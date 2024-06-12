«Слушаем Руа с открытым ртом. Он знает всё о победах». Интервью с русским защитником НХЛ

Александр Романов вырос в одного из лидеров «Айлендерс», а следующий сезон станет для него уже пятым в сильнейшей лиге мира.

24-летний защитник Александр Романов с показателем полезности «+23» за прошлый регулярный чемпионат НХЛ является одним из лидеров «Нью-Йорк Айлендерс». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» российский игрок обороны рассказал о совместной работе с легендарным Патриком Руа, дружбе с Семёном Варламовым и Ильёй Сорокиным, дресс-коде и требованиях Лу Ламорелло, а также признался, кому симпатизирует в финале Кубка Стэнли.

«Руа полностью всё изменил. Даже тренировки поменял, образ жизни стал другим»

— Как оцените завершившийся сезон для «Айлендерс»?

— Считаю, что сезон получился двояким. Первая половина была не лучшей, много травм, которые мешали нам держаться в топе. Но даже при таком раскладе команда играла хорошо. Мы никогда не были аутсайдерами, всегда понимали, что с нами сложно играть, можем победить любого. Чаще проигрывали командам с нижних строчек таблицы, чем более сильным соперникам. Мы играем в силовой хоккей, и неважно где: в нападении или обороне. В хоккей с хорошей структурой игры. Была система, которой мы придерживались, команда выглядела здорово.

— Запомнились отставка Лэйна Ламберта с поста главного тренера и назначение Патрика Руа.

— Да, у нас поменялся тренер, были неудачи, но затем команда встрепенулась, начали привыкать к новой системе игры. Она поменялась в зоне атаки, в обороне, в средней зоне, — Руа полностью всё изменил. Даже тренировки поменял, образ жизни стал другим. Как оказалось, всё в лучшую сторону. Да, мы долго привыкали, у кого-то были недопонимания, к каждому человеку нужен свой подход, но в итоге все уловили и приняли требования Патрика. Мы сначала даже не выходили в плей-офф, были призрачные шансы, но потом ударно провели концовку регулярного чемпионата. Причём соперники были серьёзные, одна ошибка могла оказаться решающей.

— Александр, расскажите поподробнее о работе с легендарным Патриком Руа. Какой это тренер?

— Идея игры при нём рассчитана на силовой хоккей. Руа говорит нам такие вещи: «Я не хочу, чтобы мы были командой, которая играет от обороны. Да, нам важно хорошо действовать в защите, но нужно много создавать в атаке». Раньше мы действительно неплохо играли в обороне, но мало забивали. В последних играх сезона прорвало, поменяли систему, идею, играли на кураже. Ментально тяжело выходить на лёд и не знать, как сложится матч. Но когда у тебя серия из побед, то становится проще. Набираешь ход, знаешь, что переломишь противника. Важен настрой победителя, он очень многое решает в хоккее и команде. Никогда нельзя соглашаться с поражением.

— Какой Руа человек, как он ведёт себя в коллективе?

— Он человек, который не проигрывает. Человек-победитель, знает, как добиваться победы не только в хоккее, но и в жизни. Патрик всегда ищет выход из любой ситуации, из любой проблемы. Он всё выиграл в НХЛ, собрал все трофеи, стал чемпионом, работая с юниорской командой «Квебек Ремпартс». Руа всегда заинтересован только в победе нашей команды, постоянно гнёт свою линию. Руа не просто звезда, а человек, который хочет побеждать всегда и везде. Это очень ценное качество.

— Как в «Айлендерс» восприняли смену главного тренера?

— Ему даже не нужно было себя ставить в новом коллективе, все хоккейные люди знают, кто такой Патрик Руа. Слушаем его с открытым ртом. Он знает всё о победах, знает, как быть номером один.

— Руа — известный в прошлом вратарь, а как он работает со всей командой?

— У него отлично получается. Он как раз больше работает с защитниками и нападающими, а у голкиперов есть тренер вратарей. Патрик занимается структурой игры в целом.

ПАТРИК РУА Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Руа нам говорил: «Настраивайте себя на каждый матч, как на игру в казино и блэкджек»

— Как думаете, почему не получилось у Ламберта?

— Мне всё нравилось, никакого негатива никто не испытывал, но таково решение руководства клуба.

