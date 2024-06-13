Радулов в «Локомотиве», а в «Салавате Юлаеве» новый легионер. Таблица трансферов КХЛ

Полтора месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.
ЦСКА и «Северсталь» произвели обмен игроками. Московский клуб получил нападающего Никиту Рожкова, отдав взамен Тимофея Калинина и денежную компенсацию. Но куда более глобальный обмен армейцы совершили с «Салаватом Юлаевым», заполучив белорусского форварда Ивана Дроздова. Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трёх молодых игроков — нападающего Максима Великова 2005 г. р. и защитников Алексея Родионова 2006 г. р. и Максима Агафонова 2007 г. р.
Нападающий Сергей Андронов уже успел подтвердить свой предстоящий переход в СКА, но клуб с берегов Невы официально о соглашении с игроком ещё не объявил. Московское «Динамо» продолжает поиск основного вратаря, параллельно занимаясь трудоустройством Ильи Коновалова. Наибольший интерес к игроку на данный момент проявляют в минском «Динамо», но эта сделка ещё далека от завершения.
«Спартак» продлил контракт с защитником Михалом Чайковски, а «Локомотив» совершил мощнейший переход, заполучив нападающего Александра Радулова. Голкипер Даниил Исаев, а также нападающие Максим Шалунов, Даниил Тесанов и Александр Полунин официально продлили соглашения с ярославским клубом, а вот Егор Аверин вышел на рынок свободных агентов.
Нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Михаил Абрамов стали игроками «Торпедо». Также в российский клуб из АХЛ вернулся форвард Владислав Фирстов. Одну из легионерских позиций в Нижнем Новгороде заполнили канадским защитником Маркусом Филлипсом, который выступал за венгерский клуб, играющий в чемпионате Австрии. Нападающие Артур Тянулин и Амир Гараев, находившиеся в статусе ОСА (ограниченно свободные агенты), приняли квалификационное предложение «Сочи». «Северсталь» договорилась о подписании контракта с Алексеем Кручининым.
Минское «Динамо» близко к приобретению Вадима Шипачёва, но эта сделка ещё не состоялась. А вот защитники Джош Брук и Ксавье Уэлле уже стали игроками белорусского клуба. Вернулся в «Динамо» и нападающий Илья Усов, не сумевший пробиться в «Тампу». Защитник Иэн Маккошен сменил «Либерец» на «Куньлунь Ред Стар». Продолжит играть за китайский клуб защитник Райан Меркли. А вот защитники Райан Спроул, Тёрнер Оттенбрайт и форвард Алекс Рич покинули «драконов».
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|г.т. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев», обмен), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ), н. Рожков (ЦСКА, обмен)
|г.т. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов («Бриджпорт», АХЛ), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М), н. Т. Калинин («Северсталь», обмен), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — «Салават Юлаев», обмен)
|т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев
|СКА
|в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ)
|т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур»)
|з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин
|«Динамо» М
|т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), в. Гуска («Торпедо»)
|т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов («Динамо» Мн), в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал»), з. Патрихаев (ЦСКА)
|г.т. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт
|«Спартак»
|з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив»), н. Лукин («Трактор», обмен), з. Соболев («Брэнтфорд», ОХЛ), н. Плесовских, н. Мурашев (оба — «Югра», ВХЛ, обмен)
|з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур»), н. Липанов («Трактор», обмен)
|з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин, з. Бычков, н. Лукин, з. Чайковски, н. Мальцев
|«Локомотив»
|н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Радулов («Ак Барс»)
|в. Бочаров, з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА), н. Аверин, н. Перевалов (после возвращения из «Сочи» обмен в «Авангард»)
|в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов, в. Исаев
|«Витязь»
|г.т. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ)
|г.т. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг)
|в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак
|«Торпедо»
|г.м. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь»), н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. М. Абрамов («Спрингфилд», АХЛ), з. Филлипс («Фехервар», Австрия)
|г.м. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска («Динамо» М), з. Марин («Северсталь»)
|н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч
|ХК «Сочи»
|г.т. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия)
|г.т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов, в. Богданов («Адмирал»)
|в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов, н. Тянулин, н. Гараев
|«Северсталь»
|з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо»), н. Т. Калинин (ЦСКА), н. Кручинин («Торпедо»)
|з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо»), н. Рожков (ЦСКА)
|г.т. Козырев, з. Барберио, н. Лишка
|«Динамо» Мн
|з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс»), з. Брук («Лукко», Финляндия), з. Уэлле («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Усов («Сиракьюз», АХЛ), в. Коновалов («Динамо» М), н. Шипачёв («Ак Барс»)
|в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс»)
|з. Хэмилтон, н. Энас
|«Куньлунь Ред Стар»
|г.т. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия), з. Маккошен («Либерец», Чехия)
|г.т. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмар, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»), з. Спроул, н. Рич, з. Оттенбрайт
В Восточной конференции бывший форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий стал хоккеистом «Торпедо», а Вадим Шипачёв, по всей видимости, в скором времени переберётся в минское «Динамо». Главная новость — Александр Радулов не стал оставаться в Казани, заключив однолетний контракт с «Локомотивом».
