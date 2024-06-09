«Пришлось выдать ордер на его арест». Америка без ума от Бобровского в финале Кубка Стэнли

Сергей Бобровский великолепно отыграл первый матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Голкипер «Флориды» остановил звёздных соперников – не просто остановил, а смог «засушить»! И Коннора Макдэвида, и Леона Драйзайтля, и остальных, менее популярных хоккеистов «нефтяников».

Боб отразил все 32 броска и буквально на себе вытащил «Пантерз». И заслуженно получил звание первой звезды матча. Теперь «Флорида» ведёт в серии со счётом 1-0.

Это выступление российского вратаря стало главной темой для обсуждения после стартового матча финала Кубка Стэнли в североамериканской прессе. Бобровский по-настоящему захватил умы! Что же говорят о нашем голкипере и его игре?

«Бобровский в головах игроков «Эдмонтона»

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор отметил, что Бобровский вполне может быть претендентом на «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.

«Что говорят об игроках в важных матчах? Что они делают нечто яркое в таких встречах?

Сегодня эта мантия достаётся Бобровскому.

Ещё есть место, куда упадут головы «нефтяников», оттуда они скажут самим себе, что это была далеко не лучшая игра в их исполнении, и временами они создали слишком много для каждого из «пантер», кроме Бобровского.

В такой серии игра каждого начинается на определённом уровне и постепенно повышается. Если этого не произойдёт, вы проиграете.

Если игра «Эдмонтона» станет лучше, у них будут шансы. Много.

Если, в конце концов, игра Бобровского станет ещё лучше – и он сможет удержать этот уровень в течение четырёх или пяти матчей – то вручите ему «Конн Смайт».

Поскольку Вратарь Боб стал самым ценным игроком первой встречи, а «нефтяники» — всего лишь финалистами», — написал Спектор.

Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Журналист The Athletic Майкл Руссо в своих социальных сетях восхитился игрой Сергея: «Боб грабит Макдэвида. Боже мой».

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт также положительно оценил старания россиянина: «Боб выкладывается на все 100. Безумное выступление».

Журналист Стивен Уайно отметил, что проблема была не в хоккеистах «Эдмонтона» и что они играли правильно.

«У Боба есть силовое поле вокруг ворот. «Ойлерз» всё делают правильно: от Макдэвида, который играет как Макдэвид, до передач и так далее — но они не могут пробить Сергея. Боб определённо в головах «нефтяников», — написал Уайно.

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен также восторгался российским голкипером: «Сергей Бобровский был просто великолепен. Фактически он был идеален».

«Один из самых запоминающихся перформансов вратарей в новейшей истории»

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Даниель Ньюджент-Боуман с юмором отреагировали на шикарное выступление Сергея и отметили ряд достижений, установленных 35-летним вратарём.

«Посмотрим, доберётся ли Сергей Бобровский до второго матча или «Флорида» не сможет вовремя вызволить его из тюрьмы округа Бровард.

Ордер на арест вратаря «Пантерз» пришлось выдать поздно вечером после того, как он грабил «Эдмонтон» налево и направо и украл первый матч финала Кубка Стэнли, принеся победу «пантерам» со счётом 3:0 на «Амерант Банк Арене».

«Флориду» не переигрывали так сильно на протяжении всего плей-офф, но игра Бобровского была просто из ряда вон выходящей. Он пропустил два или меньше голов в 11-й раз за последние 12 встреч в старте.

Насколько доминировали «Ойлерз»? Они перестреляли «Флориду» со счётом 32:18 и, по данным Natural Stat Trick, имели преимущество 18:6 по моментам с высокой опасностью во всех ситуациях.

Бобровский, сделавший 32 сейва, провёл «сухой» матч (16-й в плей-офф) в первой встрече финала Кубка Стэнли — последний раз это достижение покорилось Роберто Луонго в 2011 году. В возрасте 35 лет и 262 дней Бобровский стал самым возрастным вратарём, в стартовом матче финала оформившим шат-аут.

Последним голкипером с «сухарём» в любой встрече финала в возрасте 35+ лет был Тим Томас, у которого их было два за «Бостон» в возрасте 37 лет в 2011 году. Бобровский стал первым вратарём, выигравшим матч в финале Кубка Стэнли в возрасте 35 лет и старше, после Мартина Бродо в 2012 году.

Бобровский устроил шоу в этой встрече», — говорится в сообщении.

Сергей Бобровский Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Журналист AP News Стивен Уайно отметил, что голкипер совершал ошибки, но сам же исправлялся – ещё и сдержал турборежим от Макдэвида.

