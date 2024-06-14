«Хет-трик кошмаров». С такой чудовищной обороной «Эдмонтону» не стать чемпионом НХЛ

Макдэвид, Драйзайтль и компания сегодня встали на край пропасти: «Эдмонтон» проиграл первый домашний матч, а счёт в серии уже 0-3. Но надо отметить, что команда достаточно неплохо провела первую и третью встречи, владея инициативой и создавая убойные моменты. Да, фактор Бобровского становится в финале решающим, но дело не только в феноменальной игре российского вратаря: «нефтяников» губят настолько «дешёвые» пропущенные шайбы, что за голову хватаешься.

Особенно от экспертов достаётся Дарнеллу Нурсу, самому высокооплачиваемому защитнику, который проводит катастрофический плей-офф, попутно продолжая погоню за антирекордом по показателю полезности в постсезоне. На данный момент он принадлежит Полу Райнхарту, отцу нападающего «Флориды», который в сезоне-1982/1983 заработал «-16» за девять игр. Сейчас у Дарнелла «-14», а Сэм может собственноручно скинуть отца с минусового олимпа в оставшихся матчах (или матче).

Давайте немного копнём в историю игр плей-офф «Эдмонтона» в современную эру. Команда талантливая, перспективная, мастеровитая, но игра в обороне из года в год ставила крест на всех перспективах «Ойлерз». Конечно, дело было не только в этом, но, когда команде порой не хватает пяти-шести шайб для победы, это даже не звоночек, а самый настоящий колокольный звон. Правда, менеджмент «нефтяников» свешивал всю ответственность преимущественно на вратарей, избавляясь от них разными путями.

В этом сезоне ситуация начала меняться в лучшую сторону, особенно после смены главного тренера. «Эдмонтон» закончил чемпионат на 10-м месте по игре в обороне, чего ранее за ними не наблюдалось. Сезон в канадском дивизионе во время бушующей пандемии брать не будем, хотя именно после него Нурс получил тот самый контракт на $ 9,25 млн. Изменения пошли не столько благодаря тактическим изыскам Ноблоха, сколько благодаря великому Полу Коффи, его помощнику. Его вклад отмечали многие: от экспертов до игроков. Видно это было и с экранов: команда получила долю здорового прагматизма, которая позволяла им удерживать нужный счёт, а не бежать сломя голову забивать ещё. Можно, наверное, предположить, что звенья Макдэвида и Драйзайтля делали это ранее просто потому, что боялись нескольких привозов, которые сведут на нет все усилия. Но здесь домысливать уже не будем.

Стюарт Скиннер после гола «Флориды» Фото: AP/TASS

В плей-офф «Эдмонтон» тоже сваливался на удержание нужного счёта, и чаще всего всё получалось. Только «Ванкувер» доставлял в этом плане проблемы подопечным Ноблоха, отыгравшись с 1:4 в первой игре и едва не вытащив безнадёжную четвёртую игру. В серии с «Далласом» это, казалось бы, вышло на новый уровень: победа в решающем шестом матче с 10 бросками в створ. Причём отскоком это не назовёшь – «нефтяники» реально ничего не дали создать оппоненту.

А теперь подходим к главному вопросу: что случилось в финале? Почему оборона «Эдмонтона» сливает в унитаз все усилия, почему те грабли, которые должны дряхлеть в чулане, вновь оказались перед носом?

Вспомним первый матч, который команда из Канады отыграла лучше как визуально, так и по всем статистическим метрикам. Но проиграла. Если посмотреть на первую шайбу, то главный вопрос, который начинает крутиться у всех на языке: зачем Нурс выход «три в два» превращает в «два в один»? Что это было: безалаберность, неопытность, вера в перехват? Вопрос риторический.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторая шайба получилась ещё интереснее: Беннетт вчистую выигрывает борьбу у борта у Сеси, который был первым на шайбе, а всё тот же Нурс, как заправский лесоруб, стоит с «топором» и ждёт, когда ему принесут полешко. Но вместо этого Родригес вколачивает вторую шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй матч и результативную ошибку Бушара тоже можно разобрать, однако это больше было похоже на технический брак, который пошёл от усталости: в том матче «Ойлерз» играли не с полным комплектом оборонцев.

Зато в третьем матче кошмар продолжился. Эксперты на телеканале TSN три пропущенные за шесть минут шайбы назвали «хет-триком кошмаров». Очень ёмкое определение. Что делали Скиннер и Сеси при счёте 1:1, когда забивал Тарасенко? Можно предположить, что произошёл сбой в коммуникации между защитником и вратарём, а можно также сказать, что Коди абсолютно мягкотело проигрывает борьбу и машет клюшкой по воздуху, словно разгоняя комаров. Правильный вариант выбирайте сами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третья шайба в исполнении Беннетта тоже не обошлась без «подарка»: «Флорида» пошла в активный прессинг, игроки «Эдмонтона» не теряли шайбу и почти вышли из зоны, но тут шайба пришла к Нурсу, который по-джентльменски вложил её в крюк Ткачуку, а тот доставил её до Сэма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что объединяет четыре разобранные шайбы, помимо того, что это творчество двух бедовых защитников «Ойлерз»? Они были пропущены в момент, когда «Эдмонтон» владел инициативой, создавал уйму моментов у ворот Бобровского, но чуть ли не при первой вылазке соперников получал в свои. Такие шайбы очень сильно бьют по психологии: ты близок к успеху, однако детские ошибки двух людей сводят на нет все усилия. Причём команда не разваливается, но недоумение и злость на лицах лидеров команды читаются.

Перед третьим матчем журналистка Эмили Каплан поделилась информацией, что с командой весь сезон работает «специалист по медитации и осознанности». Суть заключается в осознании ощущений, которые происходят здесь и сейчас, и фокусировке внимания только на них. Непонятно, знают ли о существовании этого человека Нурс и Сеси.

Простор для шуток и ироничных высказываний здесь огромный, но хочется поразмышлять лишь над одним: почему команда, которая в этом сезоне, казалось, поборола своего главного демона, в самый нужный момент вновь на него натыкается? Не доработал специалист, суть деятельности которого достаточно размытая, или нынешняя оборона (не вся) безнадёжна?