Бобровским восхищаются в США, «Торпедо» подписало канадского новичка. Итоги дня в хоккее

В Америке отреагировали на исторический драфт российской хоккеистки

Пресс-служба «Бостона» отреагировала на драфт россиянки Илоны Марковой.

«Из России с любовью. Добро пожаловать в Бостон, Илона!» — написано в посте клуба в соцсетях.

Напомним, Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Марковой 22 года, с 2018 года она выступает за уфимский клуб «Агидель», хоккеистка является воспитанницей нижегородского СКИФа. В регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/2024 Маркова в 42 матчах набрала 40 очков, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ Маркова набрала 10 очков (5 голов + 5 голевых передач). В составе «Агидели» Маркова трижды выигрывала ЖХЛ (2019, 2021, 2023).

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Легенда НБА Чарльз Баркли нецензурно восхитился игрой Бобровского

Член Зала славы баскетбола, легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли высоко оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (2-0).

«Эдмонтон» в первой встрече финала играл отлично, но победить не смог — Бобровский был чертовски хорош (в оригинале использовалось нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»). Извините, он был просто великолепен. Прошу прощения, у вас ведь дома дети (улыбается). Он был потрясающим», — заявил Баркли в эфире Sportsnet.

Напомним, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Драйзайтль высказался о своём хите, после которого капитан «Флориды» Барков получил травму

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свой хит на Александре Баркове, после которого капитан «Флориды Пантерз» получил повреждение.

«Я не думаю, что в этом было что-то грязное. Может быть, я ударил его немного высоко, но уж точно не с намерением нанести травму или что-то в этом роде», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «пантер».

«Торпедо» подписало контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом

«Торпедо» подписало годичный односторонний контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок обороны в юношеские годы выступал в системе «Торонто», получал вызовы в юношескую, юниорскую и молодёжную национальные команды, регулярно становился участником Матчей звёзд. В 2017 году был задрафтован клубом «Лос-Анджелес Кингз» под общим 118-м номером.

Сезон-2022/2023 Филлипс провёл в финском «Эссяте» (четыре результативные передачи в 33 матчах), а минувший отыграл в венгерском «Фехерваре» (16 (5+11) очков в 38 встречах регулярки и 3 (1+2) — в семи матчах плей-офф).

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.

КХЛ представила календарь нового сезона-2024/2025

КХЛ представила календарь нового сезона-2024/2025. Чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.

Также пресс-служба КХЛ представила матчи стартовой недели.

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.

Агент Шипачёва отреагировал на возможный переход форварда в минское «Динамо»

Агент нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва Станислав Романов отреагировал на возможный переход нападающего в минское «Динамо».

«Мы ведём переговоры с минским «Динамо» о возможном обмене, но говорить о нём как о состоявшемся факте пока рано», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф КХЛ.