В «Барысе» не смогли удержать ведущего защитника Скленичку, отправившегося в швейцарский чемпионат. «Авангард» выменял из «Локомотива» нападающего Перевалова, а «Автомобилист» забрал с рынка свободных агентов форварда Лайпсика. У которого, напомним, есть российское гражанство.
Форвард «Сибири» Шашков хочет сменить обстановку и может оказаться в СКА, а «Салават Юлаев» достиг договорённости о подписании контракта с североамериканским нападающим Тоддом. В свою очередь, форвард Дроздов официально стал игроком ЦСКА. Архип Неколенко больше не нужен «Металлургу» — форвард быстро нашёл новое место работы в «Ладе».
«Нефтехимик» продлил соглашение со своим ведущим вратарём Долгановым. За «Трактор» теперь будет выступать нападающий Сикура. Пока он для КХЛ тёмная лошадка. Посмотрим, как себя проявит в Челябинске. «Амур» сохранил в обойме нападающих Лапина и Дрозга, а «Адмирал» в ближайшее время должен пополниться нападающим Родевальдом. Помните, как «Трактор» выкупил его у «Куньлуня»? Это был ошибочный трансфер от генменеджера Алексея Волкова.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|г.т. Гатиятулин, т. Макрицкий, т. Гелашвили, з. Яруллин (все — «Трактор»), т. Тертышный («Витязь»), т. Ячменёв («Рубин», ВХЛ), н. Марушев («Сибирь», из аренды), н. Коршков («Амур»), н. Якупов («Нефтехимик»)
|г.т. Билялетдинов, т. Бабенко (ЦСКА), т. Бойков, т. Абрамов, з. Адамчук («Динамо» М), н. Кагарлицкий («Торпедо»), н. Лукоянов, н. Петров («Амур»), з. Войнов, н. Шипачёв («Динамо» Мн), н. Галиев, н. Радулов («Локомотив»)
|в. Билялов, з. Марченко, н. Быков, н. Дыняк, н. Кошелев, н. Свечников, н. Семёнов, н. Терехов
|«Барыс»
|г.т. Немировски, н. Буяльский («Вермонт», NCAA), н. Кодола («Динамо» Мн, обмен)
|з. Шалапов, з. Гурков, н. Камара, н. Лабейт («Металлург»), н. Червены, н. Шестаков («Адмирал»), з. Хенкель («Динамо» Мн, обмен), з. Скленичка («Лозанна», Швейцария)
|н. Апальков, н. Асетов, н. Старченко
|«Авангард»
|т. Жигарев («Амур»), з. Диц (ЦСКА), з. Коледов («Салават Юлаев»), з. Соловьёв («Адмирал»), н. Вей («Мангейм», Германия), н. Малов («Торпедо», из аренды), в. Бердин (ХК «Сочи», обмен), н. Касселс («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), н. Манин («Молот», ВХЛ), н. Перевалов («Локомотив», обмен), н. Комиссаров (ЦСКА, обмен)
|в. Зинаддин («Торпедо», из аренды), з. Киселевич, з. Рыков, н. Жафяров, н. Прохоркин, н. Пьянов («Сибирь»), н. Спунер, н. Телегин, н. Трикозов («Каролина», НХЛ), н. Юрчо, н. Венгрыжановский (ХК «Сочи», обмен), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — СКА, обмен), в. Мишуров («Адмирал», аренда)
|з. Чмыхов, н. Беляев, н. Буше, н. Верба, н. Ковалёв, н. Холодилин, н. Ткачёв
