Макдэвид и Ко проводят легендарный плей-офф! Но их новые контракты убьют «Эдмонтон»?

Если всё сложится так, как сейчас прогнозируется, то на шестёрку ведущих игроков канадский клуб потратит до 70% от потолка зарплат.

Минувшей ночью «Эдмонтон Ойлерз» в эффектной манере одержал первую за 18 лет победу в матче финальной серии Кубка Стэнли. В четвёртой игре с «Флоридой Пантерз» (8:1) команда Криса Ноблоха на домашнем льду устроила концерт для своих болельщиков, сумев поставить целый ряд знаменательных достижений. Наиболее же главным итогом этой встречи стало продление хоккейного сезона в НХЛ как минимум на несколько дней. Благодаря этой победе «нефтяники» смогли вернуть главную серию сезона в Санрайз, на домашнюю площадку «пантер», где 19 июня и состоится пятый матч финала.

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Вот только может получиться так, что после завершения сезона-2024/2025 следующего участия их любимой команды в финале Кубка Стэнли болельщикам «нефтяников» с большой степенью вероятности придётся ждать на протяжении ещё двух десятилетий. Всему виной истекающие в ближайшем будущем контракты у главных звёзд канадской команды. Тройку лучших бомбардиров нынешнего плей-офф с огромным отрывом оккупировали лидеры «Ойлерз». Первое место занимает Коннор Макдэвид (38), на втором месте располагается Леон Драйзайтль (30), топ-3 замыкает игрок обороны (!) Эван Бушар (29). Отрыв канадского защитника от четвёртого места в гонке бомбардиров составляет восемь очков. Это грандиозно.

Каждый из трёх перечисленных игроков проводит действительно выдающийся плей-офф с точки зрения индивидуальных показателей. Макдэвид установил новый бомбардирский рекорд для одного розыгрыша Кубка Стэнли, превзойдя достижение Евгения Малкина (36 очков). Ещё более выдающимся событием стало установление канадцем нового ориентира по результативным передачам в одном плей-офф. Сегодня Коннор превзошёл рекорд самого Уэйна Гретцки, который держался на протяжении 36 лет.

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Драйзайтль стал всего шестым игроком за всю историю НХЛ, набравшим 30+ очков как минимум в двух плей-офф. Форвард «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье, Никиты Кучерова и Макдэвида в плей-офф НХЛ. Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье — трижды.

Что касается Бушара, то он вышел на третье место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников, повторив показатель Брайана Литча (23, 1994). Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), к чьему результату сегодня вплотную приблизился Эван.

Болельщики «Эдмонтона» наверняка получают огромное удовольствие, наблюдая за игрой звёзд своего клуба и всей лиги. Но ещё большее удовольствие от перечисленных выше достижений игроков получают их агенты. Интересы Макдэвида представляет Джадд Молдавер, за Драйзайтлем стоит Энди Скотт, а делами Бушара управляет Дэвид Ганье. Для каждого из них следующий контракт их клиентов станет одной из главных сделок в жизни. И вот здесь руководство «Эдмонтона» садится на сумасшедший шпагат, подняться из которого будет максимально сложно.

Коннор Макдэвид Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

Контракт Макдэвида со среднегодовой суммой в $ 12,5 млн заканчивается в конце сезона-2025/2026, соглашения Драйзайтля ($ 8,5 млн) и Бушара ($ 3,9 млн) — в конце сезона-2024/2025. Таким образом, уже после истечения следующего сезона «Ойлерз» могут потерять двух из трёх ключевых хоккеистов. И если Бушар будет иметь статус ограниченно свободного агента, то Драйзайтль может получить возможность протестировать рынок неограниченно свободных агентов. Впрочем, сам Леон намерен остаться в «Эдмонтоне», где у него всё прекрасно в одном большинстве с Макдэвидом, чей возможный уход из канадского клуба даже обсуждать не имеет смысла. Коннор – главное лицо «Ойлерз». И если генеральный менеджер Кен Холланд не сможет удовлетворить финансовые запросы Коннора, то ему придётся нанимать усиленную охрану, и даже она вряд ли спасёт его от гнева болельщиков.

Останется в команде и ключевой защитник Бушар. Но на каких условиях, и к чему приведут их новые контракты? И вот здесь всё упирается в потолок зарплат. На днях состоялась пресс-конференция руководства НХЛ, на которой было объявлено о довольно серьёзном повышении потолка: в следующем сезоне он составит $ 88 млн вместо $ 83,5 млн в этом. В прошлом сезоне планка была установлена на отметке $ 82,5 млн. До этого на протяжении трёх сезонов из-за проблем с коронавирусом потолок оставался на одной отметке и составлял $ 81,5 млн. Повышение на $ 4,5 млн является серьёзной мерой, которая могла немного развязать руки генеральным менеджерам, но на обратной стороне медали растущие аппетиты агентов и их клиентов.