«Сергей Бобровский в первую смену потерял шайбу, но исправил ошибку. В какой-то момент он потерял клюшку на 30 секунд и всё равно делал сейвы. Коннор Макдэвид нанёс шесть ударов в створ, и ни один из них не завершился голом.

Бобровский провёл мастер-класс против Макдэвида, и каждый игрок, который осмелился протестировать его и его товарищей по команде, набрасывался на ворота Сергея, когда представлялась такая возможность. В результате «Флориду» переиграли, но она одержала победу в первом матче финала Кубка Стэнли.

Что касается вратаря, которого все просто называют Боб: он остался непобедимым, отразив все 32 броска, которые прилетали со всех сторон и в любой ситуации, в одном из самых запоминающихся перформансов вратарей в плей-офф в новейшей истории.

Скандирования «Бобби! Бобби!» повторялись снова и снова, когда Бобровский отразил несколько бросков после выходов один на один, остановил Макдэвида, когда трёхкратный MVP перешёл в турборежим и облетал весь лёд перед и за воротами. Сергей превратил ворота «Флориды» в неприступную крепость. Благодаря ему «пантеры» впервые в истории франшизы лидируют в финале Кубка и теперь находятся в трёх победах от того, чтобы впервые завоевать священный хоккейный трофей», — написал Уайно.

«Безумный, «мудрая душа», «любимец фанатов» и «идеальный»… на данный момент»

Обозреватель Sportsnet Люк Фокс посвятил Бобровскому крупный материал, в котором привёл цитаты его товарищей по команде. И сам дал характеристику россиянину.

«Однажды главный тренер «Флориды» Пол Морис выходил с катка, выглянул в коридор — и протёр глаза.

Там он увидел Сергея Бобровского — ценного стартового вратаря и самый дорогой актив франшизы, — занимающегося тяжёлой атлетикой уровня Олимпийских игр.

«Он играл в тот вечер, — недоверчиво вспоминает Морис. — Я не знаю, какого чёрта он делает. Но мне не нужны мнения по этому поводу. Иногда ты держишь глаза закрытыми и продолжаешь двигаться вперёд».

Сергей Бобровский Фото: Julia Nikhinson/AP/ТАСС

Поговорите с теми, кто вращается вокруг центральной загадки клуба, ставшей первой звездой стартового матча финала, и вы получите целый шведский стол описаний.

Человек с самым банальным прозвищем — Боб — совсем не банальный.

В команде его называют «мудрой душой» и «спокойным» человеком.

Его описывают как «самого трудолюбивого работника в команде», «безумного» и «нереального».

«По моему мнению, лучший вратарь в мире», — говорит Антон Лунделль.

Давайте добавим к этим описаниям «лидер за «Конн Смайт», «любимец фанатов» и «идеальный»… на данный момент.

Крики «Боб-би!» от любителей кошек (имеются в виду фанаты «пантер». – Прим. «Чемпионата») громко звучали до, во время и после перформанса 35-летней звезды и финалиста «Везины». Из 32 бросков, которые Бобровский отразил, многие были очень хорошими. Так обстоит дело, когда клуб, который вы спасаете, проигрывает по количеству высоких шансов в три раза (6:18) и должен с трудом пробиваться через три устрашающих игры в большинстве от «Эдмонтона».

Бобровский остановил Райана Ньюджент-Хопкинса при выходе один на один. Он не раз оформлял отказ на ленточке ворот Заку Хайману — игроку с сезоном на 50+ голов. И он разгадал волшебников Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля во время некоторых мощных розыгрышей.

Бобровский справлялся со всем.

Что способствует пути Бобровского к величию в большей части матчей во время этих двух выходов в финал Кубка, так это состав помощников, показывающих самую скудную игру в обороне в хоккее. Под конец его контракта на $ 70 млн, который когда-то висел на шее хоккеиста и организации как ярмо, парни перед ним стали играть лучше.

Они помогают друг другу. Но в первом матче финала всю тяжёлую работу выполнял Боб, пока «Флорида» наконец не засушила игру в безопасно и умно сыгранном третьем периоде.

Физически гибкий, но строгий относительно рутинных дел, Бобровский изучает каждый пропущенный гол и регулярно выходит на лёд на целый час раньше своих товарищей по команде, чтобы иметь возможность потренироваться перед тренировкой.

Когда результаты настолько хороши, другие «пантеры» не ставят под сомнение порой неортодоксальные методы, которые вратарь использует для их достижения.

Прямо сейчас, учитывая ставки и первое в истории «Флориды» лидерство в финале Кубке Стэнли, а также тот факт, что самые страшные голеадоры в хоккее даже ни разу не зажгли лампу за его спиной, трудно найти вратаря лучше, чем Боб», — написал Фокс.