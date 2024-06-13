Радулов в «Локомотиве», а в «Салавате Юлаеве» новый легионер. Таблица трансферов КХЛ

Полтора месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала.

ЦСКА и «Северсталь» произвели обмен игроками. Московский клуб получил нападающего Никиту Рожкова, отдав взамен Тимофея Калинина и денежную компенсацию. Но куда более глобальный обмен армейцы совершили с «Салаватом Юлаевым», заполучив белорусского форварда Ивана Дроздова. Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трёх молодых игроков — нападающего Максима Великова 2005 г. р. и защитников Алексея Родионова 2006 г. р. и Максима Агафонова 2007 г. р.

Нападающий Сергей Андронов уже успел подтвердить свой предстоящий переход в СКА, но клуб с берегов Невы официально о соглашении с игроком ещё не объявил. Московское «Динамо» продолжает поиск основного вратаря, параллельно занимаясь трудоустройством Ильи Коновалова. Наибольший интерес к игроку на данный момент проявляют в минском «Динамо», но эта сделка ещё далека от завершения.

«Спартак» продлил контракт с защитником Михалом Чайковски, а «Локомотив» совершил мощнейший переход, заполучив нападающего Александра Радулова. Голкипер Даниил Исаев, а также нападающие Максим Шалунов, Даниил Тесанов и Александр Полунин официально продлили соглашения с ярославским клубом, а вот Егор Аверин вышел на рынок свободных агентов.

Нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Михаил Абрамов стали игроками «Торпедо». Также в российский клуб из АХЛ вернулся форвард Владислав Фирстов. Одну из легионерских позиций в Нижнем Новгороде заполнили канадским защитником Маркусом Филлипсом, который выступал за венгерский клуб, играющий в чемпионате Австрии. Нападающие Артур Тянулин и Амир Гараев, находившиеся в статусе ОСА (ограниченно свободные агенты), приняли квалификационное предложение «Сочи». «Северсталь» договорилась о подписании контракта с Алексеем Кручининым.

