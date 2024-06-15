Самая брутальная традиция в хоккее. Почему в плей-офф не бреют бороды

В последние годы мир переживает ренессанс бород. Словно подражая портретам XIX века, всё больше мужчин отращивает себе растительность на лице, а самые отчаянные даже готовы специально пересадить себе волосы на щёки. Уже сложно установить, кто снова сделал бороду модной в повседневности, но в хоккее есть время года, когда без неё никуда. Каждый год на фотографиях чемпионов мы стабильно видим десяток человек, заросших щетиной до уровня «скандинавский лесоруб». Однако эта традиция куда моложе, чем вы могли бы подумать — и далеко не всем в хоккейном мире она нравится.

На чемпионских фото 1970-х бороды будет найти сложно — более ранних лет это тоже касается. Можно заметить хоккеистов с усами, с щетиной, однако заросших среди них обнаружить нелегко: это легко объяснимо с учётом того, что до расширений лиги плей-офф был банально короче. Традиция отращивать бороды зародилась в «Айлендерс» — правда, показания здесь расходятся. Обычно считается, что этот обычай породила команда-династия первой половины 1980-х, выигравшая четыре чемпионства подряд.

Несколько же лет назад легенда «Айлс» Брайан Троттье заявил, что впервые это случилось в 1975-м. Тогда «островитяне», которые проводили лишь третий сезон в НХЛ, во втором раунде плей-офф отыгрались с 0-3 в серии с «Питтсбургом» и почти повторили этот трюк с «Филадельфией», уступив в седьмом матче. Бриться тогда игроки перестали после первой победы над «пингвинами».

Однако, по общепринятой версии, бороды начали растить уже в начале 1980-х. Сами игроки не могут вспомнить, кто начал делать это первым. Часто это приписывается члену Зала славы Кларку Гиллису, но он и сам не знает: «Кто-то начал отращивать бороду, и парни такие: ого, да это круто! Постепенно все начали этим заниматься». «У кого-то борода просто росла быстрее, но мы всё равно старались в первую очередь сфокусироваться на нашей работе. В первую очередь борода была напоминанием о той цели, ради которой мы играем», — говорил другой игрок той команды Бутч Горинг.

Впрочем, хоккейный историк Стэн Фишлер считает, что прародителем бород стал защитник Кен Морроу. Он носил бороду ещё со времён игры за университетскую команду и был единственным таким игроком в команде. Защитник выделялся этим и в олимпийской сборной США, которая потом сотворит «Чудо на льду». Главный тренер Херб Брукс, запрещавший лишнюю растительность на лице, сделал особое исключение для защитника. Морроу присоединился к «Айлендерс» сразу после окончания Игр и быстро стал основным защитником команды, которая выиграла своё первое чемпионство. Кен решил не сбривать бороду во время плей-офф, так всё якобы и понеслось.

Кен Морроу — возможный основоположник традиции Фото: nhl.com

Бородатые (не все, впрочем) игроки «Айлендерс» выиграли четыре кубка подряд, по пути однажды расправившись с подражателями из «Миннесоты Норт Старз», которым лишние волосы на лице не помогли победить в финале. В 1984-м в НХЛ родилась новая династия, однако «Ойлерз» моду на бороды не подхватили. Некоторые считают, что это было связано с молодостью лидеров команды: Уэйну Гретцки, Марку Мессье, Яри Курри и Гленну Андерсону было по 23 года, Полу Коффи — 22, Гранту Фюру — вообще 21. Кроме того, бородатость считалась традицией, уже прочно связанной с «Айлендерс».

Моду на бороды, как считается, возродил «Нью-Джерси». Команда, которая в первые годы своей жизни мыкалась внизу таблицы и удостоилась уничижительной характеристики от Гретцки, в 1988-м впервые в своей истории вышла в плей-офф и попала на «Айлендерс», которые уже не были похожи на старую династию. Легендарный защитник Кен Данейко рассказывал, что «Дэвилз» решили не бриться в честь тех «Айлендерс» начала 1980-х — и «Нью-Джерси» обыграл прародителей традиции! Более того, «Дэвилз» выиграли и во втором раунде, а в финале конференции уступили лишь в седьмом матче.

Хоккейные бороды снова надолго вышли из моды за редкими исключениями типа Ленни Макдональда. Капитан чемпионского «Калгари»-1989 всю карьеру был известен в первую очередь как обладатель великолепных усов, а в плей-офф добавил к ним и бороду. Отметим, что борода тогда в целом была не в моде. Например, в 1981-м комментатор из Бостона Том Ларсон отрастил бороду, и его телеканал получил тысячи негодующих писем — подобная растительность на лице считалась признаком радикализма. Ларсон в сердцах ушёл на радио, сказав, что сбреет бороду только после победы «Бостона» в Кубке Стэнли, и своё обещание спустя 30 лет он выполнил.

Ну а «Нью-Джерси» в 1995-м выиграли Кубок Стэнли, добавив к нему ещё два в 2000-м и 2003-м. Примерно тогда плей-оффные бороды стали стандартом для всей лиги. «Мне это нравилось — я смотрел в зеркало и ощущал себя Гризли Адамсом (легендарный американский дрессировщик медведей XIX века. — Прим. «Чемпионата») в дикой природе. Бородатое лицо, беззубый рот — мне казалось, это идеальный образ для плей-офф», — говорил Данейко, который провёл в «Нью-Джерси» 20 лет.

Впрочем, в НХЛ есть и «ренегаты». На каждого Джо Торнтона, который поражал окладистой бородой даже во время регулярного сезона, найдётся свой Крис Челиос. В 2008-м 46-летний суперветеран выиграл свой третий Кубок Стэнли, но сделал это с гладко выбритым лицом. «Это не было традицией в то время, когда я играл в «Монреале», да мне и вообще никогда не нравились усы и бороды. Я всегда играю чисто выбритым, потому что Ги Лефлёр всегда брился прямо перед игрой, и я копирую его. Кроме того, это помогает тебе помыться быстрее всех после игры», — говорил защитник.

Брент Бёрнс носит бороду и в регулярке Фото: AP/TASS

В медиа тоже есть разное восприятие этой традиции. «Хоккей — единственный вид спорта, где мужчины становятся горячее по мере продолжения сезона», — признавалась в любви к бородам журналистка GQ. А вот телевидение было против — руководитель NBC Sports, главного вещателя НХЛ на протяжении 15 лет, в 2015-м призывал отказаться от традиции. «Я знаю, что это традиция и суеверие, но бороды вредят узнаваемости. Давайте сделаем лица игроков открытыми», — говорил Марк Лазарус, глава компании. Его никто не послушал.

Сейчас бороды перестали быть суеверием — то, что делают все, уже никак не может приносить удачу кому-то конкретному. Это превратилось в традицию, которой следуют на автомате — а некоторые видят в ней элемент сплочения. Экс-защитник «Рейнджерс» Рон Дагуэй говорил: «Это мелочь, которая делает команду сплочённее. Вы все делаете одно и то же, выглядите грубее с бородами и бьётесь за одну цель».