— «Айлендерс» упустили очень много побед, когда вели в счёте. Почему так получилось?

— Очень острая проблема. Наверное, это странный пример для хоккея, но Руа нам говорил: «Настраивайте себя на каждый матч, как на игру в казино и блэкджек». Ты приходишь, ставишь ставку, удваиваешь, продолжаешь ставить дальше. Если ставка не заходит, то возвращаешься на базовую позицию первой ставки. Неважно, какой счёт, нужно всегда выходить на матч, держа в голове свой хоккей, свою структуру игры. Мы показываем свой хоккей, несмотря ни на что. Делаем свою работу, а если пропустили гол, то следующая смена должна быть максимально чёткой. Забили — ещё чётче, лучше, стабильнее. В голове всегда присутствует мысль: неважно, какой счёт и что происходит в игре. Важны рациональность и холодная голова.

— Каково ваше отношение к правилам, установленным президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло? Запрет носить бороду, строгий дресс-код перед играми и так далее.

— В НХЛ есть команды, которые приезжают на арену в обычной повседневной одежде. У нас должен быть костюм, галстук, до блеска вычищенная обувь. Бороды не должно быть, обязательно короткая стрижка. Кто-то считает, что Лу — строгий руководитель, но он честный и справедливый человек. Наш генеральный менеджер — большой авторитет в команде. К каждому игроку он относится замечательно, делает для него всё. Пусть говорят что угодно, но для меня Лу один из самых уважаемых людей в хоккейном мире. Его правила я принимаю с уважением. Не такие уж они и тяжёлые: побриться и выглядеть опрятным.

— Удалось лично пообщаться с Лу, впечатления положительные?

— Много раз общались. Впечатления только позитивные. Человек живёт хоккеем, командой, интерес номер один — его команда, за своих игроков он стоит горой.

«Варламов — это пример для подражания любого хоккеиста. Он настоящий атлет»

— Как вам удалось заработать показатель полезности «+23»?

— Когда-то это удача, где-то ты выскочил на смену и получил «+1», а сам ничего не сделал (смеётся). В общем и целом я повторюсь: надо выходить играть с холодной головой, сосредоточенным, готовым к матчу. Бывало, что я уходил со льда с показателем «-4» и становился худшим в команде, случалось наоборот — «+3», забивал, отдавал передачу. Главное — выполнять свою работу добросовестно и на 100%. Не тупить, сыграть правильно. Тогда придёт результат в любом аспекте. Самое приятное — это когда выигрывает команда. Ты ходишь и радуешься. Так что я не считаю свои «+23» каким-то достижением. Хоккей всегда отдаёт всё в ответ.

— Расскажите про российскую бригаду вратарей в «Айлендерс», насколько тот же Семён Варламов важен в раздевалке?

— Это мои друзья, а не просто партнёры. Приятно провести с Семёном и Ильёй время, пообщаться. Ребята — профессионалы своего дела. Семён — это пример для подражания любого хоккеиста. Человек считался вторым вратарём в этом году, но в итоге всем всё доказал. Мы с Варламовым поочерёдно приходим первыми в раздевалку. Семён всегда делает свою разминку, никогда не халтурит, следит за здоровьем, питанием, тренировками. Он настоящий атлет. Он и при Ламберте получал своё игровое время, а при Руа играл даже больше Сорокина.

— А что можете сказать про Илью Сорокина?

— Приблизительно то же самое. Поражения и победы всегда нужно принимать с холодной головой, что Илья и делает. Он знает своё дело, правильно питается, ведёт здоровый образ жизни. Поэтому они и игроки НХЛ, а также одна из сильнейших вратарских пар в лиге. Реально рабочие лошадки, которые знают, к чему идут, и знают, что делают.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Мучились с «Каролиной» в регулярке, в итоге попали на них в плей-офф»

— Складывается впечатление, что для «Айлендерс» неудобен стиль игры «Каролины». Почему вы проиграли этой команде в первом раунде Кубка Стэнли?

— «Каролина», наверное, единственная команда в лиге, с которой последние два сезона нам тяжело играть. Мучились с ними в регулярке, в итоге попали на них в плей-офф. Проигрывали в овертайме, пропускали нелепые голы, постоянно какая-то непруха и невезение. Хотя играли на равных, ни в чём не уступая. Например, у «Флориды» выигрывали в регулярке, у «Далласа», «Бостона», а вот с «Каролиной» постоянно проблемы. С ними сложнее всего. Бывало, не забивали свои моменты, вратарь тащил, но никаких отговорок быть не может. Таков хоккей.

