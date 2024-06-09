Мир восторгается Бобровским, «СКА Арена» пострадала от пожара. Итоги дня в хоккее

Тренеры, эксперты и даже игроки соперников не скупятся на похвалы новокузнецкому голкиперу.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 9 июня 2024 года.

«СКА Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара

Минувшей ночью произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м, сообщает телеграм-канал 78. Предварительная причина — неисправность проводки. Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадали поверхность арены, часть трибуны и видеобортики. Устанавливается сумма ущерба.

Напомним, в апреле был арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, которого обвиняют в присвоении или растрате, совершённой организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

В СКА дали официальный комментарий по поводу пожара на «СКА Арене»

В СКА дали официальный комментарий по поводу пожара на «СКА Арене». Напомним, сегодня из-за неисправной проводки на спортивном сооружении в Санкт-Петербурге произошёл пожар, площадь которого составила около 225 кв. м.

«После завершения игр плей-офф и сейчас ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки «СКА Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», — говорится в официальном заявлении пресс-службы петербургского клуба.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касательно продолжения игры армейского клуба на стадионе в следующих сезонах КХЛ.

Кожевников — о Бобровском: величайший, однозначно заслужил «Везину»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3).

«Бобровский — величайший вратарь. Это было понятно, он не первый сезон такой проводит. Сейчас они попали в финал второй год подряд. Он великий вратарь современности, даже не о чем говорить. Просто Мастер с большой буквы. Его можно назвать одним из лучших в мире на данный момент. Он однозначно заслужил приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи».

«Не знаю, встречал ли я кого-то похожего на него». Морис — о разговоре с Бобровским

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил разговор с вратарём Сергеем Бобровским во время одной из прогулок. Тренер и Бобровский говорили о жизни и России, а Морис поразился жизненным взглядам и рассудительности россиянина.

«Если бы вы смогли прочитать расшифровку того разговора, то подумали бы, что Бобровскому 57 лет, а мне – примерно 30. Не знаю, встречал ли я кого-то похожего на Сергея. Я знаю о нём не более 10%. Сергей – умный и очень целеустремлённый человек, и он разработал собственную программу, которая позволяет ему показывать великолепную игру», – цитирует Мориса Sportsnet.

«Главная причина победы». Вратарь «Эдмонтона» восхитился игрой Бобровского в первом матче

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отметил игру своего коллеги по амплуа Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский голкипер «Флориды» отразил все 32 броска и помог «Пантерз» выиграть первый матч серии со счётом 3:0.

«Несмотря на то что мы пропустили первыми, я думаю, что наша команда хорошо отыграла все полные 60 минут. Мы играли потрясающе на протяжении всей встречи. Мы действительно доминировали. Игра Боба имела огромное значение и стала главной причиной, по которой они смогли победить», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

«Он олицетворяет всё, что ты хочешь видеть в партнёре по команде». Ткачук — о Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о российском голкипере своей команды Сергее Бобровском, оформившем шат-аут в сегодняшнем первом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Он олицетворяет всё, что ты хочешь видеть в партнёре по команде, особенно во вратаре», — приводит слова Ткачука журналист The Athletic Крис Джонстон в социальных сетях.

Журналист НХЛ — о первом матче финала КС: Боб определённо в головах «нефтяников»

Журналист НХЛ Стивен Уайно прокомментировал великолепную игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«У Боба есть силовое поле вокруг ворот. «Ойлерз» всё делают правильно: от Макдэвида, который играет как Макдэвид, до передач и так далее — но они не могут пробить Сергея. Боб определённо в головах «нефтяников», — написал Уайно в своей соцсети.

Алексей Кручинин стал игроком «Северстали»

Нападающий Алексей Кручинин подписал контракт с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

С 2022 года 33-летний форвард выступал в составе нижегородского «Торпедо» и выходил на лёд в качестве капитана команды. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».