Безумные 8:1 в финале НХЛ! Макдэвид превзошёл Гретцки, а «Эдмонтон» уничтожил «Флориду»

Коннор и Ко устроили кошмарный вечер Сергею Бобровскому и «пантерам» — финал ещё не окончен.

Положение «Эдмонтона» перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли — 2024 было, мягко говоря, удручающим — «нефтяники» проиграли все три предыдущие встречи с «Флоридой», при этом одна из них состоялась на домашнем льду канадской команды.

Шансов победить у «Ойлерз» практически не осталось, но, чтобы не лишиться последних, нужно было во что бы то ни стало сегодня обыгрывать «пантер», которые были мотивированы как никогда — первый трофей имени лорда Стэнли в истории франшизы был невероятно близок, и гости хотели добыть его как можно скорее.

Впервые в серии Крис Ноблох не стал менять состав, но при этом значительно перетасовал атакующие звенья — перестановки не коснулись только сочетания Янмарк — Хенрик — Браун, которое начало игру с первых секунд и организовало первый бросок в створ ворот Бобровского. Стоит ли говорить, что Пол Морис выставил тех же игроков, что и в предыдущих трёх матчах? Что ж, на всякий случай мы это проговорили.

Начало встречи получилось довольно парадоксальным — «Пантерз» очень быстро получили право на розыгрыш лишнего — Нёрс мог получить большой штраф за столкновение с коленом Беннетта, но отделался лишь малым, — дважды проверили каркас ворот Скиннера в течение секунды, а затем пропустили быструю контратаку, завершившуюся голом. Браун смог переиграть Бобровского и выкатил шайбу на пустой пятак, где Барков не успел помешать Янмарку отправить снаряд в сетку.

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Янмарк же вскоре помог своей команде удвоить преимущество — швед отлично поборолся в чужой зоне и прострелил на находившегося у ворот Хенрика. Канадец опередил Лунделля и поставил «Флориду» в крайне непривычное положение — дефицита в две шайбы у «пантер» не было с третьего матча полуфинала.

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Он сократился до минимума через считанные минуты — Форслинг щёлкнул от синей, а Тарасенко оказался расторопнее всех перед Скиннером и подправил шайбу в ворота, отличившись во второй игре подряд.

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Но ещё до перерыва в воротах Бобровского побывала третья шайба. Незадолго до этого Вераге из убойной позиции не смог переиграть уже практически отыгранного Скиннера, однако канадец сумел совершить впечатляющий сейв. А затем своё первое очко в серии набрал Драйзатль — молчавший до этого форвард «нефтяников» хорошо закрыл шайбу корпусом и поделился ею с Холлоуэем, а молодой нападающий продемонстрировал отличную ловкость рук, в очередной раз в первом периоде оставив российского вратаря не у дел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Бобровский впервые в этом плей-офф пропустил три шайбы за одну треть игры, а во второй двадцатиминутке кошмарный для него вечер продолжился. Сегодня в ворота лучшего вратаря этого Кубка Стэнли залетало всё — за пять минут Сергей пропустил ещё дважды и впервые по ходу постсезона уступил место Энтони Столарзу.

Первый гол во втором периоде был на счету Макдэвида — капитан «Ойлерз» впервые забросил в финале и начал целый период своего имени. Вскоре он ассистировал Нёрсу, который и усадил Бобровского на скамейку, а затем помог «нефтяникам» впервые по ходу решающей серии забросить в большинстве, поучаствовав в голе Райана Ньюджент-Хопкинса.

Эта голевая передача стала для Коннора 31-й в этом розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему он повторил рекорд НХЛ, ранее единолично принадлежавший Уэйну Гретцки, а также превзошёл достижение Евгения Малкина по количеству очков за один плей-офф для действующих игроков — их у канадца стало 37.

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Третий период был бы абсолютной формальностью, но Макдэвид оформил ещё один ассист — казавшийся невероятным рекорд Гретцки по голевым передачам за один плей-офф официально пал! А через две с половиной минут Маклауд забросил восьмую (!) шайбу в ворота «пантер» в этой встрече — настоящее безумие! Счёт в серии стал 3-1, и теперь «Флорида», которую «Эдмонтон» сегодня буквально уничтожил, постарается решить все вопросы уже на своей площадке.