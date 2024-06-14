Акт невиданной щедрости. «Рейнджерс» отсыпали денег финну, который не оправдывает ожиданий

«Рейнджерс» две недели назад завершили свой поход за Кубком Стэнли, проиграв «Флориде» в финале конференции со счётом 2-4. С тех пор новостей из Нью-Йорка доносилось не так много, можно вспомнить лишь слухи о переговорах с Шестёркиным о новом контракте. Но «синерубашечники» вышли из тени и напомнили о себе, продлив контракт с Каапо Какко, зарплата которого в следующем сезоне будет составлять $ 2,4 млн. Что могло сподвигнуть менеджмент «Рейнджерс» так щедро оплатить труд молодого финна? Давайте поразмышляем.

Начнём с того, как нападающий вообще попал в команду. Какко был одним из главных талантов поколения, котировался как фаворит драфта в 2019 году, за год выиграв два турнира на международной арене: молодёжный чемпионат мира и взрослый. На первенстве среди игроков до 20 лет Каапо был ещё «масочником», ему даже не исполнилось 18 лет, но он демонстрировал хорошее катание, технику и игровое мышление. На том турнире он набрал пять очков в семи играх. Неплохо для игрока, который младше на два года почти всего остального состава. А затем финн приехал на взрослый чемпионат мира, где поразил: семь очков, дубль в ворота Канады, а одна из шайб стала одним из лучших голов турнира. Некоторые специалисты начали даже помышлять: а не возьмёт ли «Нью-Джерси» Какко первым. Но этого не случилось: Джек Хьюз стал первым номером, а финн достался «Рейнджерс», которые выбирали вторыми.

Какко уже в 18 лет приехал в НХЛ, в Нью-Йорке его приняли с распростёртыми объятиями: команда в то время не могла похвастать широким пулом проспектов и находилась в стадии перестройки. Первый сезон не получился ярким, а вот добротным – вполне: 23 очка в 66 матчах. Для сравнения, Джек Хьюз в том сезоне набрал 21 очко. Следующие два сезона прогрессивными не получились – финн не выбивал и 20 очков, но должного внимания это не привлекло по причине провала Алекси Лафреньера, который в 2020 году был выбран под первым номером и рассматривался в качестве «некствана». Они же вместе с Хитилом организовали в плей-офф-2022 неплохую третью тройку, которая помогала топ-6 с голами, была мобильной и отчасти яркой.

А вот прошлый сезон удался: 40 очков, игра в топ-6 (периодическая и до момента прихода Тарасенко и Кейна), вторая спецбригада большинства. К тому же вышеназванная тройка, сотканная из молодых игроков, выделялась даже на фоне убийственных (на бумаге) первых двух звеньев.

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Но этот сезон вышел просто плохим, а если быть откровенным, то ужасным. Какко начал чемпионат в первой тройке вместе с Зибанеджадом и Крайдером. С такими партнёрами у тебя есть все возможности проявлять себя, хоть это был и не лучший сезон шведа и американца. Однако то, что должно было сработать на бумаге, в жизнь не претворилось: два очка за месяц и перевод в третье сочетание, где Каапо потух окончательно. А потом в конце ноября финн получил травму и выбыл больше чем на месяц. Вернувшись в состав, Какко выглядел так же, как и до повреждения: медленным, неспособным генерировать опасные моменты и ленивым. Не помог даже кратковременный возврат в первое сочетание. В плей-офф картина не изменилась: то же самое вкупе с опалой Питера Лавиолетта, который усадил финна в запас в момент, когда и ставить на его место особо некого было. На самом деле, этот штрих тогда будто намекал – в следующем сезоне пути Какко и «Рейнджерс» разойдутся. Но этого не произошло.

Каапо Какко Фото: AP/TASS

Почему генеральный менеджер Крис Друри решился на это? Видимо, он до сих пор верит в человека, который был выбран под вторым номером на драфте. Мы знаем, как в НХЛ не любят признавать просчёты при выборе и до последнего пытаются дать шанс игрокам, выбранным высоко. Даже если они не показывают должный уровень на протяжении нескольких лет. Но зачем забивать платёжку, предоставляя лишние миллионы игроку, который перестал развиваться, не набирает очков, не попадает в состав по игровым причинам? Вопрос остаётся открытым, но, скорее всего, будет оправдание в стиле – он талант и будет продолжать расти.

У «Рейнджерс» в следующем сезоне вполне радужная ситуация с потолком: все лидеры продлены, а такие игроки, как Лафреньер и Шестёркин, в последний год будут занимать незначительное место в платёжке. Это лучший момент для того, чтобы укрепить состав и ещё раз побороться за кубок, но вместо этого хороший контракт получает человек, который сто́ит минимум в два раза меньше. Может быть, в Нью-Йорке видят то, чего не видят остальные, но пока это решение выглядит полнейшим провалом. Этот акт невиданной щедрости может аукнуться «синерубашечникам» на дедлайне, когда генеральные менеджеры начинают считать каждую копейку, потому что потолок в НХЛ непоколебим.