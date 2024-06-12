Бобровский — главный претендент на «Конн Смайт». Лишь трое русских брали MVP плей-офф НХЛ

Финал Кубка Стэнли в самом разгаре, и «Флорида» пока планомерно двигается к первому триумфу в истории: до этого команда два раза попадала в финал, но оба раза уступила, сумев из девяти встреч выиграть лишь одну. В первом матче «пантеры» не показали лучшую игру как относительно самих себя, так и соперника, но при этом повели в серии, победив 3:0. Львиную долю того успеха составил Сергей Бобровский, который восхитил в тот день весь хоккейный мир, «простояв на голове» все 60 минут и не дав суперзвёздному нападению «Эдмонтона» выстрадать хотя бы один гол.

Журналист Стивен Уайно лучше всех описал перформанс Бобровского в первом матче: «У Боба есть силовое поле вокруг ворот. «Ойлерз» всё делают правильно: от Макдэвида, который играет как Макдэвид, до передач и так далее — но они не могут пробить Сергея. Боб определённо в головах «нефтяников». А ещё многие специалисты по обе стороны океана восклицали с упорной частотой одну реплику – отдайте ему «Конн Смайт» (приз самому ценному игроку плей-офф).

Этот приз вручается обычно игроку, чья команда завоевала Кубок Стэнли. Было лишь пять исключений за всё время, последний случай произошёл в 2003 году, когда «Анахайм» проиграл в финале «Нью-Джерси», но голкипер «уток» Жан-Себастьян Жигер получил «Конн Смайт».

Тенденция показывает, что очень маловероятен исход, при котором в случае победы «Флориды» приз получит не Барков или Бобровский, а в случае триумфа «Эдмонтона» – не Макдэвид или Драйзайтль. Сергею заранее никто не вешает медаль на шею, но давайте сегодня вспомним, кто из российских игроков добирался до одной из самых престижных наград НХЛ. Их было всего трое.

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2009 год)

Урвав на драфте двух главных талантов поколения, «Питтсбург» быстро навострил лыжи и уже в 2008-м сыграл в финале, но тогда более опытный «Детройт» победил «пингвинов». Однако уже через год встреча повторилась, и реванш был взят.

Евгений Малкин был хорош и годом ранее, но в 2009-м решил прыгнуть выше себя образца предыдущего года и вообще выше остальных с 1991 года. В первом раунде «Питтсбург» играл с «Филадельфией», серия получилась тяжёлой и продлилась шесть матчей. Первая половина её выдалась поудачнее: семь очков за три матча. Особенно нужно сделать акцент на второй игре, где «Пингвинз» проигрывали на 57-й минуте, но сумели выиграть в овертайме, а Малкин поучаствовал во всех шайбах и забил гол, который перевёл игру в дополнительное время.

Евгений Малкин с Кубком Стэнли Фото: ТАСС/Евгений Рухмалев

Во втором раунде «Питтсбургу» противостоял заклятый соперник – «Вашингтон». Серия началась с двух поражений на выезде, но далее последовали четыре победы в пяти матчах и выход в финал конференции. Малкин набрал 10 очков, забросив в том числе важнейшую шайбу в овертайме пятого матча. Одному богу известно, что было бы, не забей тогда Евгений.

Финал конференции прошёл относительно легко: за четыре матча Малкин набрал девять очков. Вот так будущему обладателю «Конн Смайта» и его команде открылся путь во второй финал, в котором в семи встречах «пингвины» одержали победу.

Кому вручать приз самому ценному игроку, журналистам было понятно. 36 (14+22) очков, лучший результат в XXI веке (который не превзойдён до сих пор) не оставили выбора. Больше российского форварда очков в плей-офф набирали только трое: Гретцки, Лемье и Коффи.

Напарник Малкина по чемпионскому «Питтсбургу» Брукс Орпик позже так комментировал то выступление россиянина: «То, как играл Джино в Кубке 2009 года, – это лучшее выступление отдельного хоккеиста в плей-офф, которое я видел в своей жизни. Он установил какую-то немыслимую планку. В каждой игре все уже ждали момента, когда Малкин возьмёт происходящее в свои руки. И чаще всего это происходило – особенно в полуфинальной серии с «Каролиной».

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018 год)

2018-й – это тот самый год, когда Овечкин намеревался поехать на Олимпиаду, которая, к слову, проводилась без участия игроков из НХЛ. До Кореи Овечкин не доехал, конечно, и хорошо, что так вышло, потому что главную победу в карьере Александр одержал именно тогда.