— Чувствуете, что постоянно прибавляете, становитесь более опытным защитником?

— Да, особенно когда стараешься сам прогрессировать не только за счёт опыта, а не останавливаться на достигнутом, постоянно тренироваться, разбирать свои игры. Тогда прогресс не заставит себя ждать. Кстати, у тебя может и не быть опыта, есть ведь новички, которые в первый же год выдают шикарный сезон. А можно быть опытным и провалить сезон, здесь всё зависит от того, как ты сосредоточен и хочешь ли играть лучше каждый день. Когда ты стараешься, то всегда растёшь. У меня будет уже пятый сезон в НХЛ, но работы ещё много.

— Вам по душе силовой хоккей?

— Силовой хоккей силовому хоккею рознь. Мы не просто хотим играть в силовой хоккей от обороны и всех бить, а, как говорит Патрик Руа, многое создавать в зоне атаки. Есть куда развиваться, расти, работать над нападением, создавать, забивать и отдавать. Нереально выиграть без сильной игры впереди. Посмотрите, как играет «Флорида» в обороне, но в то же время она создаёт и забивает, плюс сильная вратарская позиция. Ключ к победе — когда все три аспекта выглядят слаженным механизмом, а каждый в команде выполняет свою работу на высоком уровне.

«Мне импонирует игра «Флориды», их стиль полностью отлажен»

— Дедушка и папа подсказывали вам по ходу сезона (тренер Зинэтула Билялетдинов и агент Станислав Романов. — Прим. «Чемпионата»)?

— Конечно, постоянно. Это традиционный вопрос (смеётся). Мы часто созваниваемся, разговариваем об играх. Может, каких-то конкретных подсказок нет, как было в ЦСКА и молодёжке. Всё-таки в «Айлендерс» есть тренеры, которые всё разжёвывают. Скорее, получаю от родных больше советов, чем обучения и наставничества.

— Как вам жизнь в Нью-Йорке?

— Мы живём не в самом Нью-Йорке, а в 50 минутах от него, в Лонг-Айленде. В Нью-Йорке много хаоса и шума, очень многолюдный, густонаселённый, загруженный город. В Лонг-Айленде нам спокойнее.

— Как ваши дела с английским языком, он становится лучше?

— В процессе. Конечно, неидеально его знаю, но прилично подучил, понимаю и разговариваю.

— Дерби с «Рейнджерс» по-прежнему главное в чемпионате?

— Так любят говорить и писать журналисты. Да, это всегда интересно и напряжённо, пресса и фанаты подстрекают, но мы к каждому матчу подходим как к самому важному. Если каждую встречу проводить так, будто это игра плей-офф, то тогда появится результат.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ И НОА ДОБСОН Фото: Joe Maiorana/AP Photo/ТАСС

— Часто общаетесь с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным?

— С Панарой редко пересекаемся, только во время или после матчей. В основном общаемся с Игорем, с Ильёй Сорокиным они вообще большие друзья, но я тоже общаюсь. Игорь приглашал нас к себе домой, проводили время вместе. Я ему написал и поздравил с хорошим сезоном.

— Как ваша коммуникация с Русланом Исхаковым из системы «Айлендерс»?

— О, это один из самых давних моих друзей! Мы в «Крыльях» играли вместе, в «Красной Армии» не только играли, но и жили в одном номере. Мы с Русланом всегда на связи.

— Следите за финалом Кубка Стэнли?

— Да, интересное противостояние. У меня уже есть мнение о вероятном победителе, но озвучивать его не буду (смеётся). А так мне всё более-менее понятно. Мне импонирует игра «Флориды», их стиль полностью отлажен. Лет пять назад команда была незаметна, а сейчас сильно прибавила во всех аспектах.

— Как планируете провести летний отпуск?

— В принципе, я уже восстановился после сезона, набрался сил. Летим всей семьёй на отдых. Там буду продолжать ходить в зал, наращивать физическую нагрузку. Вставлять ноги в коньки до июля не планирую, так как было повреждение. Так что без спешки, пока хожу в зал и тренируюсь там, а с июля — на лёд.