|«Автомобилист»
|з. Кашников («Нефтехимик»), н. Борисов, н. Хремкин (оба — «Норильск», ВХЛ), з. Зубарев, н. Зайцев (оба — «Тамбов», ВХЛ), н. Гордин («Рязань-ВДВ», ВХЛ), н. Лайпсик (СКА)
|з. Баранцев («Лада»), з. Леонтьев («Нефтехимик»), н. Макеев, н. Широков, з. Салов («Рязань-ВДВ», ВХЛ), н. Воронков («Рубин», ВХЛ), з. Островский, н. Баранов (оба — ХК «Тамбов», ВХЛ), н. Суслов («Сибирь», оффершит)
|з. Журавлёв, з. Зборовский, н. Алексеев, н. Бывальцев, н. Валк, н. Голышев, н. Да Коста, н. Каштанов, н. Мэйсек, н. Романцев, н. Хрипунов, з. Эберт, н. Филяев, н. Кузнецов, н. Денежкин, в. Гaлкин
|«Сибирь»
|г.д. Крутохвостов, г.м. Меркулов, г.т. Епанчинцев («Югра», ВХЛ), т. Люзенков («Динамо» СПб, ВХЛ), т. Сапожников, з. Гордеев («Мэн», ECHL), з. Мартынов («Динамо» М), н. Пьянов («Авангард»), н. Калинин («Трактор»), н. Овчинников («Торонто Марлис», АХЛ), н. Суслов («Автомобилист», оффершит)
|и. о. г.т. Кривокрасов, в. Худобин, з. Пайгин («Лада»), н. Марушев («Ак Барс», из аренды), н. Михеев («Динамо» М), н. Шашков (СКА)
|н. Андреофф, н. Белоусов, н. Гоголев, з. Морозов
|«Салават Юлаев»
|т. Бирюков, т. Потапов («Толпар», МХЛ), н. Ремпал («Вегас», НХЛ), з. Луговяк («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Епищев («Буран», ВХЛ, обмен), н. Тодд («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), н. Сорокин («Металлург» Нк, ВХЛ), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — ЦСКА, обмен)
|в. Ежов, з. Бирюков (оба — завершили карьеру), з. Коледов («Авангард»), н. Лещенко («Нефтехимик»), н. Тимкин, н. Башкиров («Металлург», оффершит), н. Дроздов (ЦСКА), н. Орлович-Грудков («Адмирал»), н. Манин («Буран», ВХЛ), н. Кулёмин
|н. Алалыкин, н. Ливо, н. Хмелевски, н. Пименов, н. Ефремов, з. Хафизуллин, з. Зоркин, з. Комаров
|«Металлург» Мг
|т. Мохорич (ЦСКА), н. Лабейт («Барыс»), н. Уилсон («Витязь»), н. Башкиров («Салават Юлаев», оффершит), н. Шалагин («Шахтёр», Беларусь)
|н. Гребёнкин («Торонто», НХЛ), н. Квартальнов, н. Мухаметов, н. Карпов, в. Судницин (завершил карьеру), н. Неколенко («Лада»)
|в. Подскребалин, в. Смолин, з. Гололобов, з. Минулин, н. Вовченко, н. Грасс, н. Зернов, н. Канцеров, н. Карпов, н. Коробкин, н. Михайлис, н. Юров, з. Пресс, з. Ерёменко
|«Нефтехимик»
|в. Озолин («Динамо» М, из аренды)
з. Леонтьев («Автомобилист»)
н. Лещенко («Салават Юлаев»), н. Ртищев («Адмирал», обмен)
н. Шарифьянов («Динамо» СПб, ВХЛ, обмен)
|в. Тихомиров, з. Кашников («Автомобилист»), н. Буруянов («Динамо» М, из аренды), н. Бикмуллин («Лада»), н. Сетдиков, н. Скориков («Адмирал», обмен), н. Якупов («Ак Барс»), з. Петрищев
