В Финляндии скучают по КХЛ, «Эдмонтон» готовит крупную сумму Макдэвиду. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 июня 2024 года

Журналист сайта НХЛ: когда дело доходит до плей-офф, Бобровский становится MVP

Главный редактор официального сайта НХЛ Билл Прайс считает, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достоин завоевать «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

«Барков, безусловно, является важной причиной того, что «пантеры» всего в одном матче от победы в Кубке Стэнли. Но когда дело доходит до плей-офф в целом, Бобровский становится MVP. Да, перед ним потрясающая команда, но он снова и снова делал большие и важные сейвы. Он задал тон плей-офф для «Флориды» во второй игре первого раунда, когда сделал эффектный сейв из-за спины и не позволил Мэтту Дамбе из «Тампа-Бэй Лайтнинг» забить гол.

Что касается финала Кубка Стэнли, он является нереальным для Бобровского: процент отражённых бросков 95,3 с коэффициентом надёжности в 1,33 с одним шат-аутом. Просто невероятно.

Я согласен, Барков был великолепен, но, если «пантеры» побеждают «Эдмонтон» в финале, главная причина этому — Бобровский», — написано в статье.

«У нас нет никаких преимуществ». Йортикка — об уровне финского хоккея после ухода из КХЛ

Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка заявил, что уровень финского хоккея упал после того, как «Йокерит» и финские игроки покинули Континентальную хоккейную лигу.

«Почему мы побеждали на международной арене в период с 2019 по 2022 год? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь в сборной страны их заменили молодые хоккеисты. Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас нет таких игроков, только молодёжь. В связи с этим у нас нет конкурентного преимущества.

КХЛ — это мужская, «физическая» лига, где играло не так много юниоров. Финская лига по уровню даже близко с КХЛ не стоит», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Напомним, «Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022. Финский клуб покинул КХЛ после начала конфликта на Украине.

Сайт НХЛ опубликовал топ-10 лучших центрфорвардов предстоящего драфта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из 10 лучших центральных нападающих предстоящего драфта НХЛ 2024 года.

Лидером рейтинга стал канадский форвард Маклин Селебрини из университета Бостона.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Маклин Селебрини (университет Бостона, NCAA).

2. Кейдэн Линдстром («Медисин Хэт», WHL).

3. Тидж Игинла («Келоуна», WHL).

4. Беркли Каттон («Спокан», WHL).

5. Конста Хелениус («Юкурит», Финляндия).

6. Майкл Хейдж («Чикаго», USHL).

7. Саша Бойсверт («Маскегон», USHL).

8. Линус Эрикссон («Юргорден», Швеция).

9. Юлиус Миеттинен («Эверетт», WHL).

10. Тедди Стига (сборная США U-18, USHL).

Фридман: вероятность Задорова остаться в «Ванкувере» менее 50%

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о вероятности российского защитника Никиты Задорова продолжить карьеру в «Ванкувер Кэнакс».

«Думаю, в ближайшие дни мы узнаем, есть ли надежда на то, что Задоров останется в «Ванкувере». Это кажется маловероятным, но мне сказали, что ещё ничего не ясно. Я бы сказал, что вероятность составляет менее 50%», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Отметим, что действующее соглашение Никиты Задорова с зарплатой $ 3,75 млн истекает нынешним летом, после чего защитник может выйти на рынок свободных агентов.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

Серавалли: Макдэвид, Драйзайтль, Бушар подпишут контракты с «Эдмонтоном» на $ 40 млн в год

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Эван Бушар подпишут новые контракты с клубом на общую среднегодовую сумму в $ 40 млн.

Отмечается, что распределение контрактов может быть следующим: $ 16 млн для Макдэвида, $ 14 млн — для Драйзайтля и $ 10 млн — для Бушара.

«Это единственное место на планете, где они оба могут играть вместе. Я думаю, он никуда не уйдут друг от друга. Они лучшие друзья. Сколько раз во время плей-офф Драйзайтль восторженно высказывался о Макдэвиде?» — цитирует Серавалли Edmonton Journal.

Напомним, контракт Макдэвида со среднегодовой суммой в $ 12,5 млн заканчивается в конце сезона-2025/2026, Драйзайтля ($ 8,5 млн) и Бушара ($ 3,9 млн) — в конце сезона-2024/2025.

Daily Faceoff назвал игроков текущего финала НХЛ, которые могут войти в Зал славы

Пять североамериканских журналистов Daily Faceoff составили списки игроков текущего финала Кубка Стэнли, которые в будущем могут войти в Зал хоккейной славы.

Лидерами голосования оказались российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, капитан «пантер» Александр Барков, а также лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Их отметили все участники опроса.

Трое назвали опытного нападающего «Ойлерз» Кори Перри и форварда «Флориды» Мэттью Ткачука.

Среди прочих в списке кандидатов в Зал славы оказались защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, игрок «пантер» Густав Форслинг и главный тренер Пол Морис.

Напомним, сейчас счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-0. Следующий матч соперников состоится в Канаде 16 июня в 3:00 мск.