Минское «Динамо» близко к приобретению Вадима Шипачёва, но эта сделка ещё не состоялась. А вот защитники Джош Брук и Ксавье Уэлле уже стали игроками белорусского клуба. Вернулся в «Динамо» и нападающий Илья Усов, не сумевший пробиться в «Тампу». Защитник Иэн Маккошен сменил «Либерец» на «Куньлунь Ред Стар». Продолжит играть за китайский клуб защитник Райан Меркли. А вот защитники Райан Спроул, Тёрнер Оттенбрайт и форвард Алекс Рич покинули «драконов».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА г.т. Воробьёв, т. Бабенко («Ак Барс»), т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Колорадо», НХЛ), н. Дроздов («Салават Юлаев», обмен), н. Гурьянов («Филадельфия», НХЛ), н. Исхаков («Айлендерс», НХЛ), н. Яппаров («Трактор»), з. Патрихаев («Динамо» М), з. Охотюк («Калгари», НХЛ), н. Рожков (ЦСКА, обмен) г.т. Фёдоров, т. Якубов, т. Кравчук, т. Наумов («Бриджпорт», АХЛ), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Шарыченков, з. Диц («Авангард»), н. Светлаков («Трактор»), н. Григоренко, н. Плотников (оба — СКА), з. Ибрагимов («Трактор»), н. Слепышев («Динамо» М), н. Т. Калинин («Северсталь», обмен), з. Родионов, з. Агафонов, н. Великов (все — «Салават Юлаев», обмен) т. Попов, в. Скотников, в. Самсонов, з. Гордеев, з. Барабоша, з. Рогов, з. Брютов, н. Кузьминов, н. Зуган, н. Фатеев СКА в. Заврагин («Югра», ВХЛ), н. Бучельников («Адмирал», из аренды), з. Смирнов («Динамо» Мн, из аренды), з. Галенюк («Сочи»), н. Мичков («Сочи», из аренды), н. Сафин («Лада»), в. Подлягин, з. Кол, н. Привалов (все — «Авангард», обмен), н. Григоренко, н. Плотников (оба — ЦСКА), н. Андронов («Локомотив»), з. Зайцев («Чикаго», НХЛ) т. Зубов (ХК «Сочи»), в. Маттссон, з. Пашнин, з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — «Динамо» М), н. Кадейкин («Трактор»), н. Лайпсик, н. Гурзанов, н. Кабуш (оба — «Югра», ВХЛ), н. Гальченюк («Амур») з. А. Педан, з. Земчёнок, н. Дедунов, н. Бардаков, н. Зыков, н. Рендулич, н. Воробьёв, н. Хайруллин «Динамо» М т. Яцкевич («Югра», ВХЛ), з. Никитин («Адмирал», из аренды), з. Адамчук («Ак Барс»), з. Сергеев, н. Швец-Роговой (оба — СКА), н. Михеев («Сибирь»), н. Буруянов («Нефтехимик», из аренды), н. Слепышев (ЦСКА), в. Гуска («Торпедо») т. Власов («Норильск», ВХЛ), т. Савченков («Куньлунь»), в. Коновалов («Динамо» Мн), в. Волков, в. Озолин («Нефтехимик», из аренды), з. Мартынов («Сибирь»), з. Миронов («Спартак»), н. Каблуков, н. Муранов («Адмирал»), з. Патрихаев (ЦСКА) г.т. Кудашов, з. Лиъматов, н. Рябкин, н. Уил, н. О'Делл, н. Гусев, з. Малышев, н. Кудрявцев, н. Пакетт «Спартак» з. Миронов («Динамо» М), н. Корбит, н. Тарасенко (оба — «Адмирал», обмен), н. Ружичка (свободный агент), з. Мартынов («Амур»), з. Бычков («Локомотив»), н. Лукин («Трактор», обмен), з. Соболев («Брэнтфорд», ОХЛ), н. Плесовских, н. Мурашев (оба — «Югра», ВХЛ, обмен) з. Ручкин («Адмирал», обмен), н. Цыплаков («Айлендерс», НХЛ), н. Ковальчук (завершение карьеры), в. Кареев («Динамо» Мн), н. Талалуев («Амур»), н. Липанов («Трактор», обмен) з. Соколов, н. Лукьянцев, н. Голдобин, н. Пашин, з. Бычков, н. Лукин, з. Чайковски, н. Мальцев «Локомотив» н. Перевалов («Сочи», из аренды), н. Радулов («Ак Барс») в. Бочаров, з. Бычков («Спартак»), н. Андронов (СКА), н. Аверин, н. Перевалов (после возвращения из «Сочи» обмен в «Авангард») в. Мельничук, з. Гернат, н. Каюмов, н. Шалунов, н. Полунин, н. Тесанов, в. Исаев «Витязь» г.т. Десятков («Лада»), т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Сочи»), н. Морозов («Адмирал», обмен), н. Готье («Ажуа», Швейцария), н. Баптист («Таппара», Финляндия), з. Стюарт («Манитоба», АХЛ) г.т. Рябыкин, т. Тертышный («Ак Барс»), з. Тимашов, н. Угольников («Адмирал», обмен), н. Попов, н. Уилсон («Металлург» Мг) в. Дорожко, в. Шикин, в. Чечелев, з. Р. Педан, з. Воронков, з. Рыдченко, н. Галузин, н. Кара, н. Дарьин, н. Савчик, н. Мирзабалаев, н. Козлов, н. Зубов, з. Ващенко, н. Барак «Торпедо» г.м. Аверкин, в. Зинаддин («Авангард», из аренды), з. Пелевин, з. Стеклов, (оба — «Зауралье», ВХЛ), н. Савунов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Мисников («Югра», ВХЛ), н. Берлёв («Адмирал»), н. Фирстов («Айова», АХЛ, возвращение), з. Шумилов («Северсталь»), н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. М. Абрамов («Спрингфилд», АХЛ), з. Филлипс («Фехервар», Австрия) г.м. Гафуров, з. Сизов, з. Боуи, н. Коваленко («Колорадо», НХЛ), н. Кручинин («Северсталь»), н. Малов («Авангард», из аренды), в. Гуска («Динамо» М), з. Марин («Северсталь») н. Атанасов, н. Шавин, н. Воронин, н. Ларионов, н. Линч ХК «Сочи» г.т. Зубов (СКА), т. Шалдыбин («Амур»), в. Иванов (СКА, аренда), з. Мокрушев («Рубин», ВХЛ), н. Васильков, н. Стальнов (оба — ХК «Сочи», из аренды), н. Швырёв («Югра», ВХЛ), н. Венгрыжановский («Авангард», обмен), н. Суворов («Динамо» Мн), н. Елисеев («Зволен», Словакия) г.т. Кокорев, т. Гольц (оба — «Витязь»), з. Галенюк (СКА), н. Мичков (СКА, из аренды), в. Третьяк («Лада»), н. Перевалов («Локомотив», из аренды), н. Бракко, н. Николаев, н. Сагадеев (оба — «Адмирал»), з. Косовец («Трактор»), н. Морозов, в. Богданов («Адмирал») в. Тулинов, з. Мачулин, з. Манухов, з. Волков, з. Новиков, н. Хафизов, н. Спиридонов, н. Миць, н. Каменский, н. Кузнецов, н. Тянулин, н. Гараев «Северсталь» з. Денисов («Динамо» Мн, из аренды), з. Калдис («Динамо» Мн), з. Марин («Торпедо»), н. Т. Калинин (ЦСКА), н. Кручинин («Торпедо») з. Тихонов, н. Никитин, з. Шумилов («Торпедо»), н. Рожков (ЦСКА) г.т. Козырев, з. Барберио, н. Лишка «Динамо» Мн з. Парфенюк («Куньлунь», из аренды), з. Лайл («Калгари», АХЛ), в. Кареев («Спартак»), з. Хенкель («Барыс»), з. Брук («Лукко», Финляндия), з. Уэлле («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Усов («Сиракьюз», АХЛ), в. Коновалов («Динамо» М), н. Шипачёв («Ак Барс») в. Колосов («Лихай Вэлли», АХЛ), в. Фергюсон, з. Смирнов (СКА, из аренды), з. Денисов («Северсталь», из аренды), з. Калдис («Северсталь»), з. Кёрран, з. Шинкевич, з. Коробов, н. Ричи, н. Основин, н. Суворов («Сочи»), н. Кодола («Барыс») з. Хэмилтон, н. Энас «Куньлунь Ред Стар» г.т. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, з. Кленденинг («Ильвес», Финляндия), з. Лефевр («Эссят», Финляндия), з. Маккошен («Либерец», Чехия) г.т. Игнатьев (переход на новую роль в клубе), т. Парфёнов, т. Белльмар, з. Парфенюк («Динамо» Мн, из аренды), н. Смит, н. Пулккинен, н. Броссо («Амур»), з. Спроул, н. Рич, з. Оттенбрайт

