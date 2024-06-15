Кто, если не Бобровский? На приз MVP Кубка Стэнли осталось всего два претендента

После того как «Флорида» выиграла третий подряд матч в финале Кубка Стэнли — 2024, исход решающей серии стал практически предрешённым. История НХЛ знает всего один случай, когда команда, ведущая со счётом 3-0 по ходу финала, упустила преимущество и проиграла борьбу за титул. Однако это было в далёком 1942 году, когда «Торонто» смог перевернуть серию с «Детройтом». Сложно представить, что «Ойлерз» смогут повторить такой подвиг — совокупность силы соперника и собственных игровых проблем не оставляют «нефтяникам» шансов на это.

Победа «пантер» наверняка будет означать, что приз самому ценному игроку плей-офф достанется именно хоккеисту южан. В случае более плотной борьбы на «Конн Смайт» вполне мог бы претендовать кто-либо из лидеров «Эдмонтона», но в текущем положении даже пара зацепленных матчей вряд ли позволит им вернуться в гонку за звание MVP — уж слишком незначительны были роли Макдэвида, Драйзайтля и Бушара в стартовых играх серии.

В составе «Пантерз» прямо сейчас есть два ярко выраженных претендента на «Конн Смайт» — об их перспективах забрать главный личный приз плей-офф себе и поговорим.

Александр Барков

На протяжении многих лет Барков был одной из самых незаметных звёзд лиги: ему уделяли очень мало внимания в СМИ, да и в целом медийность Александра практически никак не развивалась — это признавали и сами североамериканские журналисты, которые нередко называли русского финна самым недооценённым игроком НХЛ. Хотя многолетний контракт с кэпхитом $ 10 млн говорит о том, что во «Флориде» своего капитана ценят очень высоко.

В этом году, особенно в плей-офф, о Баркове говорят все — он постоянно становится одной из центральных фигур обсуждения в матчевых студиях, его хвалят одноклубники и соперники, да и те же журналисты практически единогласно отдали ему первое место в голосовании за звание лучшего нападающего оборонительного плана — второй «Селке» в карьере Александр выиграл с огромным отрывом.

Этот статус 28-летний нападающий уже не раз подтвердил по ходу Кубка Стэнли — Барков сдержал главных звёзд «Тампы», «Бостона» и «Рейнджерс», а теперь проделывает то же самое с лидерами «Эдмонтона». На счету всей звёздной плеяды «нефтяников» в лице Макдэвида, Драйзайтля, Хаймана, Ньюджент-Хопкинса, Бушара нет ни одного гола за три матча, и это при 10 возможностях разыграть лишнего — лучшее большинство НХЛ в финале было полностью нейтрализовано спецбригадами меньшинства «Флориды» во главе с Александром Барковым.

При этом капитан «Пантерз» успевает и на другом конце площадки — на пару с Эваном Родригесом он является лучшим бомбардиром и самым полезным игроком серии (4 очка и «+4»), да и во всём плей-офф он является наиболее результативным игроком своей команды (21 очко).

Ну и, конечно, стоит отметить характер Баркова — в решающем матче серии с «Бостоном» он принял на себя бросок Давида Пастрняка, не позволив чеху вывести «мишек» вперёд в концовке встречи, а в третьей игре финала Александр, чьё появление на льду было под вопросом, не просто отыграл 20 минут, но и стал автором победной шайбы.

Сергей Бобровский

Защита защитой, но невозможно представить успехи «Флориды» без Бобровского. Сосчитать, сколько раз Сергей по-настоящему выручил свою команду по ходу этого плей-офф, просто не получится — будет очень легко сбиться. При этом российский голкипер спасет в действительно важные моменты — его сейвы в первом матче финала или же при равном счёте во втором и третьих матчах оказали очень важное влияние на итоговый результат. И это только в решающей серии.

Да и в отрыве от контекста успехи Бобровского впечатляют — среди вратарей, проведших более четырёх матчей в этом плей-офф, он занимает третье место по проценту отражённых бросков (91,6); второе – по коэффициенту надёжности (2,07), уступая лишь появившемуся на льду всего шесть раз Юусе Саросу (2,02); а также лидирует по количеству «сухих» матчей (2) и является одним из двух вратарей в этом Кубке Стэнли, отметившихся результативным действием.

В отличие от Баркова, который, пусть и не всегда получал должного внимания, никогда не подвергался обструкции, Сергей прошёл во «Флориде» очень длинный и тяжёлый путь от объекта беспощадной критики до одного из главных героев команды, чьё имя в последние месяцы регулярно скандирует целая «Амерант Банк Арена».

Сегодня Бобровским восхищаются не только в Санрайзе, но и во всей Северной Америке — после каждого из последних матчей можно было прочитать целые оды в адрес российского вратаря, который в 35 лет, похоже, всё-таки заберёт долгожданный Кубок Стэнли, при этом в качестве одного из главных действующих лиц.

Звание самого ценного игрока плей-офф НХЛ при этом стало бы идеальной вишенкой на торте и венцом его карьеры. Хотя, кто бы из пары Барков — Бобровский ни стал обладателем «Конн Смайта», итоговое решение точно нельзя будет назвать несправедливым.