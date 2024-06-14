Трансферная бомба в КХЛ — Шипачёв сменил Казань на Минск! Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 июня 2024 года.

«Ак Барс» обменял Вадима Шипачёва в минское «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв стал игроком минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шипачёв выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

Напомним, в сезоне-2023/2024 минское «Динамо» пробилось в плей-офф, заняв восьмое место в Западной конференции, однако не смогло пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина — 2024, проиграв московскому «Динамо» со счётом 2-4.

«Нефтехимик» подписал контракт с канадским защитником

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Лукой Профакой. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение рассчитано на один сезон.

22-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал в составе «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), за который провёл 27 матчей и отдал отдну результативную передачу. Также защитник играл в «Талса Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он принял участие в 29 матчах и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.

Напомним, в сезоне-2023/2024 нижнекамский клуб завершил регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции и не смог попасть в розыгрыш Кубка Гагарина.

Канадский нападающий Хальбгевакс перешёл в «Куньлунь»

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским нападающим Джейденом Хальбгеваксом. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Желаем Джейдену — успеха! Нашему менеджеру по экипировке Андрею Иваничко, который будет наносить фамилию Джейдена на свитер — удачи! Комментаторам наших матчей — здоровья», — пошутила пресс-служба китайского клуба в объявлении о подписании игрока.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард выступал в составе «Фрёлунды» в Шведской хоккейной лиге и провёл 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. На счету Хальбгевакса три матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и одна результативная передача. Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

Вратарь «Эдмонтона» восхитился Бобровским

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024, а также рассказал, как должны играть «нефтяники» в следующей встрече.

«Безусловно, мы должны извлекать выгоду из ошибок «Флориды». Сегодня они допустили несколько серьёзных ошибок, но Бобровский играл просто фантастически. Так что это огромная заслуга этого парня. Он был просто феноменален – действительно хорошо читал игру и совершал важные сейвы в нужное время.

У нас определённо были моменты сегодня вечером. Я думаю, что если мы просто продолжим упорствовать, то в какой-то момент всё пойдёт по нашему плану. Если вы расслабитесь в этой лиге, особенно в финале, команды тут же вас накажут, поэтому наша задача – уточнить детали и упростить нашу игру», — приводит слова Скиннера сайт «Эдмонтона».