Накануне инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что Макдэвид, Драйзайтль и Бушар подпишут новые контракты с клубом на общую среднегодовую сумму в $ 40 млн. Отмечается, что распределение контрактов может быть следующим: $ 16 млн для Макдэвида, $ 14 млн — для Драйзайтля и $ 10 млн — для Бушара. В своём инсайде Серавалли выразил мнение, что потолок в тот момент времени уже будет составлять $ 100 млн, но поверить в это сейчас довольно сложно. Для этого комиссар лиги Гэри Беттмэн должен пойти на разовое повышение потолка сразу на $ 12 млн, что на фоне последних лет выглядит как too much. А если подобного не случится, то будущие контракты лидеров «Ойлерз» просто прибьют канадский клуб.

Леон Драйзайтль Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Судите сами. По состоянию на сейчас совокупная зарплата Макдэвида, Драйзайтля и Бушара составляет $ 24,9 млн. Вполне приемлемо даже при потолке в $ 83,5 млн, не говоря уже о новой планке в $ 88 млн. Но прогнозируемое увеличение зарплат приведёт к тому, что контракты трёх игроков «Ойлерз» будут занимать от 40 (при потолке в $ 100 млн) до 45% (при потолке в $ 88 млн) от размера всей платёжной ведомости клуба.

И здесь самое время вспомнить о главном якоре «Эдмонтона» в виде контракта Дарнелла Нурса. Если к Макдэвиду, Драйзайтлю и Бушару не может быть никаких вопросов по соотношению цена – качество, то 29-летний Нурс является их полной противоположностью. Долгое время в этом плей-офф Дарнелл рисковал установить антирекорд НХЛ, заработав худший показатель полезности в истории розыгрышей Кубка Стэнли. И это в то самое время, когда его команда успешно проходила путь к финалу плей-офф. Но полезность Нурса в какой-то момент составляла катастрофические «-15», и только два последних матча помогли защитнику выбраться хотя бы на «-11».

Дарнелл Нурс Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Его соглашение с зарплатой в $ 9,25 млн рассчитано до конца сезона-2029/2030. Таким образом, смело выбрасываем ещё почти $ 10 млн из платёжки «Ойлерз», ибо обменять подобный контракт в другой клуб будет почти невозможной задачей с тем уровнем игры, который демонстрирует Дарнелл. Фиксируем сохранение ещё $ 5,125 млн по ещё пятилетнему контракту Райана Ньюджент-Хопкинса, а также $ 5,5 млн по четырёхлетнему контракту Зака Хаймана, которые сейчас полностью отрабатывают каждый цент этих соглашений. Но фокус ситуации заключается в том, что шестёрка игроков «Эдмонтона» через два года в общей сложности будет обходиться клубу почти в $ 60 млн.

Дальше простая математика подсказывает, что на остальную команду (два голкипера, как минимум пять защитников и как минимум девять форвардов) у «Ойлерз» остаётся от $ 28 млн до $ 40 млн. Правда же почти наверняка будет крыться где-то посередине меж этих двух крайних отметок, и на 16 игроков у руководства «Эдмонтона» будет оставаться в районе $ 35 млн. Понимаем, что основной голкипер хотя бы среднего уровня (здесь речь не идёт о вратарях типажа Игоря Шестёркина или Сергея Бобровского) обходится в $ 4-6 млн, и ситуация начинает выглядеть как близкая к тупику. Да им она фактически и является.

На оставшиеся (делаем грубое округление) $ 30 млн Холланду будет необходимо заключить 15 контрактов. А ведь нужно формировать второе-третья звенья и вторую пару защитников, и здесь уже сейчас речь идёт также не об игроках на $ 2 млн. В свою очередь повышение потолка естественным образом приведёт к тому, что этим захотят воспользоваться не только звёзды первой величины. Даже условные игроки уровня Райана Маклеода захотят прибавки зарплаты. И каждый новый контракт будет всё сильнее опускать потолок на головы руководителей «Эдмонтона».

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой в следующем сезоне у 27-летнего Макдэвида будет последний реальный шанс выиграть Кубок Стэнли с «Ойлерз». А дальше годы безбедного существования, работа на индивидуальные рекорды и личную статистику, а потом – уход в контендер в ветеранском возрасте в поиске заветной мечты. Впрочем, у Коннора и Ко ещё остаётся теоретический шанс выиграть Кубок уже в этом году. Но для этого им нужно повторять уникальный подвиг «Торонто Мэйпл Лифс» 82-летней давности.