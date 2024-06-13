Третьяк под санкциями Канады, «финского Овечкина» хотят обменять. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 июня 2024 года.

Канада ввела санкции против Владислава Третьяка

Канада объявила о введении санкций против легендарного советского экс-вратаря Владислава Третьяка, сообщает официальный сайт МИД страны.

Отмечается, что в сводный канадский автономный санкционный список включены физические и юридические лица, подпадающие под действие специальных санкций, предусмотренных законом о специальных экономических мерах и законом о правосудии для жертв коррупции среди иностранных должностных лиц. Имена включены в этот список исключительно в административных целях. Сводный перечень не является нормативным актом и не имеет силы закона.

Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады в составе сборной СССР. С 2006 года — президент Федерации хоккея России.

«Коламбус» ищет варианты обмена нападающего Патрика Лайне

«Коламбус» ищет варианты обмена нападающего Патрика Лайне, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Форвард, которого раньше называли «финским Овечкиным», не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года. «Мы знаем, что Патрик Лайне вошёл в программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше. Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться найти варианты обмена. Он хочет начать всё сначала, в «Коламбусе» у него были не лучшие времена, – цитирует Лебрюна TSN.

Напомним, Лайне, которого по ходу нынешнего сезона преследовали травмы, отыграл лишь 18 встреч в этом регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при полезности «-10».

В конце января стало известно, что финн пройдёт Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Точные причины такого решения игрока так и остались невыясненными.

Джон Купер возглавит сборную Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер возглавит сборную Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026. Ранее специалиста заметили на чемпионате мира по хоккею в Чехии в прошлом месяце.

«Насколько я понимаю, двукратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг», как ожидается, будет назначен главным тренером сборной Канады не только на Турнир четырёх наций в феврале следующего года, но и на Олимпийские игры в Милане в 2026 году. Ожидается, что официальное объявление будет сделано после финала Кубка Стэнли.

Купер должен был тренировать сборную Канады на зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае, но из-за COVID-19 не смог этого сделать», — цитирует Лебрюна The Athletic.

Канадский авиадиспетчер Эдмонтона подшутил над пилотами рейса «Флориды»

Канадский авиадиспетчер Эдмонтона подшутил над пилотами рейса «Флориды Пантерз», сообщает журналист Энди Слейтер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Канадский авиадиспетчер в шутку сказал пилотам рейса «Флориды», что надеется, что у них закончится топливо и команда не сможет приземлиться в Эдмонтоне, а уйдёт на запасной аэродром», — написал Слейтер.

Напомним, ранее стало известно, что «Флорида» из-за непогоды вылетела в Эдмонтон на три часа позже запланированного.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч «пантеры» выиграли 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Вторая встреча закончилась со счётом 4:1. Третий матч серии пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» начнётся в 3:00 мск.

«Адмирал» подписал контракт с воспитанником СКА вратарём Никитой Богдановым

«Адмирал» заключил контракт с вратарём Никитой Богдановым. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 29-летним голкипером носит двухсторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Никита Богданов является воспитанником СКА. Бóльшую часть карьеры провёл в командах системы петербургского клуба в МХЛ и ВХЛ, а также привлекался к тренировкам СКА. Кроме этого, защищал цвета «Тамбова», «Нефтяника» и «Динамо» СПб.

Всего в ВХЛ сыграл 178 матчей с коэффициентом надёжности 1,94. В сезоне-2017/2018 стал лучшим среди всех вратарей лиги по отражённым броскам (95,6%). В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». Сыграл восемь матчей, в которых отразил 90% бросков.