Один гол за два матча — приговор? «Флорида» душит суперзвёзд «Эдмонтона» в финале НХЛ

В прошлом финале после двух гостевых матчей «Флорида» имела невероятно бледный вид, отлетев от «Вегаса» с суммарным счётом 4:12. Сейчас уже «пантеры» доминируют на своей площадке, позволив «Эдмонтону» забросить лишь одну шайбу за две игры — команды с такой печальной результативностью Кубок не брали никогда. «Эдмонтон» же смог ответить на шайбы только психозом в концовке второго матча, когда Леон Драйзайтль и Сэм Кэррик отметились абсолютно неуместной грубостью.

Но надо сказать, что серия могла начаться при совсем другом настроении для «Ойлерз». Крис Ноблох в этом плей-офф показал себя гибким тренером, который не боится делать неожиданные и успешные перестановки. «Эдмонтон» не только менял сочетания игроков и стартовых вратарей, но и перестраивался тактически под соперников. Перед финалом прессинг «Флориды» заслуженно выглядел лучшим в лиге, и Ноблох ответил на него ещё более яростным и активным давлением, когда моментами можно было заметить троих игроков его команды за воротами.

В этом плане первая половина игры проходила очень бодро: волны давления накатывали одна на другую, как и поток силовых. Но гол Картера Вераге очень помог «пантерам», потому что после него у них были большие проблемы с прохождением средней зоны. В свою очередь, агрессивный прессинг приводил к тем же проблемам, что бывают и в футболе — можно пропустить пару опасных контратак. Это мы и видели с моментами, когда Бобровский спасал при выходах на свои ворота. Уже при счёте 2:0 в первом матче Пол Морис подкрутил тактические настройки, и «Флорида» стала больше насыщать среднюю зону. Однако факт остаётся: «Пантерз» не были готовы к такой игре соперника, проиграли два первых периода 4-15 по опасным моментам, и лишь феноменальный Боб спас их от всех проблем.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Второй матч финала «Ойлерз» уже начали более осторожно — впрочем, как и «Пантерз», которые сделали на 20 силовых приёмов меньше, чем в первой игре. «Флорида», которая почти всю стартовую игру стремилась вбрасывать шайбу в зону и бежать топтать, как бо́льшую часть этого и прошлого плей-офф, стала больше дорожить шайбой, искать вход в зону с контролем и вообще расписывать позиционные атаки. А вот почему «Ойлерз» отказались от плана, который почти принёс им хорошие дивиденды, не совсем понятно. Может быть, тренеры понимали, что их тактику уже прочитали, и такой же эффективности, как в первые 40 минут, она не принесёт.

Ещё одна зеркалочка из прошлого финала — разница в классе защитников. В прошлом году «Флорида» выходила против канадских олимпиоников, затыкая бреши в составе парнями с драфта отказов. Сейчас уже Ноблоху приходится складывать слово «счастье» из довольно кривых кусочков пазла — и получается это далеко не всегда. Во второй игре это стало особенно сложным после того, как Дарнелл Нурс получил повреждение и провёл на льду лишь четыре минуты. Играть в пять защитников против команды типа «Флориды» очень трудно — и можно объяснить роковую ошибку Эвана Бушара, когда «пантеры» забивали второй гол во втором матче, банальной усталостью. Бушар в этом матче сыграл полчаса.

Важнейшей стала игра «Флориды» в меньшинстве. Стоит отметить, что на большинство «Эдмонтона» в этом плей-офф находили управу — тот же «Даллас» первые четыре игры. Но и содержание матчей вышло разным: в первой игре «Эдмонтон» создал пять опасных моментов при игре «5 на 4», и Бобровский на пару с промахивающимся из выгодных позиций Ньюджент-Хопкинсом спасли «Флориду» от бед. Во втором матче «Ойлерз» не создали в большинстве ничего — даже когда играли «6 на 4», и даже когда Барков уже находился в раздевалке с повреждением. Секрет простой: давление на игрока с шайбой, клюшки на льду, перекрытие путей для передачи, и «Эдмонтон» возил шайбу вокруг «коробочки» «Флориды».

Наконец, у «Флориды» появляются и внезапные герои. Эван Родригес не только забил три гола за два матча, но ещё и даёт море энергии, отрабатывая в прессинге (как и все форварды команды, впрочем) и перехватывая шайбы. Таким у «Ойлерз» мог бы стать, например, Уоррен Фёгеле, но он отметился лишь тем, что врезал в колено Луостаринену, из-за чего «Эдмонтон» почти весь матч играл в 11 форвардов и ещё больше задействовал своих звёзд.

Нельзя обойти стороной и травму Баркова, статус которого перед третьим матчем пока непонятен. Почти вся хоккейная публика Америки вне Эдмонтона требовала дисквалифицировать Драйзайтля, который бил чётко, явно, да ещё и подпрыгивал. Однако лига, судя по всему, не выпишет ему никакой дисквалификации. Журналисты объясняли это тем, что это не регулярный сезон — но странно, что намеренный вывод из игры чужого лидера и капитана остаётся ненаказуемым. Возможно, сыграло роль и то, что игроки «Ойлерз» в прошлые годы не раз и не два были публично недовольны тем, что на Макдэвиде дают мало удалений в плей-офф.

Леон Драйзайтль Фото: AP/TASS

Но будет ли легче «Эдмонтону» без Баркова? Русский финн отыграл бо́льшую часть серии конкретно против Макдэвида — и счёт в их микроматче 1:0, Барков помог организовать важнейший первый гол в серии. Однако в гостях у Мориса уже не будет возможности постоянно накладывать звено Баркова на главную звезду НХЛ, и это частично нивелирует его потерю. Кроме того, а будет ли легче Коннору играть против Сэма Беннетта? Будет ли легче «Эдмонтону» в целом? Первый кандидат на замену Баркову из запаса «Флориды» — главный провокатор лиги Ник Казинс, который может в первой же смене третьей игры ответить Драйзайтлю абсолютно зеркально и не постесняться этого.

Главная проблема для «Эдмонтона» в следующих матчах — они не успевают перестроиться вслед за «Флоридой». «Пантеры» исправили не только проблему с прессингом — например, в обеих играх они хватали глупые удаления в первой половине матча, но потом успокаивались во второй. Проблема с глубиной не решилась и не могла решиться: сложно перебить связку Лунделль — Тарасенко в третьем звене, и молодой финн уже собрал пару ассистов в этом финале.

«Флориде» просто надо сохранить свой уровень, и сложно представить, какие козыри может предъявить «Эдмонтон». С учётом того, что «пантеры» в этом плей-офф не позволяли забить в равных составах Кучерову, Панарину, Пастрняку и Зибанеджаду, уровень сложности для лидеров «нефтяников» переходит на уровень «легенда».