Хотя начиналось всё отвратительно – два поражения дома от «Коламбуса». Казалось бы, ситуация выходит из-под контроля, но Овечкин так не думал: «Сейчас мы в тяжёлом положении, но… Это будет весело, когда мы выиграем два матча в гостях и вернёмся сюда, чтобы сыграть пятую игру дома». И ведь выиграли, а в придачу и два следующих матча, пройдя в шести встречах неуступчивый «Коламбус» Тортореллы.

Овечкин набрал восемь очков, оформил два дубля и ожидал встречи с «Питтсбургом», который много лет не давал жизни «Вашингтону». Но капитан был вновь спокоен, может быть, только на людях. На вопрос о личном желании пройти наконец «Питтсбург» Александр сказал: «Это важно для всей команды. Мы из года в год буксуем во втором раунде. Но нужно верить себя, друг в друга. Не надо оглядываться назад. Это новый сезон, нас ждёт новая серия». В шестом матче Овечкин на пару с Кузнецовым закончили ту серию, а радости Александра не было предела. После матча на вопрос журналиста о том, что думал во время выхода Евгения «один на один», сказал: «Пожалуйста, забей. Просто забей, чёрт побери».

Александр Овечкин с трофеем «Конн Смайт» Фото: AP/TASS

В финале конференции предстояло встретиться с «Тампой», которая каждый год в то время рассматривалась главным претендентом на трофей. Правда, после двух стартовых побед, в которых Овечкин набрал четыре очка, последовало три поражения. Но, встав на край пропасти, «Вашингтон» одержал две сухие победы, а Александр забросил победную в седьмом матче.

В финале «Вашингтон» уложился в пять матчей, завоевал первый кубок, а кадры Овечкина, где он неистово переживает за считаные секунды до финальной сирены, разлетелись по всем социальным сетям. Да, может быть, конкретно тогда Кузнецов больше заслуживал награды, но имя сыграло на Овечкина. Да и провёл плей-офф он превосходно, поэтому не будем мусолить тему справедливости, которая в этом случае достаточно относительная. 27 (15+12) очков, второй бомбардир, лучший снайпер. Уже звучит внушительно.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2021 год)

Годом ранее «Тампа» уже играла в финале и одержала победу, но тогда «Конн Смайт» обошёл россиян стороной и достался Виктору Хедману.

Плей-офф для «Тампы» начался с дерби с «Флоридой», и это была наиболее неудачная серия для Василевского, если так вообще можно говорить. За шесть матчей Андрей пропустил 16 шайб, но этому есть объяснение: серия получилась очень открытой. Однако в заключительном матче российский голкипер оставил соперника без шайб, «засушив» «пантер».

Во втором раунде попалась более прагматичная «Каролина», которая в буквальном смысле вреза́лась в стену, забросив лишь девять раз за пять матчей, а Василевский продолжил добрую традицию с матчем «на ноль» в последней встрече серии и удостоился комплимента от тренера соперника: «Василевский делает так, что сложное выглядит простым. У нас было много отличных моментов, но они ни к чему не привели, потому что он был на месте».

Далее в серии с праймовым в XXI веке «Айлендерс» во главе с Барри Тротцем «Тампа» провела изнурительную семиматчевую серию, Василевский закончил её с двумя «сухарями», один из которых пришёлся на решающую игру. «Вася — это скала. Мы всегда можем быть спокойны, имея его за спиной. Даже когда судьба матча зависит от одного броска», — сказал Стивен Стэмкос в преддверии второго финала кряду, в котором «Тампа» разнесла «Монреаль», а Василевский вновь сыграл «на ноль» тогда, когда это надо было больше всего.

Андрей Василевский с трофеем «Конн Смайт» Фото: AP/TASS

Судьба «Конн Смайта» была непонятна до последнего, по-настоящему на него претендовали два человека: Кучеров и Василевский. И журналисты остановили выбор на Андрее, который стал первым российским вратарём, выигравшим приз самому ценному игроку плей-офф.

А уже позже Никита Кучеров разразился знаменитой и громкой фразой: «Я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, ты — лучший игрок». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса», как его там… В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому. Бред. Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень… Чёрт возьми, он лучший. Он всё показал сегодня, оставил нас в игре».