Можно выносить «Флориде» кубок? В финале плей-офф НХЛ, похоже, осталась лишь одна интрига

Спустя 18 лет финал Кубка Стэнли вернулся в Эдмонтон — в 2006 году «нефтяники» последний раз принимали участие в решающей серии сезона НХЛ, однако тогда вместо «Флориды» в соперниках была «Каролина». Сегодня «Ойлерз» оказались в аналогичной ситуации, что и в противостоянии с «ураганами» — канадцы приехали домой, уступая 0-2 после гостевых матчей. При этом на счету мощнейшего нападения «Эдмонтона» не было ни одной шайбы — единственный гол подопечных Криса Ноблоха за первые две встречи на свой счёт записал защитник Маттиас Экхольм.

Как и во второй игре, Ноблох вновь перетасовал состав — в заявку вернулись Перри и Сеси, а также впервые в финале попал Дерек Райан, а вот Эвандер Кейн, Венсан Деарне и Сэм Кэррик сегодня наблюдали за матчем с трибун. «Пантеры» же снова вышли без изменений — Александр Барков и Владимир Тарасенко, чьё участие в третьей встрече было под вопросом, всё-таки оказались в состоянии появиться на льду.

«Нефтяники» далеко не сразу вспомнили, что играют на своей площадке — первое время «Пантерз» огрызались и даже оказались в большинстве, с которым, правда, справились бездарно. У «Ойлерз» за эти две минуты было больше опасных моментов — Коннор Браун два раза в течение нескольких секунд мог пробить Бобровского, но сначала Сергей отразил бросок канадца, а затем форвард не попал с близкого расстояния.

Вскоре уже «Эдмонтон» получил численное преимущество и с этого момента перехватил инициативу — хозяева стали подолгу контролировать шайбу в зоне атаки, создавать больше угрозы и тревожить Бобровского. Россиянин не дрогнул ни разу после 13 попыток, а вот его визави под конец периода вновь оказался переигран. В формате «4 на 4» впервые в этой серии своё слово сказал лучший снайпер «Флориды» этого сезона Сэм Райнхарт — форвард завершил контратаку, которую благодаря отменным действиям в обороне начал Барков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но уже через две минуты после перерыва счёт на табло вновь стал равным. Ошибка Дмитрия Куликова привела к очередному в этой серии выходу «1 в 0» на Бобровского — на этот раз Уоррен Фёгеле оказался сильнее российского вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом игра на время успокоилась, что, кажется, усыпило бдительность игроков «Эдмонтона». Иначе объяснить провал Скиннера и вернувшегося в состав Сеси у своих ворот в середине двадцатиминутки просто невозможно. Конечно, стоит похвалить Ээту Луостаринена за работу у борта и вовремя подключившегося Владимира Тарасенко, который во второй раз вывел «Флориду» вперёд, но этот гол целиком на совести дуэта «нефтяников».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В первом матче вместе с Сеси привозил ещё и Нёрс, который сегодня решил не отставать от бывшего напарника. Один из самых дорогих защитников лиги завозился с шайбой у владений Скиннера и моментально был за это наказан — Ткачук и Беннетт на двоих организовали третий гол «пантер».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А ещё через несколько минут дела у «Ойлерз» стали совсем плохи. Ещё одна образцовая контратака привела к точному броску Баркова — 4:1 по итогам 40 минут.

Не без доли везения «Эдмонтон» один гол отыграл — шайба после броска Филипа Броберга шла мимо створа, но попала в Нико Микколу, от которого и отскочила в ворота.

Тем не менее, всё шло к спокойной победе «Пантерз», однако за пять минут до конца основного времени ситуация накалилась до предела — Райан Маклауд подправил шайбу после наброса Бретта Кулака и сократил отставание «нефтяников» до минимума. Но большего сделать не получилось даже со снятым голкипером — гости удержали победный результат и сделали счёт в серии 3-0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кажется, можно выносить «Флориде» кубок — в истории финалов плей-офф НХЛ ранее было 28 случаев, когда одна команда выигрывала первые три матча, и лишь в одном из них такая команда упускала трофей. Сложно представить, что нужно сделать «Эдмонтону», чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу.

Похоже, осталась всего одна интрига — кто будет признан самым ценным игроком Кубка Стэнли? Вряд ли кто-либо из «Ойлерз» — все лидеры «нефтяников» были практически бесполезны в решающий момент. А вот у «пантер» видятся два явных кандидата — Александр Барков и Сергей Бобровский. Вероятно, «Конн Смайт» достанется одному из них, но для начала нужно добыть последнюю, самую важную победу.