В Восточной конференции бывший форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий стал хоккеистом «Торпедо», а Вадим Шипачёв, по всей видимости, в скором времени переберётся в минское «Динамо». Главная новость — Александр Радулов не стал оставаться в Казани, заключив однолетний контракт с «Локомотивом».

В «Барысе» не смогли удержать ведущего защитника Скленичку, отправившегося в швейцарский чемпионат. «Авангард» выменял из «Локомотива» нападающего Перевалова, а «Автомобилист» забрал с рынка свободных агентов форварда Лайпсика. У которого, напомним, есть российское гражанство.

Форвард «Сибири» Шашков хочет сменить обстановку и может оказаться в СКА, а «Салават Юлаев» достиг договорённости о подписании контракта с североамериканским нападающим Тоддом. В свою очередь, форвард Дроздов официально стал игроком ЦСКА. Архип Неколенко больше не нужен «Металлургу» — форвард быстро нашёл новое место работы в «Ладе».

«Нефтехимик» продлил соглашение со своим ведущим вратарём Долгановым. За «Трактор» теперь будет выступать нападающий Сикура. Пока он для КХЛ тёмная лошадка. Посмотрим, как себя проявит в Челябинске. «Амур» сохранил в обойме нападающих Лапина и Дрозга, а «Адмирал» в ближайшее время должен пополниться нападающим Родевальдом. Помните, как «Трактор» выкупил его у «Куньлуня»? Это был ошибочный трансфер от генменеджера Алексея Волкова.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено