«Фанаты «затравили» Боба». Реакция Америки на провал Бобровского в финале Кубка Стэнли

Сергей мог получить «Конн Смайт», а в итоге «был уволен» за 25 минут.

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли Сергей Бобровский ушёл со льда, не отыграв и 25 минут. Российский вратарь пропустил пять шайб после 16 бросков. А «Эдмонтон» размочил счёт в серии.

Сергей даже подвергся насмешкам от фанатов «нефтяников».

Провал Бобровского горячо обсуждают в Северной Америке. Что же сказали о его игре в четвёртой встрече финала Кубка Стэнли?

«Бобровского уволили после пяти голов»

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Даниэль Ньюджент-Боуман отметили слабую игру голкипера в этом матче.

«Ойлерз» наконец-то взломали Боба.

После четырёх голов и 95,3% отражённых бросков в первых трёх матчах серии Сергея Бобровского в четвёртой встрече выгнали из ворот после того, как он пропустил пятую шайбу при 11 отражённых бросках за 4:59 во втором периоде. Энтони Столарз вышел на лёд, дебютировав в плей-офф.

Предыдущее худшее поражение «Флориды» в этом розыгрыше случилось в первом матче второго раунда с «Бостоном» — 5:1, и это был также последний раз, когда Бобровский пропустил три гола за период. В воскресенье он пропустил три в первом.

Сергей потерял ворота, когда Янмарк забил в меньшинстве и «Ойлерз» повели в счёте — 1:0, пропустил шайбу под ловушкой после броска Холлоуэя и был пробит Нурсом. Это было наибольшее количество голов, пропущенных Бобровским с третьего матча финала Восточной конференции», — написали обозреватели.

Сергей Бобровский Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Журналист Sportsnet Марк Спектор напомнил, что уже после этой встречи Бобровский мог получить «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф.

«Бок о бок, игроки «Эдмонтона» прибыли, как степной смерч, приземлившись в защитной зоне «Флориды» и разбросав структуру «пантер» по Нефтяной Стране.

В тот вечер, когда Сергей Бобровский мог выйти из «Роджерс Плэйс» с «Конн Смайт Трофи», его увидели катящимся к скамейке запасных «Пантерз» через пять минут после начала второго периода.

Вратарь Боб был уволен, пропустив пять голов. Кто-нибудь добавил это в свою карточку Бинго?» — написал Спектор.

B/R Open Ice в социальных сетях кратко прокомментировал матч Сергея.

«Тяжёлый вечер для Бобровского», — говорится в сообщении.

«Какой это был суровый урок!»

Журналист ESPN Грег Вышински рассказал о реакции хоккеистов «Пантерз» на разгромное поражение.

«Флорида» заявила, что разгромное поражение от «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли стало для них полезным опытом.

Какой это был суровый урок: поражение со счётом 8:1, наблюдение за тем, как их звёздного вратаря убирают со льда, и упущенный шанс выиграть Кубок всухую.

Выдающиеся нападающие «Эдмонтона» впервые в серии вписали свои имена в протокол: Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс и Эван Бушар набрали свои первые очки в серии с «Пантерз». Игра в большинстве «Ойлерз» наконец дала плоды, и теперь из 16 попыток в серии они реализовали одну, хотя главный тренер «Флориды» Морис сказал, что «не учитывает» этот гол, поскольку он был забит при игре «пять на три».

Пожалуй, больше всего «нефтяники» «затравили» вратаря Сергея Бобровского, забив пять голов после 16 бросков. Они забросили семь шайб за последние три периода ранее непробиваемому вратарю, который начинал четвёртый матч с 95,3% отражённых бросков в серии.

У «пантер» был шанс выиграть Кубок Стэнли всухую. Заветная чаша находилась на стадионе. Игроки сказали, что это не отвлекало. Их тренер признал, что это представляет собой задачу другого рода», — написал Вышински.

Журналист AP News Стивен Уайно рассказал о насмешках в адрес Боба со стороны болельщиков «Ойлерз».

«Бобровский отразил 82 из 86 бросков, которые ему нанесли в первых трёх матчах финала, и вместе с капитаном Александром Барковым является ведущим кандидатом на «Конн Смайт» как MVP плей-офф. За 25 минут он пропустил больше голов, чем за всю остальную серию, вместе взятую, что привело к насмешливым выкрикам «Сергей! Сергей!» из домашней толпы», — написал Уайно.

Журналист Miami Herald Джордан Макферсон отметил, что «Эдмонтон» нашёл способ пробить Бобровского.

«Впервые в плей-офф НХЛ у «Флориды» в воротах появился игрок, которого зовут не Сергей Бобровский.

Боб, финалист «Везины Трофи» этого года, провёл весь плей-офф в воротах «Флориды». Он вошёл в игру с коэффициентом надёжности 2,07, парой шат-аутов и 91,6% отражённых бросков в 20 встречах плей-офф. В первых трёх матчах с «Эдмонтоном» у него был ошеломляющий процент отражённых бросков — 95,3, он отразил 82 из 86 бросков, включая 32 сейва в первой игре.

В четвёртой встрече «Ойлерз» начали атаковать рано и часто и наконец нашли способ пробить Бобровского», — написал Макферсон.

«Долгожданный атакующий взрыв «Эдмонтона» спустил Бобровского на землю»

Журналист Sportsnet Люк Фокс рассказал о давлении, которое болельщики «Эдмонтона» оказывали на российского вратаря.

«Ойлерз» очеловечили Сергея Бобровского.

Каждого из 18 347 болельщиков «Эдмонтона», пришедших на стадион «Роджерс Плэйс» на голевую вечеринку, на своих местах ждал блестящий оранжевый помпон.

Оказывается, эти бесплатные сувениры видели больше событий, чем Сергей Бобровский, сирена за воротами которого то и дело загоралась, над которым насмехались и которого выгнали из ворот, когда «Эдмонтон» деспотически громил «Флориду» — со счётом 8:1.

В недрах стадиона хранитель Кубка Стэнли Филип Причард стоял без перчаток и скучал, у него не осталось дел, кроме как доставить ценный груз на юго-запад на арену в семи часах езды отсюда.

Сергей Бобровский Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Что насчёт Боба, которого спустил на землю долгожданный атакующий взрыв «нефтяников» и который, возможно, только что увидел, как упал на одно место в рейтинге на «Конн Смайт»?

Столь звёздный вратарь на протяжении первых 180 минут серии, Бобровский пропустил пять голов после первых 16 бросков, направленных в его сторону, и покинул лёд ещё до того, как матч был окончен (24:53), уступив более загруженное место дублёру Энтони Столарзу, который сыграл впервые за два месяца.

Всё началось рано, когда «Ойлерз» забили в меньшинстве и бросились в атаку, когда Коннор Макдэвид забил свой первый гол, а Леон Драйзайтль и Зак Хайман набрали свои первые очки. Бобровский получил немало шума в свой адрес.

Валяющие дурака болельщики с животами, полными домашних напитков, и с мишурными перчатками махали соперникам, чтобы пристыдить: «Серррр-геиии!» (Фокс имеет в виду, что фанаты насмешливо обращались к Бобровскому по имени. — Прим. «Чемпионата») Чёрт возьми, они даже осыпали первого номера «Флориды» саркастичными аплодисментами, когда он сделал пару рутинных сейвов с дальней дистанции.

Умные. Противные. Весёлые.

Несомненно, фанаты «Флориды» ожидают, что команда повторит жёсткую и исключающую риск формулу, которая принесла им преимущество на выезде в серии — 3-1.

И что отдохнувший Бобровский снова покажет свой уровень.

Боб так часто выручал хоккеистов «Пантерз», когда они допускали ошибки, поэтому неудивительно, что они все поддерживали его.

Мы узнали, что Бобровского можно пробить, что «Ойлерз» не сдадутся и что «пантеры» ещё не совсем готовы завершить серию», — написал Фокс.