|в. Загидулин, з. Ковалёв, з. Пастухов, з. Хлыстов, н. Брюквин, н. Ди, н. Хоружев, н. Соколов, в. Долганов
|«Трактор»
|г.т. Гру («Сиракьюз», АХЛ), т. Рише («Гатино», QM18AAA), т. Миронов, т. Кузьменков, з. Ибрагимов, н. Светлаков (оба — ЦСКА), н. Кадейкин (СКА), з. Косовец (ХК «Сочи»), в. Щетилин («Рубин», ВХЛ, обмен), н. Липанов («Спартак», обмен), н. Сикура («Шеллефтео», Швеция)
|г.т. Заварухин, в. Бутеец («Анахайм», НХЛ), т. Макрицкий, т. Гелашвили, з. Яруллин (все — «Ак Барс»), н. Калинин («Сибирь»), з. Антипин, н. Родевальд («Адмирал»), н. Чибисов, в. Хажеев («Каролина», НХЛ), н. Яппаров (ЦСКА, обмен), н. Шолохов, з. Ясинский («Югра», ВХЛ), н. Лукин («Спартак», обмен)
|з. Николаев, з. Дронов, н. Котляревский, н. Робинсон, н. Юртайкин, з. Шепелев
|«Амур»
|н. Петров («Ак Барс»), н. Броссо («Куньлунь»), н. Гальченюк (СКА), н. Талалуев («Спартак», обмен)
|президент Никитин, т. Шалдыбин (ХК «Сочи»), т. Ефимов, т. Жигарев («Авангард»), в. Калниньш, н. Бочаров, н. Капустин, н. Коршков («Ак Барс»), н. Лазарев («Омские Крылья», ВХЛ), н. Никонцев, н. Хохряков, з. Мартынов («Спартак», обмен), з. Минаев («Торпедо»)
|в. Бобков, з. Балдаев, з. Брынцев, з. Гуркин, з. Кулик, з. Мищенко, з. Рыжиков, н. Барулин, н. Бродхёрст, н. Гиздатуллин, н. Грачёв, н. Грецкий, н. Макаров, н. Слепец, н. Шевченко, з. Рылов, н. Лапин, н. Дрозг
|«Адмирал»
|н. Николаев, н. Сагадеев (оба — ХК «Сочи»), н. Скориков («Нефтехимик», обмен), н. Угольников («Витязь», обмен), з. Ручкин («Спартак», обмен), н. Шестаков («Барыс»), в. Мишуров («Авангард», аренда), н. Муранов («Динамо» М), з. Солянников («Лада»), з. Грман («Витковице», Чехия), н. Орлович-Грудков («Салават Юлаев»), н. Ортега («Мюнхен», Германия), н. Родевальд («Трактор»), в. Богданов (ХК «Сочи»)
|в. Иванов, н. Бучельников (оба — СКА, из аренды), з. Ибатуллин, з. Лисовец, з. Никитин («Динамо» М, из аренды), з. Паутов, з. Соловьёв («Авангард»), з. Чудинов, н. Берлёв («Торпедо»), н. Голубев, н. Горшков, н. Махановский, н. Морозов («Витязь», обмен), н. Пу, н. Ртищев («Нефтехимик», обмен), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Спартак», обмен)
|з. Метальников, н. Гутик, н. Завгородний, н. Шевченко, н. Петьков, н. Шэн
|«Лада»
|т. П. Зубов («Молот», ВХЛ), з. Морозов («Сокол», ВХЛ, обмен), н. Черников («Югра», ВХЛ, обмен), н. Бикмуллин («Нефтехимик»), з. Пайгин («Сибирь»), з. Баранцев («Автомобилист»), в. Третьяк (ХК «Сочи»), н. Неколенко («Металлург» Мг)
|т. Десятков («Витязь»), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Сафин (СКА), з. Онишко, з. Солянников («Адмирал»), з. Росандич, н. Космачук
|з. Березин, н. Кугрышев, н. Ожгихин, н. Фисенко, н. Иванюженков