебить нереально. В первом звене у них выходит забивший 57 голов в этой регулярке Сэм Райнхарт, во втором – не нуждающийся в представлении Мэттью Ткачук, а в третьем с урезанным игровым временем играет Владимир Тарасенко, забивший победный для его команды гол в серии с «Рейнджерс». Суперветеран Кайл Окпосо не всегда попадает в состав этой «Флориды», в то время как более возрастной Кори Перри сейчас надёжно прописался в третьем звене соперников, не забросив ни одной шайбы в плей-офф.

И тут, конечно, у «нефтяников» довольно бледный вид. Эвандер Кейн, который пару лет назад возродил свою тонущую карьеру в «Эдмонтоне», выглядит здесь самым опасным вингером вне первого звена, но при этом он не забивает семь игр подряд и не смог доиграть шестой матч с «Далласом» из-за непонятной травмы. Все остальные крайки «Ойлерз» забили девять голов за три раунда, и эта цифра говорит сама за себя.

Преимущество: «Флорида».

Спецбригады

Фактор игры в неравных составах может быть нивелирован линией судейства. Сложно забыть седьмой матч финала-2019, где судьи дали лишь одно удаление за выброс шайбы — разбирайтесь сами, ребята! В прошлом финале свистки звучали гораздо чаще, и касалось это не только удалений за грубость и драк, которых год назад было предостаточно: команды нередко играли в большинстве.

Обе команды подходят к плей-офф с отличной статистикой спецбригад: но если у «Флориды» они просто хороши (23,2% в большинстве и 88,2% в меньшинстве), то статистика «Эдмонтона» просто сводит с ума. «Нефтяники» реализовали 37% своих попыток в большинстве и нейтрализовали 93,9% удалений, пропустив лишь три гола в меньшинстве. При этом обе команды играли против сильных оппонентов: «Нефтяники» развалили второе лучшее меньшинство лиги («Лос-Анджелес»), а «пантеры» нейтрализовали две из трёх лучших спецбригад большинства лиги («Тампа-Бэй» и «Рейнджерс»).

Несмотря на хорошую организацию обеих бригад, здесь предпочтительнее выглядит «Эдмонтон». Их игра в неравных составах позволяла им выигрывать матчи не раз, показывая порой запредельную эффективность.

Преимущество: «Эдмонтон».

Тренерский штаб

Пол Морис уже в 35 лет был главным тренером игравшей в финале команды — для XXI века достижение прекрасное. Правда, после этого 20 лет карьеры Мориса прошли без особого блеска в командах-середняках — и шанс, полученный во «Флориде», казался странным шагом менеджмента команды, которая уволила построившего великолепную атакующую команду Эндрю Брюнетта. Но на самом деле Морис не только построил команду, сыгравшую в двух финалах, но и полностью изменил её игровую философию, и опыт многочисленных поражений рано или поздно должен принести победу.

Крис Ноблох Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

Крис Ноблох при назначении казался не то что бы комической фигурой, но все напирали на то, что он был бывшим тренером Макдэвида — казалось, капитан окончательно подмял под себя команду. Однако экс-тренер фарма «Рейнджерс» оказался расчётливым специалистом, который здорово подстраивался под соперников и вносил правильные изменения в состав. Кроме того, здорово работают и его помощники, которые и отвечают за спецбригады, ну а роль Пола Коффи в росте защитников «Ойлерз» мы уже отмечали.

Преимущество: ничья.