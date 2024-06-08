Овечкин сыграл в футбол, Кросби близок к новому контракту. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 июня 2024 года.

Компания Зарипова по производству клюшек закончила 2023 год с убытком в 288 млн рублей

ООО «ЗаряД» в 2023 году продемонстрировало убыток в 288 млн рублей, сообщает «Бизнес ONLINE» со ссылкой на отчётность компании. Годом ранее убыток составлял 46 млн рублей. Выручка составила 288 млн рублей, что на 16% меньше, чем в 2022 году. Суммарный накопленный убыток челнинского завода клюшек с начала деятельности достиг 582 млн рублей.

Напомним, ООО «ЗаряД» открылось в 2016 году. Компания, расположенная в Набережных Челнах, стала первым российским производителем клюшек. Её основал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, тогдашний капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала. Ещё 25% записано на генерального директора «Трактора» Ивана Савина, а 50% — на подконтрольное «Росатому» АО «Юматекс».

Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

The Athletic рассказал о ситуации с переговорами Кросби и «Питтсбурга» о новом контракте

Журналист Роб Росси в статье на сайте The Athletic рассказал о текущей ситуации с переговорами нападающего Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз» о новом контракте.

«Ожидается, что переговоры вскоре активизируются, возможно, во время лагеря новичков в Баффало. Руководители «Питтсбурга» действуют так, как будто следующий контракт Кросби будет заключён этим летом. Произойдёт ли это 1 июля или позже, вероятно, будет больше зависеть от того, сколько изменений в составе генменеджер клуба Кайл Дубас запланировал в следующие несколько недель», — сказано в статье.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

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Журналисты ESPN дали прогноз на исход финальной серии Кубка Стэнли — 2024

Журналисты ESPN дали прогноз на исход финальной серии Кубка Стэнли — 2024, в которой сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Большинство специалистов считают, что победителем нынешнего плей-офф станет «Флорида». За её победу проголосовали 14 из 22 журналистов. При этом ни один из голосовавших не считает, что серия закончится менее чем за шесть встреч.

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 9 июня на домашнем льду «пантер». Начало — в 3:00 мск.

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней и Виталием Фридзоном, а также со звёздами шоу-бизнеса. Фотографию с матча в своих социальных сетях опубликовал один из его участников Илья Мелешкин. «Готовимся к Евро», — подписал фото Мелешкин.

Напомним, команда Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» завершила сезон после того, как уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ со счётом 0-4. Капитан «столичных» не отметился результативными действиями в кубковых матчах.

«Каролина Харрикейнз», в составе которой выступает Орлов, вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли — 2024, проиграв серию во втором раунде плей-офф тем же «синерубашечникам» со счётом 2-4. Российский защитник в 11 матчах набрал 6 (2+4) очков.

Силаев и Демидов попали в топ-3 итогового рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Hockey News

Защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий «СКА-1946» Иван Демидов вошли в топ-3 рейтинга предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News. Всего в рейтинге оказалось шесть российских хоккеистов, а также один белорус.

Топ-10 выглядит так:

1. Маклин Селебрини (нападающий, университет Бостона)

2. Иван Демидов (нападающий, «СКА-1946»)

3. Антон Силаев (защитник, «Торпедо»)

4. Зив Буйум (защитник, университет Денвера)

5. Сэм Дикинсон (защитник, «Лондон Найтс»)

6. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат»)

7. Артем Левшунов (защитник, университет Мичигана)

8. Зэйн Парех (защитник, «Сагино Спирит»)

9. Тидж Игинла (нападающий, «Келоуна Рокетс»)

10. Конста Хелениус (нападающий, «Таппара»)

Другие россияне, попавшие в рейтинг:

18. Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо»)

24. Никита Артамонов («нападающий, «Торпедо»)

38. Егор Сурин (нападающий, «Локо»)

65. Матвей Шуравин (защитник, ЦСКА).